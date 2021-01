Ημέρα της κρίσης για Αττική: Στο «κόκκινο» η πρωτεύουσα – Σενάρια για απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 και click away – Δεύτερες σκέψεις για τα σχολεία

Βαριά ήταν η εισήγηση των επιδημιολόγων για την Αττική, που συνεχίζει να έχει πολύ υψηλό επιδημιολογικό φορτίο. Στην τηλεδιάσκεψη της Πέμπτης, οι ειδικοί της υποεπιτροπής αποφάσισαν να ανεβάσουν στο «κόκκινο» το επίπεδο συναγερμού σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, πλην των νησιών του Αργοσαρωνικού, ενώ σήμερα θα ληφθούν οι αποφάσεις για το πλέγμα μέτρων που θα ισχύσουν.

Τα δεδομένα που παρουσίασε στους ειδικούς ο Εθνικός οργανισμός Δημόσιας υγείας (ΕΟΔΥ) αποτέλεσαν μονόδρομο, καθώς η Αττική καθημερινά συγκεντρώνει τα μισά κρούσματα ολόκληρης της χώρας, με την κατάσταση να είναι σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο. «Κερασάκι» αποτελούν και τα αυξανόμενα κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης στη χώρα και ανέρχονται ήδη σε 66.

Νωρίτερα, κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για τρίτο lockdown, λέγοντας πως «ανοίγουμε δραστηριότητες όταν τα κρούσματα υποχωρούν, τις περιορίζουμε όταν αυτά αναζωπυρώνονται. Κρατάμε τις απαραίτητες ισορροπίες ανάμεσα στις ανάγκες της δημόσιας υγείας και της εθνικής οικονομίας, αποφασίζοντας κάθε εβδομάδα ανάλογα με τα δεδομένα».

Μπαίνει στο «κόκκινο» η Αττική - Τι θα γίνει με σχολεία και καταστήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικοί της υποεπιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει στην Αττική να εφαρμοστούν σκληρά μέτρα, προκειμένου να περιοριστεί η πανδημία του κορωνοϊού.

Εφόσον, λοιπόν, η εισήγηση γίνει αποδεκτή και η Αττική μπει στο «κόκκινο», θεωρείται πιθανό το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν Γυμνάσια και Λύκεια, ενώ το λιανεμπόριο αναμένεται να λειτουργήσει ξανά με τη μορφή του click away, ίσως με κάποιες εξαιρέσεις. Εξετάζεται επίσης η πιθανότητα για τη λειτουργία του click in shop σε ένδυση και υπόδηση.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι με τα όσα ισχύουν και τώρα στις «κόκκινες» περιοχές, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις έξι το απόγευμα.

«Έχω εξαιρετικές αμφιβολίες με τα νούμερα που βλέπω να ανοίξουν γυμνάσια-λύκεια τουλάχιστον Αττική αλλά αν η Αττική μπει στο κόκκινο δεν θα ανοίξουν, όπως δεν έχουν ανοίξει σε καμία περιοχή της Ελλάδας» ξεκαθάρισε ο καθηγητής Νίκος Σύψας, στον ΣΚΑΙ, επισημαίνοντας παράλληλα πως στο «κόκκινο» έχουν ήδη περάσει και οι όμορες περιοχές της Αττικής, δηλαδή αυτές της Βοιωτίας και της Εύβοιας, με όλη αυτή την περιοχή να μετατρέπεται «σε ένα hotspot, μια καυτή περιοχή της επιδημίας».

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν και αρκετά μέλη της Επιτροπής που έχουν δημοσίως δηλώσει ότι θα προτιμούσαν άλλα περιοριστικά μέτρα, όπως για παράδειγμα μία απαγόρευση κυκλοφορίας από το απόγευμα, κατά το γαλλικό πρότυπο -και όχι την καθυστέρηση του ανοίγματος Γυμνασίων και Λυκείων, μιας και θεωρούν ότι η δια ζώσης συμμετοχή στο μάθημα είναι σημαντική για την ψυχολογία των μαθητών.

Πάντως, οι τελικές αποφάσεις των ειδικών αναμένεται να ληφθούν σήμερα, όταν και θα συνεδριάσει η ολομέλεια της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων και να ανακοινωθούν το απόγευμα από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά.

Ανήσυχοι οι ειδικοί

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα στην Αττική, ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής των ειδικών για τον κορωνοϊό Νίκος Σύψας.

Όπως εξήγησε μιλώντας στην τηλεόραση του Open, η Αττική μπαίνει στο «κόκκινο» προσθέτοντας πως μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας να ισχύει από τις 18:00 το απόγευμα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι στην Αττική δεν έχουν ξεφύγει ακόμη τα πράγματα γι αυτό και θέλουν να προλάβουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο συζητώντας από τώρα πιο ενισχυμένα μέτρα.

Έπειτα αναφέρθηκε στους δύο δείκτες που ανησυχούν τους ειδικούς, ο καθηγητής εξήγησε πως από την μία η αύξηση των νοσηλειών και από την άλλη η αύξηση των ασθενών στις ΜΕΘ, η οποία και έχει ξεπεράσει το 60%. «Κανείς δεν θέλει μια Αττική στο έλεος της πανδημίας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σύψας ανέφερε πως η επιτροπή των ειδικών θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου για τις «κόκκινες» περιοχές, διευκρινίζοντας πως τα όποια μέτρα θα διαρκέσουν αρχικά για δύο εβδομάδες και στη συνέχεια θα επανεξεταστούν.

Σχετικά με τα σχολεία και το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων, ο καθηγητής υποστήριξε πως τα γυμνάσια είναι «γκρίζα ζώνη» και πως υπάρχει ακόμη ερωτηματικό γι' αυτά. Επίσης, σημίωσε πως «επιδημιολογικα πιο επικίνδυνα είναι τα λύκεια».

Όσον αφορά τις μεταλλάξεις, ο κ. Σύψας τόνισε πως υπάρχει ανησυχία για εκείνη της Αφρικής ότι δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα εμβόλια.

Τέλος, αναφορικά με την κολχικίνη, δήλωσε πως δεν είναι «πολύ αισιόδοξος» για την προσφορά της.

Η Αττική είναι σε μια οριακή κατάσταση και «κοκκινίζει» βάσει κι άλλων κριτηρίων πιο αυστηρών, καθώς είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ελλάδας, εξήγησε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η Αττική αν συνεχίσει αυτή την πορεία, θα είναι μη διαχειρίσιμη.



Εδώ και αρκετές μέρες είμαστε πάνω από το 2% σε ποσοστό θετικότητας, κάτι που μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω και να ξεφύγει είτε από το κρύο είτε από το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, διευκρίνισε ο καθηγητής.



Ο κ. Βασιλακόπουλος, ωστόσο, τόνισε ότι δεν έχει κανένα νόημα να μπει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα, εφόσον δε λειτουργεί η εστίαση.



Επίσης, υποστήριξε ότι η αγορά μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με Click in shop με ραντεβού.



Σχετικά με το άνοιγμα της δευτεροβάθμιας, ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε πως θα μπορούσε να αναβληθεί για μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα.



Από την πλευρά του ο κ. Σαρηγιάννης είπε πως η Αττική είναι η πιο μεγάλη δεξαμενή πληθυσμού της χώρας και πως αν παρθούν μέτρα θα υπάρξει μεγάλη διαφορά στο θέμα της αύξησης κρουσμάτων.



«Η τάση είναι αντίστοιχη με εκείνη του Οκτώβρη. Αν το αφήσουμε, θα είναι προβληματική η Αττική. Πρέπει να δράσουμε τώρα.», τόνισε.



Σχετικά με το άνοιγμα των γυμνασίων και λυκείων, ο κ. Σαρηγιάννης υποστήριξε ότι πρέπει να το επανεξετάσουμε την επόμενη βδομάδα.



Όσον αφορά την αγορά, είπε ότι το click away και το click in shop με ραντεβού θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί.



Επίσης, τόνισε ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα στα ΜΜΜ.



Ο κ. Σαρηγιάννης, για το θέμα της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα είπε ότι «είτε στις 6 είτε στις 8 οι εργαζόμενοι είναι στο δρόμο. Πρέπει να αυξηθεί η τηλεργασία. Το 50% και πάνω που λέει η ΚΥΑ δεν τηρείται από τους εργοδότες.»



Τέλος, επεσήμανε τη σημασία αύξησης των τεστ και ειδικά για το μεταλλαγμένο στέλεχος.

Ανησυχητικά στοιχεία από τα λύματα της Αττικής - Φόβοι για επιστροφή στον… Νοέμβριο

Εν τω μεταξύ, αύξηση κρουσμάτων κορωνοϊού τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες δείχνουν τα λύματα στην Αττική, σύμφωνα με τον καθηγητή Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκο Θωμαΐδη.

Όπως τόνισε ο κ. Θωμαΐδης στο Mega, υπάρχει συνεχόμενη διασπορά του ιού στην κοινότητα, με τα στοιχεία να καταγράφουν αύξηση περίπου 10%, κάτι που τόνισε «θα μεταφραστεί σε κρούσματα το επόμενο 10ήμερο».

Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ σημείωσε ότι η αύξηση των κρουσμάτων παρατηρήθηκε μετά την επανέναρξη λειτουργίας των καταστημάτων. Παράλληλα, τόνισε πως για να περιοριστούν θα πρέπει να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η τηλεργασία. Μιλώντας για τα σχολεία, υπογράμμισε ότι τα άτομα αυτής της ηλικίας έχουν μια κοινωνική δραστηριότητα που δύσκολα περιορίζεται, οπότε η επιστροφή στο σχολείο δεν θα επηρεάσει αρκετά τον επιδημιολογικό δείκτη.

Ο αριθμός των κρουσμάτων είναι στην πραγματικότητα διπλάσιος ή ακόμα και τριπλάσιος υποστήριξε ο καθηγητής πνευμονολογίας και αντιπρόεδρος της ελληνικής πνευμονολογικής εταιρείας, Νίκος Τζανάκης. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ εκτίμησε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχουν 30.000-50.000 ενεργά κρούσματα, εκφράζοντας μάλιστα τον φόβο μήπως η χώρα επιστρέψει επιδημιολογικά στα δεδομένα του Νοεμβρίου.

«Η πολιτική των διαγνωστικών εξετάσεων εξακολουθεί να είναι μικρή. 30.000 τεστ σε πληθυσμό 10 εκατ. είναι πάρα πολύ μικρή, άρα δεν έχουμε την πραγματική εικόνα. Οι ασυμπτωματικοί ή αυτοί που έχουν λίγα συμπτώματα δεν ανακαλύπτονται. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε διπλάσιο ή τριπλάσιο αριθμό από αυτά που διαγιγνώσκουμε καθημερινά που σημαίνει ότι αν έχουμε 2.000-2.5000 σε 15 μέρες, τότε μας δίνει ένα νούμερο ενεργών κρουσμάτων από 30.000 έως 50.000. Αυτό το πολύ βαρύ επιδημιολογικό φορτίο φοβίζει, γιατί αν το τρίτο κύμα ξεκινήσει, θα ξεκινήσει από ένα πολύ υψηλό σημείο με συνέπεια η πίεση στο υγειονομικό σύστημα θα είναι ίσως δυναμικότερη του Νοεμβρίου και των αρχών του Δεκεμβρίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Βάσει μοντέλου που έχει αναπτυχθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το οποίο προβλέπει την πορεία των κρουσμάτων, η παρούσα αύξηση ήταν «προβλεπόμενη», όμως «λίγο πιο ‘τσιμπημένη’ από αυτό που περιμέναμε», όπως είπε ο κ. Σαρηγιάννης εκτιμώντας ότι, τον επόμενο μήνα θα φτάσουμε σε τετραψήφιο αριθμό ημερήσιων κρουσμάτων.

«Αν προχωρήσουμε με τα ανοίγματα που έχουμε σχεδιάσει και με την ύπαρξη της μετάλλαξης στην κοινότητα, υπάρχει πολύ σοβαρή αύξηση στα πάνω από 2000 μέσα στο Μάρτιο», προειδοποίησε ο καθηγητής, τονίζοντας ότι, «με τα σημερινά στοιχεία, ακόμα και με τη μετάλλαξη, δε θα φτάσουμε τόσο ψηλά».

«Θα έδινα προτεραιότητα στο άνοιγμα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», δήλωσε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ διευκρινίζοντας πως θα πρότεινε επίσης την τήρηση και αυστηροποίηση των μέτρων για το συνωστισμό έξω από τα σχολεία. Ο κ. Δημόπουλος χαρακτήρισε «δύσκολη εξίσωση» το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων ταυτόχρονα με την ανοιχτή αγορά, τόνισε όμως ότι «πρέπει να γίνει προτεραιοποίηση» και υπενθύμισε ότι και από πλευράς πολιτείας έχει αναδειχθεί αυτή η προτεραιότητα. «Μπορούν να αυστηροποιηθούν τα μέτρα όσο αφορά στο συνωστισμό έξω από τα καταστήματα, σε μερικές μετακινήσεις που δεν είναι απαραίτητες, ακόμα και αυξημένοι έλεγχοι για αυτές τις περιπτώσεις», πρότεινε ο καθηγητής προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία.

Την ανησυχία του για την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας μας, ειδικότερα της Αττικής, εξέφρασε και ο διευθυντής της Β' ΜΕΘ Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, Νίκος Καπραβέλος μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, «ένα τρίτο κύμα είναι αναπόφευκτο», τονίζοντας ότι αυτή την περίοδο (Φεβρουάριος-Μάρτιος), αναπτύσσονται περισσότεροι οι ιοι. Σε αυτό βοηθού οι καιρικές συνθήκες όπως εξήγησε αλλά και η χαμηλή ανοσία του πληθυσμού και επιπλέον ο χαμηλός ρυθμός εμβολίων.

Τόνισε, ότι μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο κίνδυνος για το Σύστημα Υγείας είναι μεγάλος. Και αυτό, όπως εξήγησε, διότι ήδη οι νοσηλείες δεν ξεκινούν από μηδενική βάση, αντιθέτως. Ενώ εξέφρασε ιδιαιτέρως την αγωνία του για την Αττική. Φάνηκε αντίθετος στο να ανοίξουν από Δευτέρα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια.

«Να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κορωνοϊός δεν έχει τελειώσει, είναι μέσα σε ένα καζάνι το οποίο σιγοβράζει και ξαφνικά, όταν γίνει βρασμός μπορεί να πεταχθεί το καπάκι, όπως έγινε τον Οκτώβριο – Νοέμβριο» προειδοποίησε, μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 ο Μάριος Λαζανάς, παθολόγος - λοιμωξιολόγος και μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας. Για αυτό τον λόγο ζήτησε να είναι όλοι προσεκτικοί και εκτίμησε ότι «σαφώς έχουν αυξηθεί τα κρούσματα και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για το πόση ακριβώς είναι αυτή η αύξηση» και διευκρίνισε πως ανάλογα με τα δεδομένα «θα δούμε εάν χρειάζεται να πάρουμε πρόσθετα μέτρα ή να ανασταλούν κάποια»

716 κρούσματα, 268 διασωληνωμένοι, 18 θάνατοι την Πέμπτη

Συνολικά 716 κρούσματα κορωνοϊού ανακοίνωσε την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ. Επίσης 268 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 18 άτομα κατέληξαν από επιπλοκές της νόσου. Την Τετάρτη είχαν καταγραφεί 858 κρούσματα, 274 διασωληνωμένοι και 32 θάνατοι.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

Σήμερα ανακοινώνουμε 716 νέα κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορωνοϊού (COVID-19), εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 154796, εκ των οποίων 52.1% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5904 (3.8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 48259 (62.8%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

268 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. 194 (72.4%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 86.2%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.1095 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας.

Τέλος, έχουμε 18 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5742 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3374 (58.8%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανάτων είναι 79 έτη (εύρος 24 έως 103 έτη). Η ηλικιακή κατανομή των (α) συνολικών κρουσμάτων, (β) των περιστατικών που κατέληξαν σε θάνατο και (γ) των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, είναι η ακόλουθη:

Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) – Δεδομένα έως 28/01/2021

Η χαρτογράφηση

Ωστόσο, για ακόμα μια ημέρα, τα μισά κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική (313), με τον κεντρικό τομέα να εμφανίζει 71 νέες μολύνσεις.

Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 62 νέα κρούσματα, ενώ διψήφιο αριθμό κρουσμάτων εμφανίζουν η Αχαΐα, η Εύβοια, η Καρδίτσα, η Κόρινθος, η Λάρισα, το Λασίθι, η Λέσβος, η Ξάνθη, η Πιερία, οι Σέρρες, η Φθιώτιδα και η Χαλκιδική.

Δείτε αναλυτικά τη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων:

66 τα κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους

Μέχρι στιγμής, τα κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης στη χώρα μας ανέρχονται σε 66.

Σύμφωνα με το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση 96 δειγμάτων που αφορούν στην περίοδο 13-23 Ιανουαρίου 2021 και προέρχονται από τις Πύλες Εισόδου, την Αττική, την Κρήτη τη Δυτική Ελλάδα και τη Λέσβο.

Στο σύνολο των 96 δειγμάτων που αναλύθηκαν, 56 πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια ποιότητας που απαιτούνται για την ανάλυση και ο τελικός έλεγχος ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Από τον έλεγχο αναδείχθηκαν συνολικά 7 δείγματα θετικά για το νέο στέλεχος VOC 202012/01 (Lineage Β.1.1.7).

Συγκεκριμένα το νέο στέλεχος VOC 202012/01 (Lineage Β.1.1.7) ανιχνεύθηκε σε:

-1 δείγμα από τις Πύλες Εισόδου

-2 δείγματα από την Αττική

-4 δείγματα από την Κρήτη

Συνολικά, στη χώρα μας έχουν ταυτοποιηθεί 66 δείγματα θετικά για το μεταλλαγμένο στέλεχος Β.1.1.7 του ιού SARS-CoV-2.

Οι μεταλλάξεις του ιού έχουν σημάνει παγκόσμιο συναγερμό, καθώς είναι πολύ πιο μεταδοτικές, ενώ εγείρονται ερωτήματα και για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της Covid-19.