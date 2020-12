Lockdown: Αγορές μέσω... drive through στα εμπορικά κέντρα - Πώς λειτουργεί (Βίντεο)

Σε μια νέα πραγματικότητα καλούνται να προσαρμοστούν επιχειρήσεις και καταναλωτές, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για την επανεκκίνηση του λιανεμπορίου. Έτσι, μετά το click away έρχεται και το drive through στα μεγάλα εμπορικά κέντρα.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να γίνει η επανεκκίνηση του λιανεμπορίου έτσι ώστε και να υπάρχει μία αγοραστική κίνηση την περίοδο των εορτών η οποία δεν θα επιβαρύνει περαιτέρω τις ταχυμεταφορές, αλλά και δεν θα συμβάλει στη διασπορά του κορωνοϊού.

Έτσι, αφού ξεκίνησε η μέθοδος αγορών «click away» που επιτρέπει την εξ αποστάσεως προαγορά/προεπιλογή των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας και την παραλαβή από χώρο εξωτερικά του καταστήματος, ξεκίνησε και η μέθοδος του drive through στα μεγάλα εμπορικά κέντρα.

Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά κέντρα

Στη μέθοδο drive through είχε αναφερθεί ήδη από χθες ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης αναφέροντας ότι στα εμπορικά κέντρα πλέον υπάρχει η δυνατότητα, μόνο για όσα έχουν ανοιχτό χώρο μπροστά, να παραδίδουν εμπόρευμα στον πολίτη, με σταντ που θα στηθούν σε εξωτερικό χώρο.

Απαντώντας σε ερώτηση μάλιστα για την πιθανότητα να προκληθεί συνωστισμός με αυτόν τον τρόπο ο Νίκος Παπαθανάσης είπε: «Αυτά τα καταστήματα λειτουργούν ως shops in a shop. Δηλαδή η λειτουργία τους είναι κεντρική. Γι’ αυτό δεν θα υπάρχει ένα σταντ ανά κατάστημα. Θα γίνει κεντρική διανομή με ευθύνη του mall. Θα γίνει κεντρικά αυτή η λειτουργία για να μην υπάρξει αυτό το φαινόμενο».

Τα μέτρα για της μεθόδου drive through στα εμπορικά κέντρα συμπεριλαμβάνονταν στο ΦΕΚ της απόφασης για το click away η οποία ανέφερε συγκεκριμένα: «Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κλειστού τύπου εμπορικά κέντρα και όσες λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), μπορούν να αναπτύξουν τη διαδικασία εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away) σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο.

Πώς λειτουργεί το drive through

Τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι καταναλωτές προκειμένου να παραλάβουν τις παραγγελίες τους παρουσίασε σε ρεπορτάζ του το Μega από εμπορικό κέντρο στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Όπως τονίζεται σε αυτό στα εμπορικά κέντρα υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι από τους οποίους θα γίνεται παραλαβή των προϊόντων, με τους καταναλωτές να φτάνουν σε αυτούς με το αυτοκίνητο έχοντας επίσης μαζί τους την ταυτότητα και αποδεικτικό της αγοράς τους. Αφού επιδείξουν τα παραπάνω, θα παραλαμβάνουν την παραγγελία τους χωρίς να βγουν από το αυτοκίνητο, θα υπογράφουν έγγραφο παραλαβής και θα φεύγουν.

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση είναι να έχει γίνει η παραγγελία ηλεκτρονικά και να έχει προπληρωθεί με κάρτα, καθώς δεν θα δίνεται η δυνατότητα για πληρωμή στο σημείο.