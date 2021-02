Σαρηγιάννης στον Alpha 98,9: Αύξηση κρουσμάτων από 18 Φεβρουαρίου - Σκληρό lockdown τριών εβδομάδων

Ο αριθμός των κρουσμάτων θα αυξάνεται από 18 Φεβρουαρίου, εκτίμησε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ μιλώντας στον Alpha 98,9 και την εκπομπή Χωρίς Μάσκα με τους Νίκο Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Σμυρνή και πρόσθεσε πως δεν έχουμε περιθώρια για περαιτέρω ανοίγματα.

«Ακόμα δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να πει με σιγουριά ότι θα έχουμε ικανό αριθμό εμβολίων για να πάμε σε πολύ ταχύ εμβολιασμό. Νομίζω ότι δεν ξεμπερδεύουμε εύκολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πάμε μέχρι το καλοκαίρι ναι. Και το καλοκαίρι θα πρέπει να προσέχουμε. Νομίζω ότι το καλοκαίρι θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Οποτεδήποτε και να υπάρξει κορύφωση του τρίτου κύματος που αρχίζει να εξελίσσεται αυτή τη στιγμή...», είπε αρχικά.

Ερωτηθείς αν το φετινό Πάσχα θα είναι το ίδιο με πέρυσι σχολίασε: «Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το τι θα κάνουμε τώρα, το Φλεβάρη και μέχρι τα μέσα του Μάρτη. Αν έχουμε καταφέρει να αναχαιτίσουμε την αρνητική, δηλαδή την αυξητική δυναμική μέχρι τότε νομίζω ότι μπορεί να είμαστε πολύ καλύτερα μέχρι το Πάσχα. Αν όχι. Η απάντηση είναι ναι, σαν πέρυσι».

«Ο αριθμός των κρουσμάτων θα αυξάνεται. Είμαστε σε μία φάση που εμείς εκτιμούμε ότι θα υπάρξει μία σχετική μείωση αν κοιτάξουμε το εβδομαδιαίο μέσο όρο την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μας εκτίμηση, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι είχαμε καλό καιρό τις προηγούμενες δύο εβδομάδες σχεδόν σε όλη τη χώρα, που σημαίνει ότι δείξαμε μικρότερη τάση συγχρωτισμού στους εσωτερικούς χώρους και βεβαίως η ηλιοφάνεια δεν βοηθούσε στη μεταδοτικότητα του ιού. (…) Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να έχουμε μία αύξηση από 18 του μήνα και μετά. Εννοώ να αρχίσει να φαίνεται. Η οποία μετά από αυτό το σημείο θα συνεχιστεί, μετά από αυτό δεν βλέπουμε κάποιο λόγο να υπάρξει μείωση. Με τα υπάρχοντα μέτρα ξαναλέω. Τα έξτρα μέτρα που ελήφθησαν την Παρασκευή έχουν διάρκεια ζωής μέχρι 15 Φεβρουαρίου. Οπότε μετά από αυτό εμείς θεωρούμε ότι γυρνάμε στο προηγούμενο καθεστώς», συμπλήρωσε.

«Αυτό που λέω δεν βασίζεται σε επέκταση των μέτρων αλλά σε αυτό που σήμερα ισχύει», διευκρίνισε.

Σε σχέση με το Λιανεμπόριο ανέφερε: «Εμείς είδαμε ότι υπήρξε μία αύξηση από το click in shop δηλαδή η συνεισφορά του Λιανεμπορίου αν είναι Α στην εξέλιξη της πανδημίας με το click in shop αυτό το A έγινε 50% παραπάνω. Με το click away είναι κατά 1/3 τουλάχιστον μικρότερη. Οπότε η αλήθεια είναι ότι το click away ήταν σωστή κίνηση για μείωση, επιβράδυνση της αύξησης. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε περιθώρια για περαιτέρω ανοίγματα αυτή τη στιγμή. (…) Εκτός αν - και το λέω αν και θεωρώ ότι είναι το πρώτο που θα έπρεπε να έχουμε κάνει – αν θέλουμε να ανοίξουμε In Shop θα πρέπει ειλικρινά το λέω γιατί έχει γίνει αποδεκτό και από τον κ. Γεωργιάδη και από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών με τους οποίους έχω μιλήσει, να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες, στους εμπόρους να δοθεί η δυνατότητα να εγκαταστήσουν συσκευές απολύμανσης του αέρα στα μαγαζιά τους. Αυτό μπορεί να γίνει με επιδότηση, με φοροαπαλλαγή με ότι άλλο θέλετε. Αν θέλουμε να λειτουργούμε και να μην έχουμε κάποιο επίπεδο ασφαλείας πρέπει να βάλουμε μέτρα προστασίας. Αλλά μέτρα προστασίας σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει μόνο φοράω διπλή μάσκα. Καλό είναι αυτό αλλά μην πετάμε συνέχεια το μπαλάκι στον πολίτη. Δηλαδή κάπου πρέπει να το δούμε πιο συστημικά. Το δεύτερο είναι τα ΜΜΜ. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για το Λιανεμπόριο πρέπει να βάλουμε συσκευές απολύμανσης του αέρα στα ΜΜΜ. Ακουσα, δεν το ξέρω, μου μεταφέρθηκε, ο γενικός γραμματέας μεταφορών έψαχνε να βρει τι τεχνολογίες είναι διαθέσιμες και δεν βρίσκει. Ας με πάρει τηλέφωνο. Το λέω ειλικρινά. Γιατί υπάρχουν. Θέλω να πω ότι πραγματικά πρέπει να ξεπεράσουμε μερικές, μερικά θέματα που έχουμε».

«Τελευταίο, τηλεργασία στο 90%. Τώρα συζητιέται επιτέλους. Το ζητάω από τον Αύγουστο. Μιλάμε για κλείσιμο στα σχολεία και δεν μιλάμε για τα βασικά», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο ολικό lockdown σημείωσε πως είναι η «τελική λύση» δηλαδή είναι «η λύση αφού έχεις δοκιμάσει να το αντιμετωπίσεις».

Σε σχέση με τα μέτρα – ακορντεόν και αν η κυβέρνηση πρέπει να πάρει απόφαση για ολικό lockdown δύο εβδομάδων σημείωσε: «Στο πρώτο κύμα ήμασταν καθαρά πιο μπροστά από την πανδημία και μάλιστα ήμασταν οριακά πιο μπροστά και μάλιστα το προλάβαμε λίγο πριν να είναι αργά και γι αυτό είχαμε και σημαντικά αποτελέσματα. Προφανώς δεν υπήρχε και η κοινωνική κούραση που υπάρχει. Σε όλο τον πλανήτη συμβαίνει αυτό. Το ζήτημα είναι πως πραγματικά σε μεγάλο βαθμό τρέχουμε πίσω. Τώρα τελευταία υπάρχει μία εξαίρεση. Η κίνηση του πρωθυπουργού στις 2 Ιανουαρίου να κάνει εκείνη τη στιγμή lockdown. Είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό γιατί επέτρεψε να ανοίξουν δραστηριότητες των Γενάρη. Αν αυτό δεν είχε γίνει προφανώς τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Εμείς το βλέπαμε στα μοντέλα αλλά δεν είχε προλάβει να καταγραφεί σε επίπεδο κρουσμάτων από τον ΕΟΔΥ. Εκεί ήταν προληπτική η δράση και ήταν πολύ θετική. Μας έδωσε ένα μήνα λειτουργίας. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να δει το αποτέλεσμα της προληπτικής δράσης. Μπορεί να το δει μόνο κατόπιν εορτής. Μπορεί αν δει πολύ εύκολα το αποτέλεσμα της κατόπιν εορτής δράσης».

«Είναι πιθανό. Εγώ έχω μιλήσει για 3 εβδομάδες σκληρό lockdown. Αυτό είναι μία λογική προσέγγιση. Εγώ προσωπικά θα το έκανα. (…) Για να εφαρμοστούν τα μέτρα κοιτούσα στοιχεία που έδωσε ο ΠΟΥ. Ένα από τα πράγματα που χρειάζονται είναι η διαφάνεια. Διαφάνεια όχι μόνο ντοκουμέντα από την επιτροπή αλλά διαφάνεια ως προς το να εξηγήσει κανείς στον κόσμο τους λόγους που οδηγούν σε ένα μέτρο. Στο πρώτο κύμα το κάναμε. Δείξαμε, έδειξε η κυβέρνηση το Μπέργκαμο και είπε δεν θέλουμε να γίνει αυτό. Ήταν καθαρό το μήνυμα. Για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν και με την πολυπλοκότητα του θέματος δεν γίνονται τώρα σε ικανοποιητικό βαθμό», ανέφερε.

«Αν είναι να πάρουμε ένα μέτρο αυστηρό, καταλυτικό, του τύπου τρεις εβδομάδες lockdown θα πρέπει να δείξουμε τώρα για πιο λόγο το παίρνουμε και τι πρόκειται να συμβεί. Και να είμαστε μετρήσιμοι για το αν αυτό που είπαμε θα γίνει», συνέχισε.