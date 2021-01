Όλα τα μέτρα που «κλειδώνουν» για την «κόκκινη» Αττική – Τι θα γίνει με σχολεία και λιανεμπόριο – Στο τραπέζι click away και click in shop

Νέες αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών στην Αττική φέρνει η απόφαση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων για χαρακτηρισμό της Αττικής ως «κόκκινη ζώνη».

Στο «κόκκινο» το Λεκανοπέδιο

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η πρόταση των ειδικών να ανεβάσουν στο «κόκκινο» το επίπεδο συναγερμού σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, πλην των νησιών του Αργοσαρωνικού έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση για προληπτικούς λόγους λόγω των αυξημένων επιδημιολογικών δεδομένων που καταγράφονται και από αύριο κιόλας αναμένεται να τεθούν σε ισχύ σκληρά μέτρα.

Τα μέτρα που κλειδώνουν

Σε αυτό το πλαίσιο, το απόγευμα αναμένεται να ανακοινωθεί η αναβολή του ανοίγματος Λυκείων στις περιοχές που θα χαρακτηριστούν ως «κόκκινες», ενώ στις «πράσινες» προτείνεται να λειτουργήσουν κανονικά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες αυτό που προκρίνεται είναι το άνοιγμα των Γυμνασίων στις κόκκινες περιοχές αλλά όχι των Λυκείων.

Σε ό,τι αφορά στο λιανεμπόριο αναμένεται να λειτουργήσει ξανά με τη μορφή του click away, ίσως με κάποιες εξαιρέσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικοί εισηγήθηκαν τα ψώνια ρούχων, υποδημάτων και κοσμημάτων να γίνονται με ραντεβού (click in shop) και όλα τα υπόλοιπα καταστήματα να λειτουργούν με click away.

Επίσης προτείνεται να ανοίξουν τα πρακτορεία ΟΠΑΠ για τις «πράσινες» περιοχές. Ανοικτά επίσης θα μείνουν τα κομμωτήρια και τα κέντρα μανικιούρ – πεντικιούρ και στις «κόκκινες» περιοχές.Επίσης στις εκκλησίες θα επιτρέπονται έως εννέα άτομα.

Σε κάθε περίπτωση, τα καταστήματα δεν πρόκειται να ανοίξουν την Κυριακή.

Στον πάγο η απαγόρευση κυκλοφορίας από νωρίτερα

Επιπρόσθετα, κλείδωσε και το θέμα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και ειδικά στην Αττική θα παραμείνει από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, παρά τις αρχικές σκέψεις και εισηγήσεις για απαγόρευση κυκλοφορίας νωρίτερα. Στις υπόλοιπες «κόκκινες» περιοχές η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα που παρουσίασε στους ειδικούς ο Εθνικός οργανισμός Δημόσιας υγείας (ΕΟΔΥ) αποτέλεσαν μονόδρομο, καθώς η Αττική καθημερινά συγκεντρώνει τα μισά κρούσματα ολόκληρης της χώρας, με την κατάσταση να είναι σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο. «Κερασάκι» αποτελούν και τα αυξανόμενα κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης στη χώρα και ανέρχονται ήδη σε 66.

Πώς θα γίνονται οι αγορές με click in shop

Για το click in shop οι πελάτες θα μπαίνουν στο κατάστημα κατόπιν ραντεβού και θα αγοράζουν το είδος που έχουν επιλέξει, έχοντας και τη δυνατότητα δοκιμής του.

Ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέγει το προϊόν που θέλει να αγοράσει και θα μπορεί να το έχει «δεσμεύσει» είτε τηλεφωνικά είτε μέσω διαδικτύου, ενώ θα μπορεί ό,τι άλλο διαλέξει να το δοκιμάσει προ αγοράς, περιορίζοντας όμως την παραμονή του στο κατάστημα στον προβλεπόμενο χρόνο.

Ανάλογα με την επιφάνεια του καταστήματος και τον αριθμό των εργαζομένων θα πρέπει να προγραμματίζονται τα ραντεβού, ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός. Η αναμονή πελατών εντός του καταστήματος, πέραν αυτών που θα έχουν προγραμματισμένο ραντεβού, θα απαγορεύεται. Σχετικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά κατάστημα προβλέπονται τα εξής:

Σε καταστήματα έως 20 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται συνολικά 4 άτομα, δηλαδή εργαζόμενοι και πελάτες.

Σε καταστήματα από 20 έως 100 τ.μ. επιτρέπονται 4 άτομα, συν 1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια από 20 έως 100 τ.μ.

Σε καταστήματα άνω των 100 τ.μ. επιτρέπονται 12 άτομα, συν 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 μέτρων.

Πώς θα επιστρέψουν οι μαθητές των Γυμνασίων στα θρανία τους

Όσον αφορά τα σχολεία, οι μαθητές Γυμνασίων στις κόκκινες περιοχές αναμένεται να επιστρέψουν στις τάξεις τους υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς θα είναι υποχρεωτικές οι μάσκες εντός και εκτός των τάξεων.

Μάλιστα θα ανοίξει και γι΄αυτούς η ειδική πλατφόρμα για τα τεστ, ώστε να μπορούν να υποβάλλονται σε εξέταση στο κοντινότερο ιατρικό κέντρο της περιοχής τους.

Ειδικότερα η επιστροφή των μαθητών των Γυμνασίων θα γίνει με την εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης που περιλαμβάνονται στις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου.

Τα μέτρα είναι: