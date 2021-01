Χατζηθεοδοσίου στον Alpha 98,9: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν θα ξανανοίξει - Χάνονται 4 δισ. τον μήνα

Το τυπικό «οκ» της επιτροπής εμπειρογνωμώνων αναμένει ο κλάδος του λιανεμπορίου για να ανεβάσει ρολά από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, που εξέφρασε τις ενστάσεις του για τον τρόπο επανεκκίνησης της αγοράς, μιλώντας στον Alpha 98,9 και την εκπομπή «Χωρίς μάσκα», με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Γιώργο Σμυρνή.

«Φαίνεται, ακόμη κι ο πρωθυπουργός έκανε δήλωση γι' αυτό, ότι τη Δευτέρα ξεκινάει το click away για τις περισσότερες επιχειρήσεις και το click in shop για ένσυση, υπόδηση,και κοσμηματοπωλεία», τόνισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Ο ίδιος τόνισε ότι αίτημά τους είναι να ισχύσει το click in shop σε όλα τα καταστήματα: «Εμείς ζητάμε το click in shop να επικρατήσει σε όλα τα καταστήματα. Το click away απέδειξε ότι δεν λειτουργεί υπέρ του λιανεμπορίου, λειτουργεί κυρίως υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων. Θεωρούμε, κι αυτή ήταν η συζήτηση με τους επιδημιολόγους, ότι με το προκαθορισμένο ραντεβού κι ένας πελάτης σε κάθε κατάστημα, και οι όροι υγιεινής και ασφάλειας υπάρχουν και οι επιχειρήσεις μπορούν να δουλέψουν», υπογράμμισε.

«Αν δούμε τα φαινόμενα που υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία, τον συνωστισμό που υπάρχει, από τα σχολεία, από τις παραλίες, από τις πλατείες, από τα σούπερ μάρκετ, θεωρούμε ότι εμείς όχι μόνο ζητάμε να υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα, αλλά και αυστηρές ποινές. Αν χαθεί και η περίοδος των εκπτώσεων, μετά την περίοδο των γιορτών, τότε η κατάσταση της οικονομίας θα γίνει τρομερά πιο τραγική», πρόσθεσε.

Το λιανεμπόριο μπορεί να σώσει την παρτίδα; «Αυτή τη στιγμή, από έρευνα που κάναμε, αποδεικνύεται ότι μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν θα ξανανοίξει. Αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα στις επιχειρήσεις, τότε το κρίσιμο διάστημα θα είναι όταν ζητηθούν τα χρήματα που πρέπει να επιστρέψουν οι επιχειρήσεις. Από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα έχουν χαθεί από την αγορά 50 δισ. Άρα θα είναι μονόδρομος όχι ένα μέρος κουρέματος, αλλά το ολικό κούρεμα για να καταφέρουν να επιβιώσουν».

Οσον αφορά τον εμβολιασμό και τον ρυθμό με τον οποίο διενεργείται, τόνισε: «Αν δεν τελειώσουμε με τα εμβόλια τον Ιούνιο και χαθεί η τουριστική περίοδος, τότε το μεγάλο μάρμαρο θα το πλησώσουν η εστίαση και ο τουρισμός. Αν σήμερα το 42% λέει ότι δεν θα ξανανοίξει, μιλάμε για μια απίθανη καταστροφή», ενώ χαρακτήρισε την τωρινή κρίση πολύ μεγαλύτερη από αυτή των μνημονίων και εκτίμησε ότι η ανεργία έχει φθάσει πάνω από το 25%, ενώ όπως είπε χάνονται 4 δισ. τον μήνα.

«Αν όλα πάνε καλά, το 2023 θα φθάσουμε τα επίπεδα του ΑΕΠ το 2019», υπογράμμισε και ζήτησε να δοθεί παράταση στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5.