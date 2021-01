Στην Ελλάδα ξανά εικόνες του 18ου αιώνα από τον Λίβανο - Είχαν κλαπεί το 2016

Ο Λίβανος επέστρεψε στην Ελλάδα δύο εικόνες του 18ου αιώνα που αναπαριστούν τον Ιησού και την Παρθένο Μαρία, οι οποίες κατασχέθηκαν κατά την διάρκεια δημοπρασίας σε λιβανικό έδαφος, έγινε γνωστό από δικαστική πηγή.

Οι δύο εικόνες, που βρίσκονται σε καλή κατάσταση, «είχαν κλαπεί σε έκθεση το 2016 στην Αθήνα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η έρευνα που διεξάγεται στον Λίβανο δεν έχει επιτρέψει μέχρι στιγμής τον εντοπισμό των δραστών της κλοπής ούτε τον τρόπο με τον οποίο τα δύο έργα τέχνης εισήλθαν στον Λίβανο.

Όμως το πρόσωπο που θέλησε να αγοράσει τις δύο εικόνες κατά την διάρκεια δημοπρασίας στον Λίβανο ανακρίθηκε καθώς προσπαθούσε να τις μεταφέρει στην Γερμανία για να τις μεταπωλήσει, σύμφωνα με την δικαστική πηγή.

15 years after being stolen from #Greece, 2 religious #masterpieces returning to their rightful owner. Judge I. Kabalan delivering the 18th c. #icons of #Christ #Pantocrator & #Panagia #Odigitria to Amb. C. Fountoulaki. Many thanks to the 🇱🇧 Authorities for their swift actions! pic.twitter.com/InfF3aiUdq