Lockdown: «Όχι» από Κεραμέως στο άνοιγμα μόνο της Γ' Λυκείου - Τι είπε για τα Γυμνάσια

Την ικανοποίησή της για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων στη σχολική κοινότητα εξέφρασε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, δύο ημέρες μετά το άνοιγμα των Δημοτικών σχολείων, των Νηπιαγωγείων και των ειδικών σχολείων. Όπως ενημέρωσε, δεν έχει προγραμματιστεί, μέχρι στιγμής, κάποια συζήτηση με την επιτροπή των λοιμωξιολόγων σχετικά με το ενδεχόμενο άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξουν τα λύκεια μόνο για τη Γ' Λυκείου καθώς αυτό έχει τεράστια πρακτικά προβλήματα ως προς το διδακτικό προσωπικό.

Στην επιτροπή των επιστημόνων, όπως υπογράμμισε η κ. Κεραμέως, θα συζητηθούν αυτή την εβδομάδα μόνο θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση των φοιτητών και κυρίως αυτών που είναι τελειόφοιτοι και πρέπει να πάρουν τα πτυχία τους.

Ανέφερε, ωστόσο, σχετικά με τα τεστ που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε εκπαιδευτικούς ότι τα μηνύματα είναι θετικά, καθώς «δεν υπάρχει σχεδόν κανένα κρούσμα».

Τι φοβούνται οι ειδικοί

Αν και το άνοιγμα και των υπόλοιπων σχολικών βαθμίδων αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, αρκετοί ειδικοί είναι επιφυλακτικοί σχετικά με το αν αυτό πρέπει να γίνει τώρα, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος αύξησης των κρουσμάτων λόγω της αύξησης της κινητικότητας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων και γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση, εφόσον υπάρχουν φόβοι για έξαρση κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες, ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας σημείωσε στο Open πως σε κάθε περίπτωση παίρνεται ένα ρίσκο και πως ζούμε σε εποχές μεγάλης αστάθειας, όπου τα δεδομένα αλλάζουν ανά ημέρα και τόνισε πως η Επιτροπή των Ειδικών συνεδριάζει κάθε Παρασκευή για να πάρει τις αποφάσεις της. Σημείωσε, δε, ότι για περιοχές που παρουσιάζουν υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, όπως η Λάρισα και η Λακωνία, δεν αποκλείεται να παρθούν μέτρα ανά πάσα στιγμή.

Σε ό,τι αφορά στην επαναλειτουργία καθημερινών δραστηριοτήτων, ο καθηγητής ανέφερε πως προτεραιότητα έχουν τα σχολεία, σειρά θα πάρει το λιανεμπόριο και τελευταία θα ανοίξει η εστίαση. Σε αυτό το σημείο τόνισε πως εξακολουθεί να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Επιτροπή και την κυβέρνηση, παρά τα όσα ακούγονται και γράφονται κατά καιρούς.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, σημείωσε ότι με τα δημοτικά σχολεία εν λειτουργία αν ανοίξουν τα καταστήματα με τη μέθοδο του click away, τα κρούσματα θα αγγίξουν τα 2.000 στις αρχές Απριλίου. Ωστόσο, επισήμανε ότι τότε η κατάσταση θα είναι πιο διαχειρίσιμη, καθώς και ο καιρός θα είναι καλύτερος και θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

«Μπορούμε να ανοίξουμε τα καταστήματα στις 18 Ιανουαρίου με click away και ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε και για το επόμενο βήμα του click in the shop (ραντεβού για αγορές μέσα στο καταστήμα). Ωστόσο, δεν πρέπει να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σαρηγιάννης.

Τόνισε δε ότι για να επαναλειτουργήσουν γυμνάσια και λύκεια, θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα, όπως συσκευές για τον καθαρισμό του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και αύξηση των rapid test ώστε να προληφθεί πιθανή αναζωπύρωση.

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, επισήμανε ότι τα σχολεία έχουν προτεραιότητα σε σχέση με την αγορά, αλλά πρόκειται για δύσκολη η εξίσωση. «Αν θα ανοίξει πρώτα το γυμνάσιο ή το μαγαζί είναι μια πολιτική απόφαση. Είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουν ταυτόχρονα σχολεία και αγορά», τόνισε.