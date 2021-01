Κορωνοϊός: Φόβος για πιθανή έκρηξη κρουσμάτων - «Παράθυρο» για νέα μέτρα – Κρίσιμη σύσκεψη των Λοιμωξιολόγων την Παρασκευή

Πολύ κρίσιμες είναι οι επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες για την πορεία της πανδημίας και για τη χαλάρωση του lockdown, με την πλειονότητα των ειδικών να εκφράζουν φόβους για έξαρση των κρουσμάτων και νέα πίεση στο σύστημα υγείας. Αύριο, Παρασκευή, το μεσημέρι συνεδριάζει εκτάκτως η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να ληφθούν νέα, πιο σκληρά μέτρα.

Με φόντο τη χαλάρωση των γιορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, τις εικόνες συνωστισμού έξω από εκκλησίες τα Θεοφάνια, αλλά και την αργή αποκλιμάκωση της πανδημίας, οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου και οι συνεδριάσεις των επιστημόνων είναι συνεχείς. Σήμερα στις 15:00 ήταν προγραμματισμένο να συνεδριάσει η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων, ωστόσο η συνεδρίαση αναβλήθηκε για την Παρασκευή το μεσημέρι, ώστε οι επιστήμονες να έχουν στα χέρια τους και τα τελευταία δεδομένα και να αποφασίσουν τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με το άνοιγμα των καταστημάτων από τη Δευτέρα με click away. «Σήμερα ή αύριο θα ληφθεί η απόφαση το τι θα ξεκινήσει τη Δευτέρα αφού όμως ληφθεί η επιστημονική άποψη και γνώση των επιστημόνων. Επομένως αναμένουμε τις αποφάσεις που θα ανακοινωθούν έως και αύριο», δήλωσε νωρίτερα, ο Νίκος Παπαθανάσης. «Προφανώς δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα το click in shop, εκείνο το οποίο μπορεί ξεκινήσει είναι το click away, έτσι όπως λειτούργησε τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπαθανάσης».

Πάντως, θεωρείται δεδομένο πως όποια απόφαση και εάν έχει ληφθεί, επανεξετάζεται εάν οι επιδημιολογικοί δείκτες… ξεφύγουν. Αυτό αφορά όχι μόνο τα σχολεία, αλλά και όλες τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο διήμερο ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.744 κρούσματα κορωνοϊού, με την Αττική να διατηρεί την αρνητική πρωτιά. Επιπλέον, οι εικόνες συγχρωτισμού και συνωστισμού τα Θεοφάνια, πρώτα στις εκκλησίες και στη συνέχεια σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους, άνοιξαν νέο κύκλο ανησυχίας, λίγες ημέρες μετά τα γιορτινά τραπέζια Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Το αποτύπωμά τους στην επιδημιολογική καμπύλη θα φανεί σε τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

«Εννοείται ότι μας προβληματίζει η χθεσινή εικόνα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος σχολιάζοντας τα όσα διαδραματίστηκαν στις εκκλησίες την ημέρα των Θεοφανίων. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να «σκληρύνουν» τα μέτρα, έκανε σαφές ότι, «όταν υπάρχει επιβάρυνση θα σφίγγουν τα μέτρα, όταν υπάρχει καλύτερευση θα χαλαρώνουν». Ειδικότερα για τις εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν χθες, τόσο σε κάποιες εκκλησίες όσο και σε παραλίες, ο κ. Παναγιωτακόπουλος μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε ότι, «μετά από 2-3 εβδομάδες θα πληρώσουμε το λογαριασμό».

Ανοίγουν τη Δευτέρα Δημοτικά και νηπιαγωγεία

Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία όλων των βαθμίδων θα λειτουργήσουν δια ζώσης την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, παρά τις αντιρρήσεις ορισμένων ειδικών και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανοίξει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, η απόφαση της Κυβέρνησης, στη βάση εισήγησης της Επιτροπής των ειδικών, για δια ζώσης επαναλειτουργία των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Ειδικών Σχολείων όλων των βαθμίδων την προσεχή Δευτέρα 11 Ιανουαρίου. Στη βάση εγκυκλίου που εστάλη προς τα σχολεία νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα εν λόγω σχολεία αναλαμβάνουν υπηρεσία, αύριο, Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.

Επίσης, αύριο, Παρασκευή 8 Ιανουαρίου Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας ξεκινούν την εξ αποστάσεως λειτουργία τους μέσω τηλεκπαίδευσης.

Την είδηση μετέφερε λίγο πριν από την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή μιλώντας στην εκπομπή «Χωρίς Μάσκα» με τους Νίκο Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Σμυρνή στο ραδιόφωνο του Alpha 98,9. «Θα ανοίξουν τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά τη Δευτέρα 11/1. Το έχει ανακοινώσει ήδη η υπουργός. Θα γίνει διά ζώσης επαναλειτουργία. Γιατί εξ αποστάσεως θα γίνεται για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία δεν περιμένουμε κάτι από τους λοιμωξιολόγους που συνεδριάζουν την Παρασκευή τόνισε στη συνέχεια. «Για τις άλλες δραστηριότητες ναι. Όχι όμως γι’ αυτά τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί», πρόσθεσε. Δημοτικά, νηπιαγωγεία και σχολεία ειδικής αγωγής ανοίγουν τη Δευτέρα», ξεκαθάρισε η υφυπουργός Παιδείας. «Οι εκπαιδευτικοί θα είναι στις θέσεις τους από την Παρασκευή στις 8 του μηνός με τη δυνατότητα αν θέλουν να κάνουν δειγματοληπτικά τεστ.Υπάρχει η πλατφόρμα μέσω της οποίας δηλώνουν, παίρνουν απάντηση μέσω SMS. Υπάρχουν 386 κέντρα εξέτασης σε όλη την Ελλάδα και έχουν αυτή τη δυνατότητα πλέον, της δειγματοληπτικής επιτόπιας εξέτασης την οποία πραγματοποιεί ο ΕΟΔΥ. Η πλατφόρμα λειτουργεί. Θέλω να σας πω ότι παρότι είναι η δεύτερη ημέρα μου εδώ ότι το υπουργείο λειτουργεί πολύ συγκροτημένα έχει μία πειθαρχημένη ηγεσία με την κ. Κεραμέως που πάρα πολύ μετρά στο τι θα κάνει, τι θα αποφασίσει άψογη συνεργασία με την επιτροπή των λοιμωξιολόγων και αυτό πρέπει να κάνει τον κόσμο να αισθάνεται ασφαλής».

«Με επιδημιολογικούς όρους η απόφαση για τα σχολεία και το λιανεμπόριο» ξεκαθάριζαν νωρίτερα στο Newpost κυβερνητικές πηγές.

«Τίποτα δεν είναι δεδομένο: ούτε το άνοιγμα των δημοτικών και των νηπιαγωγείων, ούτε το click away τη Δευτέρα» δήλωσε νωρίτερα στον ΣΚΑΪ 100,3 η Αριστοτελία Πελώνη. Όπως εξήγησε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν τα σχολεία στις 11 του μήνα. «Αν όμως η επιτροπή έχει άλλα επιδημιολογικά στοιχεία και μας εισηγηθεί να μην ανοίξουν τα σχολεία, τότε δεν θα ανοίξουν…».

Η κυρία Πελώνη εξήγησε ότι την τελική εισήγηση θα την κάνουν οι επιστήμονες και μετά θα αποφασίσει η πολιτική ηγεσία. Συνεπώς, όπως εξήγησε δεν υπάρχουν βέβαιες ημερομηνίες. Όλα είναι υπό αναίρεση με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα των επόμενων ωρών και των επόμενων ημερών, αλλά και με βάσει τις κρίσεις των επιστημόνων της επιτροπής.

«Δεν μπορείς να αποκλείσεις οποιοδήποτε μέτρο. Αν χρειαστεί να προχωρήσουμε εκ νέου σε απαγόρευση των δραστηριοτήτων θα πράξουμε εάν είναι αναγκαίο» είχε δηλώσει το πρωί ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης στον ΣΚΑΪ 100,3, αφήνοντας «παράθυρο» για πιο σκληρά μέτρα.

Και ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν νέα περιοριστικά μέτρα, αλλά και να μην ανοίξουν τελικά τα σχολεία την ερχόμενη Δεύτερα. «Αυξήθηκε η κινητικότητα στις γιορτές κι αυτή είναι μια κατάσταση που μας προβληματίζει» εξήγησε ο κ. Κικίλιας, σημειώνοντας ότι τον πρώτο λόγο έχουν τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής. «Αυτά που ζούμε σήμερα είναι η κατάσταση που επικρατούσε 12 μέρες πριν. Η κατάσταση μας ανησυχεί και μας προβληματίζει, το λόγο έχει η επιτροπή των ειδικών. Η απόφαση που είχε πάρει η επιτροπή την περασμένη εβδομάδα ήταν καταρχάς να ανοίξουν σχολεία – νηπιαγωγεία αυτά κρίνονται ad hoc (επί τούτω) και με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι το προγραμματισμένο άνοιγμα τη Δευτέρα για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά μπορεί να μετατεθεί για μία εβδομάδα.

Φόβοι για νέα έξαρση - Διχασμένοι οι ειδικοί για το άνοιγμα των σχολείων

Πάντως, αν και η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να ανοίξει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση -δημοτικά και νηπιαγωγεία- την προσεχή Δευτέρα, πολλοί είναι οι ειδικοί που εκφράζουν σαφείς προβληματισμούς, φοβούμενοι νέα έξαρση του κορωνοϊού στη χώρα.

Σχολιάζοντας τις εικόνες συνωστισμού στις εκκλησίες που καταγράφηκαν ανήμερα των Θεοφανίων, ο καθηγητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή της Γενεύης Μανώλης Δερμιτζάκης τόνισε δεικτικά πως δεν θα πρέπει να απορήσουμε εάν θα ξανακλείσουν τα σχολεία. Αναφερόμενος πάλι σήμερα στο συγκεκριμένο θέμα, ο κ. Δερμιτζάκης δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι «έχουμε ήδη στοιχεία ότι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά έγιναν παραπάνω μεταδόσεις, το είδαμε στα λύματα και το περιμένουμε στα κρούσματα» και επισήμανε πως το να προστεθεί το τι έγινε χθες με την γιορτή των Θεοφανίων, σημαίνει πως σε εθνικό επίπεδο θα έχουμε αυτό που συνέβη στην Θεσσαλονίκη, που είναι πολλαπλάσιο.

«Εμείς οι επιστήμονες βλέπουμε τον ιό, παρόλο που που φυσικά δεν φαίνεται και βλέπουμε τις μεταδόσεις καθώς συμβαίνουν, όταν είδα τις εικόνες από τα Θεοφάνια χθες με σόκαραν, γιατί καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό όσον αφορά τις μεταδόσεις. Έβλεπα δηλαδή τους αριθμούς των κρουσμάτων, πως θα αυξηθούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και με σόκαρε το πώς μπορούμε να λειτουργούμε με τέτοιο τρόπο σε μια τέτοια περίοδο στην πανδημία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Έγινε μια κίνηση από την κυβέρνηση η οποία ήταν πολύ σωστή, να ανακόψει οποιαδήποτε πιθανή μετάδοση η οποία μπορεί να υπήρχε για μια εβδομάδα προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία», υπογράμμισε κάνοντας λόγο για μια παραπάνω θυσία που ζητήθηκε από τον κόσμο προκειμένου να επιτευχθεί το παραπάνω και με τις χθεσινές εικόνες είναι, κατά αυτόν, εμφανές ότι αυτό είτε αυτό δεν θα συμβεί, είτε τα σχολεία θα κλείσουν και πάλι μετά από λίγο.

«Όχι απλώς με ανησύχησε, με φόβισε» δήλωσε ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 για τον εορτασμό των Θεοφανίων. Ο καθηγητής Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέκρινε τις χθεσινές εικόνες με αυτές που παρατηρήθηκαν του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. «Το ζήσαμε του Αγίου Δημητρίου και είδαμε πόσο στοίχισε στη βόρεια Ελλάδα και πολύ φοβάμαι ότι αυτό έρχεται να προστεθεί σε όποια έξαρση από τις γιορτές και από το άνοιγμα των σχολείων σε ένα κύμα που είναι ήδη σε εξέλιξη κι ενώ έχουμε μπροστά μας ακόμα δυο μήνες χειμώνα».

Ο καθηγητής τόνισε πως με ένα αυστηρό 20ήμερο lockdown θα ήταν καλύτερα τα αποτελέσματα ανακοπής του δεύτερου κύματος της πανδημίας και εκτίμησε ότι, «με βάση τη φυσαρμόνικα θα πάμε πίσω δύο μήνες».

Ο κ. Τούντας, σχολιάζοντας το επερχόμενο άνοιγμα των σχολείων, είπε πως «ο κίνδυνος της απώλειας ανθρώπινων ζωών προκαλεί χειρότερο τραύμα από το κλείσιμο στο σπίτι για λίγο παραπάνω καιρό» και σημειώνοντας πως τα παιδιά είναι εύκολα προσαρμόσιμα, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στην απόφαση για την επιστροφή τους στα σχολεία. «Θεωρώ ότι είναι λάθος το άνοιγμα των σχολείων τώρα, ότι θα έπρεπε να πάρουμε το αποτύπωμα των γιορτών και μετά να αποφασίσουμε», κατέληξε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ.

Μιλώντας στον Alpha 98,9, ο Καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης Αχιλλέας Γραβάνης εκτίμησε πως το άνοιγμα των σχολείων θα πρέπει να γίνει μετά τις 15-20 Ιανουαρίου όταν θα υπάρχουν τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα για τις συνέπειες της απειθαρχίας των εορτών. «Βιάστηκε η πολιτεία να ανακοινώσει το άνοιγμα των σχολείων. Γιατί βιάστηκε κατά την ταπεινή μου εκτίμηση; Γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία, τα δεδομένα να πάρουμε αυτή την απόφαση. Αυτό εξαρτάται από το πως θα απαντήσει η πανδημία στη συμπεριφορά μας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής ημέρας. Δηλαδή θα έλεγα καλό θα ήταν επειδή αντιμετωπίζει την πανδημία με επιστημονικό τρόπο, ακούγοντας τους επιστήμονες, αυτό κάνει η πολιτεία. Δεν καταλαβαίνω γιατί βγαίνει από αυτή τη λογική της. Θα έπρεπε κατά συνέπεια τα σχολεία να ανοίξουν μετά τις 15 -20 Ιανουαρίου για να έχουμε όλα τα στοιχεία», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Χωρίς μάσκα» με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Γιώργο Σμυρνή.

Την εκτίμηση ότι «έρχεται τρίτο κύμα και θα θρηνήσουμε πολλά θύματα» εξέφρασε στον ΣΚΑΪ ο διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπανικολάου», Νικόλαος Καπραβέλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Δεν φοβάμαι ότι θα ζήσουμε αντίστοιχα περιστατικά, είμαι σίγουρος. Χειρότερα πολύ χειρότερα, με αυτά τα μυαλά δεν θα μιλάμε μόνο για τραγωδία της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος αλλά της χώρας... Να είσαστε σίγουροι ότι έχουμε τρίτο κύμα μπροστά, και θα θρηνήσουμε πολλά θύματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καπραβέλος. Η διαφορά μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου είναι ότι το ΕΣΥ είναι πολύ πιο πιεσμένο χωρίς διαθέσιμες ΜΕΘ, εξήγησε. «Έχω χάσει τα λόγια μου, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να προσθέσω για να βοηθήσω τους πολίτες και την πολιτεία να αποφύγουμε την τραγωδία η οποία συνεχίζεται και βλέπουμε μπροστά μας» τόνισε ο κ. Καπραβέλος.

Κατά του ανοίγματος των σχολείων τάχθηκε ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι είναι πολύ νωρίς για να γυρίσουν τα παιδιά στις τάξεις. «Ακροβατούμε μεταξύ επιθυμίας και πραγματικότητας. Τα νούμερα δυστυχώς, δεν βγαίνουν. Όταν έκλεισαν τα σχολεία, θεωρήθηκε ότι είναι κι αυτά σε έναν βαθμό υπεύθυνα για τη διασπορά του κορωνοϊού. Όταν στις γιορτές υπήρξε ένα lockdown μόνο στα λόγια, πώς μπορούμε να πούμε ότι ανοίγουμε; Γύρω στις 15/1 θα πάρουμε τα αποτελέσματα για το τι έγινε μέσα στις γιορτές. Θα πρέπει να έχουμε επίσημα νούμερα και μετά να ανοίξουν τα σχολεία» τόνισε ο κ. Μαζάνης. Επισήμανε δε ότι: «Άνοιγμα σχολείων, σημαίνει άνοιγμα παραθύρου να μπει ξανά ο κορωνοϊός. Κινδυνεύουμε να κλωτσήσουμε την καρδάρα με το γάλα. Όταν ανοίξουμε τα σχολεία θα ανοίξουμε την πόρτα και στους άλλους ιούς. Θα γκρεμίσουμε ό,τι έχουμε χτίσει…». «Για τα σχολεία, κι αν τηρηθούν όλα τα νέα αυστηρά μέτρα και όλες οι προϋποθέσεις (αποστάσεις, ολιγομελή τμήματα, ωράριο προσέλευσης, μάσκες και στα διαλείμματα) δεν θα είμαστε και πάλι σίγουροι. Να κάνουμε το click at school: Με εκ περιτροπής μαθήματα, μία μέρα η μία τάξη, μία μέρα η άλλη. Δεν έχουμε αίθουσες».

«Μετά το κλείσιμο των σχολείων η νοσηρότητα στα ιατρεία έχει σχεδόν μηδενιστεί. Περιόρισε όχι μόνο τον κορωνοϊό και τις άλλες ιώσεις. Δεν χτυπά τηλέφωνο για παιδί που έχει πυρετό. Οι παιδίατροι είμαστε στην πρώτη γραμμή. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Εχουμε μέτρο σύγκρισης για το τι γίνεται στην κοινωνία, γιατί μπαίνουμε μέσα στις οικογένειες.», είπε στο OPEN.

Tην άποψη να ανοίξουν τα σχολεία μετά τις 25 Ιανουαρίου έχει εξάλλου υποστηρίξει πολλές φορές ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Για τις εικόνες συνωστισμού έξω από τις εκκλησίες και το πού στρέφεται η προσοχή των ειδικών σχετικά με τα επιδημιολογικά δεδομένα μίλησε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος μέλος της επιτροπής των ειδικών και πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, στον Alpha 98,9 και την εκπομπή «Χωρίς Μάσκα» με τους Νίκο Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Σμυρνή.

«Ο ιός όπου συγκεντρώνονται άνθρωποι βρίσκει την ευκαιρία να μεταδίδεται. Για οποιοδήποτε λόγο και αν συγκεντρώνονται σε οποιοδήποτε χώρο και αν συγκεντρώνονται. Και αυτό το έχουμε διαπιστώσει στην πράξη κατ’ επανάληψη. Έχουμε εμπειρία και από διάδοση ιού σε χώρους λατρείας και από τη διάδοση του ιού σε άλλους χώρους». «Φοβούμαι ότι είναι πολύ επικίνδυνο για αυτούς τους ανθρώπους που συνωστίζονται κάποιοι να συναντήσουν τον δημιουργό τους πρόωρα. Και αυτό έχει συμβεί και σε ανθρώπους της εκκλησίας. Κάποιοι μετάνιωσαν δημοσίως για όσα έλεγαν επίσης δημοσίως», συμπλήρωσε.

Σε άλλη του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, επεσήμανε, επίσης, ότι η μη τήρηση των μέτρων έχει επιπτώσεις, ενώ πρόσθεσε ότι οι επόμενες 15 ημέρες είναι κρίσιμες. Από τη Δευτέρα, εφόσον, ανοίγουν τα σχολεία θα λήξει και το «σκληρό» lockdown, όπως ανέφερε. Ωστόσο, αύριο ή μεθαύριο θα αποφασιστεί οριστικά τι θα γίνει τη Δευτέρα. Για ένα lockdown τύπου Μαρτίου ο κ. Εξαδάκτυλος είπε ότι ελπίζει να μη χρειαστεί και ότι θα ήταν χρήσιμο αν είχε γίνει στην αρχή. «Η πορεία θα μας δείξει προς τα πού θα πάμε.»

Την ανησυχία της για αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού το επόμενο 15ημερο λόγω της χαλάρωσης των εορτών εξέφρασε η καθηγήτρια Πνευμονολογίας Μίνα Γκάγκα. «Όλοι χαλαρώσαμε λίγο στις γιορτές και είναι φυσιολογικό. Το φοβόμαστε το επόμενο 15ήμερο», ανέφερε στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ και συνέχισε: «Αν κρατάμε τις μάσκες και τα μέτρα τα πράγματα θα είναι καλά για όλους μας».

Αναφορικά με τον εορτασμό των Θεοφανίων, η κ. Γκάγκα σημείωσε ότι «τους νόμους και τον σχεδιασμό πρέπει να τους σεβόμαστε», ενώ για το άνοιγμα των σχολείων ξεκαθάρισε ότι είναι καλύτερο τα παιδιά να είναι εκεί, παρά «χύμα στα πάρκα».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Μικροβιολογίας Σχολής Δημόσιας Διοίκησης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, μιλώντας στο MEGA είπε ότι: «Για τα rapid tests υπάρχει ένας σχεδιασμός θα γίνουν διάφορες προσπάθειες. Το βασικό είναι να μην συνωστίζεται ο κόσμος έξω από τα σχολεία. Θα γίνει προσπάθεια να ανοίγουν τμηματικά τα σχολεία, να έχουν όλες τις πόρτες ανοιχτές. Δεν χρειάζεται κουτσομπολιό έξω από το σχολείο μέχρι να βγουν τα παιδιά. Θα ανοίξει όλη η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα ειδικά σχολεία. Είναι σημαντικό να ανοίξουν τα σχολεία και είναι προτεραιότητα. Τα επιχειρησιακά θα τα δει το υπουργείο Παιδείας, τις λεπτομέρειες». «Τα rapid tests είναι μόνο για τον κορωνοϊό. Αλλά δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε αυτά, έχουμε και την κοινή λογική. Ένα παιδάκι που είναι αδιάθετο ή έχει πυρετό δεν το στέλνουμε σχολείο», πρόσθεσε ο κ. Βατόπουλος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, για το αν θα υπάρξει αναβολή στο άνοιγμα των σχολείων, ο Τάκης Παναγιωτόπουλος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του υπουργείου Υγείας, εξήγησε ότι «αναβολή δεν έχει τεθεί για τα σχολεία, θα ανοίξουν».

Συμπλήρωσε, δε πως «θα πρέπει να υπάρξει μια δραματική αλλαγή στα δεδομένα, που δεν το περιμένουμε αυτή τη στιγμή», ωστόσο εξήγησε ότι το επόμενο δεκαπενθήμερο ενδεχομένως να αυξηθούν τα κρούσματα, καθώς δεν γνωρίζουν ακόμα οι ειδικοί τη συνέπεια των γιορτών. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το σύστημα υγείας, να δεχθεί εκ νέου πίεση, αντιθέτως υπογράμμισε ότι είναι κάτι που αναμένεται.