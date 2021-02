Διαδικτυακή εκδήλωση: «Covid-19, το αιφνίδιο τέλος του παρασιτισμού»

Η Αλυσίδα Πολιτισμού IANOS και ο Γιώργος Καραμπελιάς πραγματοποιούν την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου στις 19.00 διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Covid-19, το αιφνίδιο τέλος του παρασιτισμού» στο πλαίσιο του κύκλου συζητήσεων «Συναντήσεις Κορυφής στον ΙΑΝΟ».

Η συζήτηση πραγματοποιείται με αφορμή το πρόσφατο ομώνυμο βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά και ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τον Χαράλαμπο Γώγο, Καθηγητής Παθολογίας και & μέλος της επιτροπής λοιμωξιολόγων, τον Γιάννη Κυριόπουλο (Ομότ. καθ. Οικονομικών της Υγείας και Πρόεδρο Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας) και τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο (τ. υπουργό, βουλευτή και δημοσιογράφο).

Λίγα λόγια για το θέμα συζήτησης

Η κρίση του κορωνοϊού ολοκληρώνει μια μακρά περίοδο ανατροπών, που εγκαινιάστηκαν μετά το 2008-2009, οι οποίες διευκρινίζονται με βίαιο και δραματικό τρόπο με την πανδημία, πλήττοντας καίρια το μοντέλο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης.

Στην Ελλάδα, η δεκαετής κρίση είχε προκαλέσει ήδη μια βαθιά ρήξη στο σώμα μιας κοινωνίας με παρασιτικά χαρακτηριστικά και μια –εύθραυστη αλλά πραγματική– καταναλωτική ευημερία. Η δε κρίση που επέφερε ο COVID-19 ήλθε να ολοκληρώσει τη διαδικασία, πλευροκοπώντας τον τελευταίο μεγάλο τομέα αυτής της δομής, τον τουριστικό.

Ιδιαίτερης σημασίας για τις πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις αποτέλεσε λοιπόν η κατάρρευση του παρασιτικού οικονομικού μοντέλου. παρότι δε εξακολουθεί να ελλείπει ένα παραγωγικό όραμα από τις ελληνικές ελίτ, καταγράφονται ήδη οι πρώτες θετικές εξελίξεις μιας ενδογενούς αναδιάρθρωσης, κατ’ εξοχήν στον αγροτικό τομέα και τις εξαγωγές.

Εκ των ων ουκ άνευ κρίνεται η υπέρβαση των ανορθολογικών ιδεολογικών ροπών που αναπτύχθηκαν απέναντι στην πανδημία. Αρχικώς, εκείνων της μεταμοντέρνας Αριστεράς και του δικαιωματιστικού, ατομικιστικού πυρήνα της, κατά δεύτερο λόγο του ευρύτερου «αντισυστημικού» χώρου, ο οποίος διακινεί θεωρίες συνωμοσίας που πλήττουν τους πλέον ευάλωτους. τέλος, ενός κομματικού τύπου «ορθόδοξου» φονταμενταλισμού, που ανταγωνίζεται έναν εξίσου φονταμενταλιστικό νεοφιλελεύθερο μηδενισμό.

Εκκινώντας από την υπέρβαση του διπόλου Αριστεράς-Δεξιάς να κατευθυνθούμε προς μια ενάρετη πολιτική ανασύνθεση. Πλέον, για να επιβιώσουμε ως έθνος, χρειαζόμαστε ένα μέλλον συνεκτικό, παραγωγικό, εξωστρεφές με ενδογενή βάση, ικανό να θεραπεύσει τις τεράστιες κρίσεις που αντιμετωπίζουμε, υγειονομική κρίση, δημογραφικό, μεταναστευτικό, νεο-οθωμανική απειλή…

Λίγα λόγια για τις «Συναντήσεις Κορυφής»

Ο Γιώργος Καραμπελιάς συζητά με προσωπικότητες και διανοητές της Ελλάδας αλλά και του ευρωπαϊκού χώρου για τα μεγάλα θεωρητικά, γεωπολιτικά και πολιτισμικά προβλήματα της εποχής μας. Βρισκόμαστε σε μια κομβική στιγμή κρίσης και διερώτησης για το μέλλον όχι μόνον του πολιτισμού αλλά και της ίδιας της παρουσίας του ανθρώπου στον πλανήτη, την οποία έρχεται να υπογραμμίσει η παγκόσμια οικολογική κρίση, και η επέκταση της τεχνοφύσης, ενώ ο

ελληνισμός αντιμετωπίζει κρίση υπαρκτικού χαρακτήρα. Βρισκόμαστε σ’ ένα ιστορικό σταυροδρόμι, από τη μία πλευρά του οποίου υπάρχει μια καθοδική σπείρα, και από την άλλη η ανάταξή του. Ερχόμαστε μπροστά σε αυτό το ιστορικό αίτημα, σε αυτή την κυριολεκτική τιτανομαχία, γυμνοί, με ηγεσίες ανίκανες, πνευματικούς ανθρώπους ενσωματωμένους, ένα λαϊκό σώμα αλλοιωμένο και πλαδαρό. Απέναντι στο απόλυτο αδιέξοδο του αλλοτριωμένου εκσυγχρονισμού και της διαρκούς φυγής, θα πρέπει να επιστρατεύσουμε όλες μας τις δυνάμεις, για να κάνουμε επιτέλους πρότυπο του αναγκαίου εκσυγχρονισμού μας την ίδια την δική μας παράδοση και ταυτότητα. Αυτό που έκαναν όλα τα έθνη και όλοι οι λαοί που θέλουν να είναι ελεύθεροι, αυτεξούσιοι και δημιουργικοί.

Βιογραφικα

Θεόδωρος Ρουσόπουλος: Από το 1981 έως το 2000 εργάστηκε ως δημοσιογράφος (Ελευθεροτυπία, Νέα Μεσημβρινή, Καθημερινή). Υπήρξε από τα ιδρυτικά στελέχη του πρώτου μη κρατικού ραδιοφωνικού σταθμού στη Χώρα (Αθήνα 9,84) και του πρώτου μη κρατικού τηλεοπτικού σταθμού (Μέγκα). Αρχισυντάκτης πολιτικού ρεπορτάζ και διευθυντής και παρουσιαστής ενημερωτικών εκπομπών.

Τον Αύγουστο του 2000 ανέλαβε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και υπεύθυνος για την επικοινωνιακή της πολιτική του κόμματος. Τον Μάρτιο του 2004 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας υπεύθυνος για θέματα ΜΜΕ και έως τον Οκτώβριο του 2008 εκτελούσε χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου.

Από το 2009 δίνει διαλέξεις για τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς μετά την κρίση στο Pepperdine university of California και από το 2015 είναι καθηγητής επικοινωνίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τιμήθηκε με το βραβείο του Ιδρύματος Μπότση το 1996. Τον Ιούλιο του 2019 εξελέγη Βουλευτής στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας (Β1) με τη Νέα Δημοκρατία.

Γιάννης Κυριόπουλος: Σπούδασε ιατρική και επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Δημόσια Υγεία, την Κοινωνική Πολιτική και τα Οικονομικά της Υγείας. Από το 1985 είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Οικονομικών της Υγείας, ενώ έχει εκλεγεί τέσσερις φορές Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Έχει διατελέσει Σύμβουλος των Ελληνικών Κυβερνήσεων, Έκτακτος Σύμβουλος στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Έκτακτος Σύμβουλος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ως εμπειρογνώμων και σύμβουλος έχει αναπτύξει ευρεία δραστηριότητα στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου και του Ευξείνου Πόντου. Έχειχρηματίσει μέλοςσεδιεθνείςοργανισμούς δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιώνυγείας, όπωςτου European Health Care Management Association (EHMA), του Association of Schools of Public Health in European Region (ASPHER) και του International Association of Health Economics. Υπήρξε Πρόεδρος του Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research Centers (FICOSSER) και Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (Ε.Ε.Ε.Φ) και Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ).

Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Οικονομικά της Υγείας, στις Πολιτικές Υγείας και στην Κοινωνική Πολιτική και Ασφάλιση. Είναι συγγραφέας βιβλίων, συγγραμμάτων και μονογραφιών και έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμβάλει ως κύριος ή συνεργαζόμενος ερευνητής στην εκπόνηση μελετών για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας. Είναι μέλος επιστημονικών οργανώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αξιολογητής διεθνών επιστημονικών περιοδικών και έχει δώσει διαλέξεις σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια. Επίσης έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια.