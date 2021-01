Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ στον Alpha 98,9: Οι αιφνιδιασμοί της κυβέρνησης έχουν επιπτώσεις στις επιχειρήσεις

Για αιφνιδιαστικές αποφάσεις της κυβέρνησης που πληρώνουν ακριβά οι επιχειρήσεις μίλησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, στον Alpha 98,9 και την εκπομπή «Χωρίς μάσκα», με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Γιώργο Σμυρνή, αναφερόμενος στο click away που μπήκε στον «πάγο».

«Είναι αιφνιδιασμοί που δέχεται η επιχειρηματική κοινότητα και δημιουργούν δυσανάλογες επιπτώσεις, τεράστιες ζημιές στο λιανεμπόριο και την εστίαση με κανένα μέτρο ουσιαστικής στήριξης. Τα όποια μετρα, όπως η αναστολή καταβολής του ενοικίου τον Ιανουάριο, είναι αποσπασματικά. Είναι σαν να έχεις έναν διασωληνωμένο στην Εντατική και ο γιατρός να ανοιγοκλείνει το οξυγόνο. Ε, θα πεθάνει ο ασθενής», τόνισε ο κ. Καββαθάς.

Αναφερόμενος στο click away και τα σούπερ μάρκετ έκανε λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά, τόνισε: «Από το click away πήγαμε στο click inside. Το είχαμε ζητήσει από την αρχή της εφαρμογής του click away, το οποίο άφηνε στο κενό τη μικρή επιχείρηση, καθώς μόλις το 17% είχαν οργανωμένο e-shop. Γιατί δεν υπάρχει συγχρωτισμός σε ένα σούπερ μάρκετ και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε καταστήματα να δέχονται πελάτες σύμφωνα με τα τετραγωνικά τους και να υπάρχει ένας σχετικός τζίρος; Τα Χριστούγεννα χάθηκε το 30% του ετήσιου τζίρου».

Μίλησε για έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού, υπογραμμίζοντας: «Το ζούμε από τον Νοέμβριο αυτό. Μας έλεγαν υπουργοί διάφορες ημερομηνίες, Αυτό δημιουργούσε προσδοκίες στους εμπόρους, έκαναν προμήθειες για τα Χριστούγεννα, είναι ανοιχτοί τώρα στους προμηθευτές τους οι επιχειρηματίες, με κόστη που δεν μπορούν να καλύψουν. Πήγαμε στο click away, πάμε ξανά στο lockdown, δημιουργούμε προβλήματα στις παραδίοσεις και ξαναμπαίνουμε στο clickaway, όταν τη Δευτέρα ξεκινούν οι εκπτώσεις. Χασαμε το Πάσχα, είχαμε μια κακή επανεκκίνηση το καλοκαίρι ερχόμαστε τώρα να χάσουμε την εορταστική περίοδο και την εκπτωτική περίοδο».

«Το μελλον είναι αβέβαιο. Κανείς δεν ξέρει πώς θα πάμε. Δεν μας έχουν μιλήσει για έναν σχεδιασμό, να μας πουν ότι πάμε σε Lockdown μέχρι τον Απρίλη, αλλά θα έχουμε αυτά τα μέτρα στήριξης. Υπάρχει 1,5 μηνας κενός για όσους εισπράξουν την επιστρεπτέα και πρέπει να επιβιώσουν και οι επιχειρήσεις και οι οικογένειες των επαγγελματιών που ίσως πέρασαν τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα την τελευταία δεκαετία», συμπλήρωσε ο κ. Καββαθάς.