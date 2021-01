Δερμιτζάκης: Άνοιγμα της εστίασης σε τρεις εβδομάδες - Οι διαφωνίες του με την Επιτροπή

Υπέρ του ανοίγματος της εστίασης, μόνο σε εξωτερικούς χώρους, σε τρεις εβδομάδες, αλλά και των Γυμνασίων και Λυκείων παράλληλα με το λιανεμπόριο, τάχθηκε ο καθηγητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι «ένας από τους λόγους που λέμε ότι είναι καλό να ανοίξουν κάποιες δραστηριότητες, είναι γιατί η διοχέτευση της δραστηριότητας των ανθρώπων είναι καλύτερο να γίνει συντεταγμένα και ελεγχόμενα, όπως το να πάει κάποιος να ψωνίσει σε ένα μαγαζί με ραντεβού, σε αντίθεση με το να βγει να πάει να δει τον φίλο του στο σπίτι. Το ίδιο λέω και για τα σχολεία. Οι έφηβοι δεν υπάρχει πιθανότητα να μην πάνε ο ένας στο σπίτι του άλλου. Πιστεύω ότι ταυτόχρονα με το λιανεμπόριο πρέπει να ανοίξουν και Γυμνάσια-Λύκεια, γιατί αν γίνονται μεταδόσεις μεταξύ των εφήβων, γίνονται ήδη. Δεν είναι καλύτερα να συναντιούνται στο σχολείο με μάσκες συντεταγμένα; Η κινητικότητα από μόνη της παρόλο που έχει μια συσχέτιση με τις μεταδόσεις, δεν είναι πάντα το ίδιο. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι αύξηση κινητικότητας με δυσανάλογα μικρή αύξηση των μεταδόσεων. Οι νόμιμες δραστηριότητες ελέγχονται. Αυτές όμως που είναι άφαντες και παράνομες δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε».

Σε ό,τι αφορά στην εστίαση, ο κ. Δερμιτζάκης επισήμανε ότι δεν πρέπει να τη συνδέουμε μόνο με τα μπαρ. «Εάν η εστίαση μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο σε εξωτερικούς χώρους και με θερμάστρες, τις οποίες διαθέτει ούτως ή άλλως λόγω των καπνιστών, μπορούμε να συζητήσουμε για το άνοιγμα της σε τρεις εβδομάδες. Μόνο έξω όμως», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς πώς μπορεί να προχωρούμε σε άνοιγμα των δραστηριοτήτων την ώρα που πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε αυστηρό lockdown, ο καθηγητής σχολίασε ότι η Ελλάδα στη φάση που βρίσκεται τώρα, έχει μπει σε μια πολιτική διαχείρισης πολύ καλή σε σχέση με άλλες χώρες. «Έχει πιο προληπτική φιλοσοφία παρά απόκριση μετά το πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουν περιοχές στο κόκκινο για να μη συμβούν πολύ άσχημα πράγματα. Δηλαδή αν δούμε τις περιοχές που μπαίνουν στο κόκκινο, δεν είναι ότι γίνεται καταστροφή. Δεν είναι όπως ήταν η Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο που ήδη είχαν γίνει άσχημα τα πράγματα και μετά κλείσανε», τόνισε.

Μάλιστα, εξέφρασε την άποψη ότι η σύσταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων δεν είναι αυτή που θα έπρεπε υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια διεπιστημονική Επιτροπή. «Είμαστε σε τέτοια φάση που δεν μπορεί μια Επιτροπή να δίνει μια υγειονομική γνωμοδότηση και μετά όλα τα υπόλοιπα στοιχεία να αξιολογούνται από κυβερνητικά στελέχη. Θα πρέπει η επιστημονική προσέγγιση να λαμβάνει υπόψη και την οικονομία και την κοινωνία και τις υποδομές της χώρας. Αυτή η φάση χρειάζεται ευέλικτη, μικρή και διεπιστημονική επιτροπή. Τώρα η Επιτροπή είναι καθαρά υγειονομική», σημείωσε ο κ. Δερμιτζάκης.

Σχετικά με τον εμβολιασμό, επισήμανε ότι «υπάρχουν πάρα πολλοί εμβολιασμοί ανθρώπων, οι οποίοι δε χρειάζονται να εμβολιαστούν σε αυτή τη φάση, είτε επειδή συμπεριλαμβάνονται σε ομάδες υγειονομικών είτε γιατί έχουμε βάλει κατηγορίες που δεν πρέπει να βάλουμε, δηλαδή ψυχολόγους, ανθρώπους που είναι στα εργαστήρια κλπ. Οι υγειονομικοί έπρεπε να είναι πολύ λιγότεροι και όχι να εμβολιάζονται μαζικά, όπως τώρα». Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η διαχείριση των εμβολιασμών δε γίνεται μόνο κεντρικά, αλλά και τοπικά, φέρνοντας ως παράδειγμα τους συνδικαλιστές. «Όταν θα αρχίσουν να έρχονται οι δόσεις, η συνδικαλιστική πίεση, αυτό που ακούω δηλαδή να εμβολιαστούν οι εκπαιδευτικοί είναι παράλογο. Ή θα θέλαμε ότι τα σχολεία είναι μια ασφαλής δραστηριότητα ή θα λέμε ότι δεν είναι και άρα θα πρέπει να εμβολιαστούν οι εκπαιδευτικοί», κατέληξε.

Πηγή: https://www.skai.gr/index.php/news/greece/dermitzakis-skai-anoigma-estiasis-se-3-evdomades-oi-diafonies-tou-me-epitropi

