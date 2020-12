Ξαναχτυπά για το «click away» ο Μπαμπινιώτης: Ούτε δύσκολο ούτε γελοίο να δοκιμάσουμε την ελληνική απόδοση

Τη δυσαρέσκειά του για την χρήση ξένων λέξεων που έχουν υιοθετηθεί κατά κόρον την περίοδο της πανδημίας - όπως «lockdown», «take away» και «click away»- εκφράζει για μια ακόμη φορά με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο καθηγητής Γλωσσολογίας και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Μπαμπινιώτης.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Μπαμπινιώτης είχε τοποθετηθεί εκ νέου για τα γλωσσικά αυτά ζητήματα στον Alpha 98,9.

Συγκεκριμένα σε νέα ανάρτησή του αναφέρει:

Στο πνεύμα τού να μιλάμε κατά το δυνατόν στους Έλληνες Ελληνικά και να καταλαβαίνουμε όλοι τι λέμε προτείνω:

CLICK AWAY → παράδοση εκτός / παραλαβή εκτός (καταστήματος [εννοείται])

ΚΟΥΡΙΕΡ → ταχυδιανομέας

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΚΟΥΡΙΕΡ → ταχυδιανομές

Μακάρι να υπάρξουν καλύτερες προτάσεις. Ας μού επιτραπεί και πάλι να λειτουργήσω ως μια αδύναμη φωνή τής «γλωσσικής συνείδησής» μας μήπως και κάποιοι οπαδοί των εύκολων λύσεων (μοιρολατρικής αποδοχής περίπου ως δεδομένων των ξένων λέξεων και ονομασιών) πιστέψουν ότι δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε γελοίο να δοκιμάσουν τις ελληνικές αποδόσεις —όχι, κατ’ ανάγκην, τις δικές μου∙ μπορεί να υπάρξουν καλύτερες. (Οι «εραστές τής γλωσσικής πλάκας», που βρίθουν στην χώρα μας λόγω περιορισμένης γλωσσικής ευαισθησίας, ας συνεχίσουν την πλάκα τους, είναι χρήσιμη κι αυτή για να μετράμε τα όρια τής ένοχης ανοχής μας).

Θα επιμείνω να το λέω: Για να αντέξουν γλωσσικά και να μην αλλοιωθούν οι μικρές (δηλ. οι ολιγότερο ομιλούμενες) γλώσσες χρειάζονται μεγάλες αντοχές! Αυτό ισχύει και για την Ελληνική. (Αλλιώς είναι τα πράγματα σε μεγάλες χώρες με περισσότερο ομιλούμενες γλώσσες όπως τα Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά κ.λπ.)

Δείτε την ανάρτησή του: