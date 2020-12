Κορωνοϊός: Με το «βλέμμα» σε ρεβεγιόν και εμβόλια - Φόβοι για διασπορά στα σπίτια – Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας

Με το βλέμμα στο ρεβεγιόν των Χριστουγέννων, αλλά και για τις γιορτινές ημέρες που ακολουθούν είναι κυβέρνηση και ειδικοί, κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου προκειμένου να μην αυξηθεί το επιδημιολογικό φορτίο. Την ίδια ώρα, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των εμβολιασμών, με τα πρώτα εμβόλια να καταφθάνουν στη χώρα μας το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, την Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό διπλή σύσκεψη τόσο για την επιδημολογική κατάσταση όσο και για τους εμβολιασμούς.

Παρά τη χαλάρωση που επιφέρουν οι γιορτινές ημέρες και την κόπωση των πολιτών λόγω του πολύμηνου περιορισμού, κύριος στόχος είναι το να παραμείνει σταθερή η επιδημιολογική εικόνα της χώρας και να μην παρατηρηθεί επιδείνωση αμέσως μετά τις γιορτές.

Έτσι, το σκηνικό των φετινών Χριστουγέννων, που θα είναι τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια, συνθέτουν το ρεβεγιόν σε στενό οικογενειακό κύκλο, το SMS με κωδικό 6 στο 13033, η απαγόρευση μετακίνησης και οι αυστηροί έλεγχοι από τα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. Ήδη, σε ισχύ βρίσκεται για απόψε η απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 5 το πρωί.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε έκκληση να περιοριστούν οι κοινωνικές επαφές τις ημέρες των γιορτών, ώστε να μην πυροδοτήσουν μια ακόμη αναζωπύρωση της πανδημίας. «Θέλω και πάλι να κάνω μία έκκληση. Να αποφύγουμε ειδικά τις συναθροίσεις στα σπίτια» επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης και σημείωσε πως δική του παράκληση προς του πολίτες είναι να γιορτάσουμε φέτος με «πολύ στενές οικογενειακές συνάξεις». «Για να μη βιώσουμε και πάλι μία αναζωπύρωση της πανδημίας, ένα τρίτο κύμα το οποίο θα δοκιμάσει και πάλι το Εθνικό Σύστημα Υγείας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά τους, οι ειδικοί εντείνουν τις προειδοποιήσεις για ευλαβική τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, υπογραμμίζοντας ότι οι γιορτές δεν πρέπει να γίνουν αφορμή για συγχρωτισμό, καθώς οι ισορροπίες είναι λεπτές και το σύστημα υγείας εξακολουθεί να πιέζεται

Mεγάλη προσοχή τις ημέρες των γιορτών συνιστούν όλοι οι ειδικοί, με τον υπουργό Υγείας να απευθύνει έκκληση, ώστε τα φετινά Χριστούγεννα να τα περάσουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Άλλωστε, δεν πάει πολύς καιρός από όταν η παιδίατρος Βάνα Παπαευαγγέλου είχε πει ότι αρκούν μόλις 8 λεπτά για να γίνει διασπορά του κορωνοϊού σε ένα σπίτι 150 τ.μ. με 20 καλεσμένους.

«Ξέρω πολύ καλά πώς νιώθετε, νιώθουμε, είμαστε όλοι σε ψυχολογική πίεση. Είναι μήνες πίεσης κοινωνικής, οικονομικής, επαγγελματικής με υγειονομικά δύσκολες συνθήκες. Μια πραγματικότητα στην οποία δοκιμάζονται όλοι. Υπάρχει φόβος για τον ιό, υπάρχει άγχος και αβεβαιότητα για την οικονομική κατάσταση, υπάρχει στρες, μεγάλη πίεση για την εφαρμογή των μέτρων, μοναξιά σε πολλούς συνανθρώπους μας, ψυχική κούραση» δήλωσε κατά τη χθεσινή ενημέρωση ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. «Κάνουμε έκκληση ως υπουργείο Υγείας, αυτά τα Χριστούγεννα να τα γιορτάσουμε στενά οικογενειακά. Πολύ στενά οικογενειακά με πολλή-πολλή αγάπη, αλλά και πολλή-πολλή προσοχή», συμπλήρωσε.

«Το πιο σωστό για να μην έχουμε διασπορά είναι να περάσουμε τις γιορτές με τους ανθρώπους που μένουμε στο ίδιο σπίτι. Μην μπλέκουμε με αριθμούς» υπογράμμισε ο Λοιμωξιολόγος Νίκος Σύψας, μιλώντας στο MEGA. «Είναι σημαντικό να αυτοσυγκρατηθούμε λίγο αυτές τις ημέρες, αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα τον Ιανουάριο. Είναι κρίμα όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε τόσο καιρό να πάει χαμένη».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Υγειονομικής κι Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αν και είπε ότι οσυντελεστής μεταδοτικότητας είναι κάτω από 1% σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, συνέστησε προσοχή κατά την περίοδο των εορτών. Οι επιστήμονες ανησυχούν για τον τρόπο που θα αντιδράσει ο κόσμος, γιατί είναι κουρασμένος, υπογράμμισε.

«Μας προβληματίζει η κινητικότητα των ανθρώπων και πώς θα εκδηλωθούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες οι επιπτώσεις της κινητικότητας αυτής» τόνισε την Τετάρτη ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δεν έκρυψε την ανησυχία του επισημαίνοντας ότι πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί στις επαφές μας και τις μετακινήσεις μας τις ημέρες αυτές. «Προβληματιζόμαστε για το πώς θα είναι η κινητικότητα των ανθρώπων και πώς θα εκδηλωθούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες οι επιπτώσεις της κινητικότητας αυτής», είπε στον ΘΕΜΑ 104,6. Το μεγάλο πρόβλημα των ημερών θα είναι οι εναλλασσόμενες επαφές μας σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΙΣ, ο οποίος σημείωσε ότι «ο αριθμός των 9 ατόμων είναι ενδεικτικός το ιδανικό όμως, θα ήταν να περάσουμε τις γιορτές με τη στενή μας οικογένεια, με όσους δηλαδή ζούμε κάτω από την ίδια στέγη».

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έλευση των πρώτων εμβολίων στη χώρα μας και την έναρξη των εμβολιασμών για τον κορωνοϊό.

Με σημερινή της ανάρτηση στο Twitter, η Κομισιόν γνωστοποίησε ότι ξεκίνησε η αποστολή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού προς τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να είναι όλα έτοιμα για τους... ευρωπαϊκούς εμβολιασμούς που θα ξεκινήσουν στις 27 Δεκεμβρίου.

«Αφού πακετάραμε προσεκτικά τις δόσεις των προσφάτως εγκεκριμένων εμβολίων κατά του κορωνοϊού, έφυγαν για τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημειώνει στο μήνυμά της η Κομισιόν και προσθέτει: «Αυτά τα εμβόλια θα φτάσουν σύντομα στους προορισμούς τους για να χρησιμοποιηθούν κατά τις «Μέρες Εμβολιασμού της ΕΕ» στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου».

Η ανάρτηση συνοδεύεται και από βίντεο της επιχείρησης:

