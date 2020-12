Χατζηθεοδοσίου στον Alpha 98,9: «Τουλάχιστον 150.000 επιχειρήσεις θα κλείσουν»

«Ολοκληρωτική καταστροφή» χαρακτήρισε την κατάσταση που επικρατεί στις επιχειρήσεις ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος σε μια πρώτη εκτίμηση που έκανε, τόνισε ότι τουλάχιστον 150.000 από αυτές θα βάλουν λουκέτο μέχρι τον Ιούνιο.

«Λέμε ναι στη προστασία της δημόσιας υγείας, κανείς δεν μπορεί να μπει μπροστά από τους γιατρούς. Δεν έχουμε παρά να συνεργήσουμε στην αυτοπροστασία», τόνισε αρχικά στον Alpha 98,9 και την εκπομπή «Χωρίς Μάσκα», με τους Νίκο Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Σμυρνή και συνέχισε:

«Στην επιχειρηματικότητα υπάρχουν κλάδη που ο τζίρος τους αυτής της περιόδου φτάνουν στο 30-40% του τζίρου της χρονιάς. Αυτές μένουν κλειστές και μάλιστα υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν παραγγείλει δώρα για τα Χριστούγεννα τα οποία δεν θα μπορέσουν να τα πουλήσουν τον Γενάρη. Μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Στην ήδη πολύ μεγάλη ζημιά της οικονομίας προστίθεται μια νέα ζημιά που θα αποτιμηθεί το επόμενο διάστημα, από τον Γενάρη ως τον Απρίλη και θα είναι πολύ παραπάνω από αυτό που φάνηκε στην αρχή».

Μια πρώτη εκτίμηση, όπως είπε ο κ. Χατζηθεοδοσίου είναι ότι: «με όλα αυτά τα μέτρα αποκλείεται να ξεπεράσει το 20% του τζίρου της περσινής χρονιάς, δηλαδή η ζημιά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις επιχειρήσεις δεν θα τα καταφέρει, γι αυτό η πρόταση που έχουμε κάνει είναι κούρεμα των χρεών, γιατί όλα αυτά τα χρέη που πάνε προς τα πίσω δεν θα μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα, με 30 δισ που θα λείψουν από την οικονομία του 2020 και είμαι επιεικής, να καταφέρουν να πληρώσουν. Η κυβέρνηση είπε 11% μείωση του ΑΕΠ αλλά αυτό πριν από το δεύτερο λοκντάουν το οποίο επεκτείνεται».

Αναφορικά με το click away και το άνοιγμα αλυσίδων μόνο για εκείνους που αγοράζουν με τιμολόγιο: «Είμαστε υπέρ να εκσυγχρονιστουν οι επιχειρήσεις αλλά αυτό απαιτεί χρόνο. Το click away που βοηθάει, η εκτίμηση που έχουμε είναι ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε πάνω από το 10% των επιχειρήσεων. Επίσης χρειάζεται να έχουν όλοι πιστωτική κάρτα. Η διαμαρτυρία που επίσης την ακούσαμε είναι ότι δεν μπορεί τη στιγμή που βάζεις όλα αυτά τα μέτρα να επιτρέπεις σε κάποιες αλυσίδες, με το πρόσχημα του τιμολογίου, να επιτρέπεται η φυσική παρουσία. Και μιλάμε για 750.000 επιχειρήσεις συν τα μέλη των οικογενειών τους που μπορούν να αγοράσουν με την κάρτα. Το τιμολόγιο εξυπηρετεί 2 εκατ. κόσμο, είναι μια μεγάλη αγορά και το κυριότερο είναι ότι δεν μπορεί να επιτρέπεται η φυσική παρουσία που απαγορεύεται. Το είπε και ο υπουργός ότι δεν μπορείς να κάνεις τόσο αθέμιτο ανταγωνισμό και είπε ότι θα τους σταματήσει αλλά δεν το κάνει. Το μέτρο του click away είναι υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων, κατά των μικρών. Στην Ελλάδα από το σύνολο των 850.000 επιχειρήσεων μόνο 15.000 έχουν eshop και μόνο οι 7.000 από αυτές λειτουργούν. Παρόλα αυτά, πέρσι ο τζίρος τα eshop ήταν 6 δισ ευρώ και φέτος θα ξεπεράσει τα 15 δισ».

Για το πόσος επιχειρήσεις αναμένεται να βάλουν λουκέτο: «Όταν η Κομισιόν λέει ότι το 50% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη δεν θα αντέξει, δηλαδή στην Ελλάδα θα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό, αν δεν αποφασίσεις να το στηρίξεις αυτό το κομμάτι, τότε δεν θα αντέξει ως τον Ιούνιο. Η αρχική μου εκτίμηση είναι ότι 150.000 επιχειρήσεις θα κλείσουν και θα είναι σε υψηλό βαθμό επιχειρήσεις του τουρισμού και της εστίασης, καθώς έχασαν το 78% των εσόδων τους. Για τις θέσεις εργασίας, αυτό που θα αποτυπωθεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο, γιατί σήμερα αυτός που παίρνει και 200 ευρώ φαίνεται εργαζόμενος, άρα όταν σταματήσει το επίδομα θα είναι η ανεργία πολύ μεγαλύτερη από ότι εμφανίζεται» τόνισε και πρόσθεσε:

«Είναι ένα θέμα πανευρωπαϊκό και εμείς λέμε στην Ευρώπη να δώσει κίνητρα. Το πιο καλό παράδειγμα είναι αυτό που κάνει η Γερμανία, η οποία για τις επιχειρήσεις που δεν δουλεύουν τους δίνει το 80% του χαμένου εισοδήματός τους. Στη νότια Ευρώπη τα χρήματα που έδωσαν, μη επιστρεπτέα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τα χρήματα της επιστρεπτέας στηρίζουν. Είναι δανεικά και αυτά από τον Μάρτιο θα πρέπει να αρχίσει να τα ζητάει. Στο θέμα του ενοικίου επιδοτεί το 40% και ρωτάω, το υπόλοιπο 60% πώς θα πληρωθεί με κλειστή την επιχείρηση;»

Για να καταλήξει: «Η ανακοίνωση για 100.000 νέες θέσεις εργασίας ακούγεται ωραία αλλά δεν υπάρχουν. Να στηρίξει η κυβέρνηση τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας με το μη μισθολογικό κόστος, άρα έτσι και τις επιχειρήσεις θα βοηθήσει και τους εργαζόμενους να μείνουν στη δουλειά. Είναι μονόδρομος».