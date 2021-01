Επέτειος 25ης Μαρτίου: Στρατιωτική παρέλαση με καλεσμένους Πούτιν, Μακρόν και πρίγκιπα Κάρολο για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση

Μολονότι οι δύο προηγούμενες παρελάσεις για τις εθνικές μας επετείους δεν έγιναν, λόγω πανδημίας, ωστόσο η φετινή της 25ης Μαρτίου θα γίνει, μιας και η συγκυρία, λόγω των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, είναι ιδιαίτερη.

Πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου αναφέρουν πως θα γίνει κανονικά η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, τηρουμένων φυσικά όλων των μέτρων προστασίας για τον κορωνοϊό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν αποσταλεί προσκλήσεις στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον πρίγκιπα Κάρολο. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ο πρίγκιπας Κάρολος έχει δείξει ήδη ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα δώσει κανονικά το παρών στη χώρα μας. Υπενθυμίζεται πως ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε προσκαλέσει ήδη από τον Οκτώβριο τους Πούτιν, Μακρόν και πρίγκιπα Κάρολο στην Αθήνα. Ο κ. Μητσοτάκης είχε στείλει επιστολή στους ηγέτες-εκπροσώπους των τριών δυνάμεων που είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον οθωμανικό ζυγό. Το 1827, στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, ο αγγλικός, ο γαλλικός και ο ρωσικός στόλος κατανίκησαν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η απόσυρση των οθωμανικών δυνάμεων από την κεντρική και νότια Ελλάδα και να εξασφαλιστεί η ελληνική ανεξαρτησία.

Είναι ενδεικτικό ότι στις 21 Οκτωβρίου 2020, με μια επετειακή ανάρτηση, η οποία πιθανόν να «κρύβει» μηνύματα και προς τη σημερινή ηγεσία της Τουρκίας, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας επέλεξε να τιμήσει την 193η επέτειο από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, με μια ανάρτηση:







⚔⛵ 193 years ago, the combined squadron of Russia, Great Britain and France defeated the Turkish-Egyptian fleet in the Bay of Navarino. The triumph of the allied fleet became one of the prerequisites for Greece's independence.



