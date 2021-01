Εμβολιάστηκε ο πεθερός του Αλβέρτου Μπουρλά – Η ανάρτηση του CEO της Pfizer

Με μία συγκινητική ανάρτηση, ο Έλληνας πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Αλβέρτος Μπουρλά, έκανε γνωστό ότι εμβολιάστηκε για τον κορωνοϊό ο πεθερός του.

Ο κ.Ισαάκ Αλχανάτης είναι 84 ετών και ζει στη Θεσσαλονίκη.

«Αυτός είναι ο πεθερός μου, το πρώτο μέλος της οικογένειάς μας που έλαβε την 1η δόση του εμβολίου. Στα 84, ανήκει στις υψηλού κινδύνου ομάδες και περίμενε υπομονετικά τη σειρά του στην Ελλάδα. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες από ανθρώπους συγκινημένους όταν βλέπουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα να εμβολιάζονται. Τώρα, ξέρω αυτό το συναίσθημα» έγραψε ο Άλμπερτ Μπουρλά.

