Lockdown: Τα δύο σενάρια για το άνοιγμα του λιανεμπορίου και η αναφορά Μητσοτάκη – Τι θα γίνει με το click in shop – Την Παρασκευή οι αποφάσεις

Δύο σενάρια για την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου από τις 18 Ιανουαρίου βρίσκονται στο τραπέζι. Οι εμπορικοί σύλλογοι της χώρας ζητούν πάση θυσία να ανεβάσουν ρολά τα καταστήματα, με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης να εξετάζει δύο βασικά σενάρια για να δώσει το «πράσινο φως», την ώρα που οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για νέα έξαρση λόγω της αύξησης της κινητικότητας.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση θα ληφθεί αφού προηγουμένως έχει συζητηθεί από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων που μελετά τα επιδημιολογικά δεδομένα και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον Νίκο Χαρδαλιά στην ενημέρωση της Παρασκευής.

Τα δύο σενάρια για άνοιγμα του λιανεμπορίου

Πρώτο σενάριο είναι οι αγορές να γίνονται με ραντεβού στο κατάστημα από τις 18 Ιανουαρίου, κάτω από αυστηρούς περιορισμούς καθώς θα επιτρέπεται ένα άτομο ανά 25 τ.μ.

Το δεύτερο σενάριο είναι να λειτουργήσει το λιανεμπόριο, αρχικά όμως με τη μέθοδο του click away. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, μια ρηξικέλευθη πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι του διαλόγου είναι να κάνουν οι καταναλωτές εκείνες τις ημέρες τις αγορές τους ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού της ταυτότητάς τους, δηλαδή αν είναι μονός ή ζυγός αριθμός.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, επεσήμανε πως το click away λειτούργησε κατά βάση καλά τις γιορτές, αναγνωρίζοντας πως ο τομέας της ένδυσης και της υπόδησης είχε προβλήματα και δείχνοντας πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ανοίξει το λιανεμπόριο έστω με τη μέθοδο του ραντεβού. Τόνισε πάντως πως η κυβέρνηση περιμένει τις εισηγήσεις των ειδικών την Παρασκευή.«Θέλουμε να δώσουμε στους ειδικούς τα εφόδια για να πάρουν τις με γνώμονα τη δημόσια υγεία, αλλά και την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας», είπε χαρακτηριστικά.

Τι θa γίνει με το click in shop

Το click in shop ενδέχεται πάντως να ισχύσει σε πρώτη φάση μόνο για τους κλάδους της ένδυσης, της υπόδησης και του κοσμήματος. Αυτό έχει προταθεί, όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1, ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, τονίζοντας ότι πρόκειται για καταστήματα που παραδοσιακά κάνουν το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου τους την περίοδο των εκπτώσεων, η οποία ξεκίνησε ήδη από χθες.

Ο κ. Σταμπουλίδης συμπλήρωσε πως υπάρχει πρόταση από την πλευρά του υπουργείου για να λειτουργήσει όλη η αγορά με τους απαραίτητους κανόνες, καθώς κάποια στιγμή θα πρέπει να συμβαδίσει η λειτουργία της αγοράς με την πανδημία. Κι αυτό γιατί, έχει αποδειχθεί πως όταν τα μέτρα τηρούνται δεν υπάρχει επιδημιολογική επιβάρυνση.

Πότε θα ανοίξουν κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής

Σε ερώτηση εάν τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής θα ανοίξουν και αυτά από Δευτέρα απάντησε: «προφανώς. Για την υπόλοιπη η αγορά η πρόταση είναι να υπάρξει λειτουργία με το click away. Και όποιος λειτουργούσε με κανόνες όπως είναι τα κομμωτήρια συμφωνούμε ότι θα πρέπει και αυτά να επαναλειτουργήσουν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ολοκληρωμένη πρόταση δύο επιπέδων από τη πλευρά μας, μακάρι να υπάρχει και άλλη ενδεχομένως από τους ειδικούς στην οποία θα μπορούμε να συζητήσουμε. Πάντως και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας και η πρόταση όπως είναι καταρτισμένη διασφαλίζουν δύο πράγματα: Από τη μια, μια ελεγχόμενη κινητικότητα και από την άλλη την επαναλειτουργία της αγοράς που είναι και το ζητούμενο αυτήν την περίοδο».

Τι φοβούνται οι ειδικοί

Φόβους για το ενδεχόμενο να υπάρξει επιδημιολογική έκρηξη των κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ειδικά στην Αττική, εξέφρασε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Νίκος Σύψας.

Παράλληλα, ο κ. Σύψας, μιλώντας στο OPEΝ, είπε πως το πρόβλημα είναι ότι μια τέτοια έκρηξη δεν θα γίνει σταδιακά αλλά απότομα. Μάλιστα, ο κ. Σύψας σημείωσε πως ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία έχει την τάση να αυξάνεται, ενώ παράλληλα υπάρχει τάση μείωσης της μέσης ηλικίας των νοσηλευομένων. «Κρατάμε την ανάσα μας να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων και γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση, εφόσον υπάρχουν φόβοι για έξαρση κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες, ο κ. Σύψας σημείωσε πως σε κάθε περίπτωση παίρνεται ένα ρίσκο και πως ζούμε σε εποχές μεγάλης αστάθειας, όπου τα δεδομένα αλλάζουν ανά ημέρα και τόνισε πως η Επιτροπή των Ειδικών συνεδριάζει κάθε Παρασκευή για να πάρει τις αποφάσεις της. Σημείωσε, δε, ότι για περιοχές που παρουσιάζουν υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, όπως η Λάρισα και η Λακωνία, δεν αποκλείεται να παρθούν μέτρα ανά πάσα στιγμή.

Σε ό,τι αφορά στην επαναλειτουργία καθημερινών δραστηριοτήτων, ο καθηγητής ανέφερε πως προτεραιότητα έχουν τα σχολεία, σειρά θα πάρει το λιανεμπόριο και τελευταία θα ανοίξει η εστίαση. Σε αυτό το σημείο τόνισε πως εξακολουθεί να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Επιτροπή και την κυβέρνηση, παρά τα όσα ακούγονται και γράφονται κατά καιρούς.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, σημείωσε ότι με τα δημοτικά σχολεία εν λειτουργία αν ανοίξουν τα καταστήματα με τη μέθοδο του click away, τα κρούσματα θα αγγίξουν τα 2.000 στις αρχές Απριλίου. Ωστόσο, επισήμανε ότι τότε η κατάσταση θα είναι πιο διαχειρίσιμη, καθώς και ο καιρός θα είναι καλύτερος και θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

«Μπορούμε να ανοίξουμε τα καταστήματα στις 18 Ιανουαρίου με click away και ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε και για το επόμενο βήμα του click in the shop (ραντεβού για αγορές μέσα στο καταστήμα). Ωστόσο, δεν πρέπει να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σαρηγιάννης.

Τόνισε δε ότι για να επαναλειτουργήσουν γυμνάσια και λύκεια, θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα, όπως συσκευές για τον καθαρισμό του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και αύξηση των rapid test ώστε να προληφθεί πιθανή αναζωπύρωση.

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, αν και περισσότερο επιφυλακτικός, υπογράμμισε ότι «με αρκετό ρίσκο μπορεί να ανοίξει το λιανεμπόριο».

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ «δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν τον Ιούνιο που άνοιξε κανονικά η αγορά. Υπάρχουν ακόμα πολλά κρούσματα, ενώ βλέπουμε σε μικρά χωριά να φουντώνει ο ιός. Το σημείο κλειδί για να ανοίξει η αγορά είναι να βρεθεί ένας έξυπνος τρόπος ώστε να αυξηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο η κινητικότητα. Το click in the shop θα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά η Επιτροπή δεν έχει την τεχνογνωσία να πει αν θα μπορούσε να σταθεί οικονομικά, αν συμφέρει τους εμπόρους. Επιδημιολογικά πάντως εφόσον δεν αυξηθεί η κινητικότητα, μπορεί να σταθεί».

Επιπλέον, ο καθηγητής Μικροβιολογίας επισήμανε ότι τα σχολεία έχουν προτεραιότητα σε σχέση με την αγορά, αλλά πρόκειται για δύσκολη η εξίσωση. «Αν θα ανοίξει πρώτα το γυμνάσιο ή το μαγαζί είναι μια πολιτική απόφαση. Είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουν ταυτόχρονα σχολεία και αγορά», τόνισε.

Μιλώντας στο Mega, ο καθηγητής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης, ανέφερε πως δεν έχουμε δει όλο το αποτέλεσμα των γιορτών, καθώς τα Θεοφάνια δεν έχει φανεί ακόμα πόσο επίπτωση είχανε. «Υπάρχει το ρίσκο να έχουμε κάποια μεγάλη επίπτωση, όμως το καλό στοιχείο με αυτό είναι ότι είναι "μια μέρα", όποτε αν δούμε μια αύξηση των κρουσμάτων για εκείνη τη μέρα, ελπίζω να μην σταθεροποιηθεί μεγάλη αλλά να μειωθεί πάλι και λόγω του νέου lockdown» επισήμανε.

Για το άνοιγμα του λιανεμπορίου, ο κ. Δερμιτζάκης ανέφερε ότι «νομίζω ότι θα πρέπει να "ανοίγει" η Ελλάδα καθώς δεν είναι πολύ κλειστή και το lockdown αυτό δεν αποδίδει όπως πρέπει και επειδή δεν λειτουργεί όπως πρέπει μιλάμε για μεταδόσεις που γίνονται μέσω "παρανομιών" των κανόνων του lockdown. Πρέπει να δοθεί στον κόσμο μια συντεταγμένη έξοδος η οποία να του επιτρέπει να κάνει κάποιες δραστηριότητες.