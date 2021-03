Στα «πράσινα» το Παναθηναϊκό Στάδιο με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου

Με πράσινο χρώμα φωταγωγείται απόψε το Παναθηναϊκό Στάδιο, γιορτάζοντας την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου και τους δεσμούς Ιρλανδίας και Ελλάδας. «Του Αγίου Πατρικίου μνημεία "πρασινίζουν", καθώς πράσινο είναι το χρώμα της Ιρλανδίας. Το Παναθηναϊκό Στάδιο είναι πράσινο σήμερα γιορτάζοντας την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου και τους δεσμούς Ιρλανδίας και Ελλάδας, αναφέρει σε ανάρτηση στο Twitter η πρεσβεία της Ιρλανδίας στη χώρα μας.

Επίσης, εκφράζει την ευγνωμοσύνη στους Έλληνες που γιορτάζουν την ημέρα αυτή με το υπέροχο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς και τις ευχαριστίες τους στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και το υπουργείο Πολιτισμού «για τη γενναιοδωρία τους που συνεργάστηκαν μαζί μας σε αυτό το εγχείρημα».

Πέρυσι, φωταγωγήθηκε με πράσινο χρώμα, με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου, η Πύλη του Αδριανού.

Όπως εξηγεί σε άλλη ανάρτησή της η ιρλανδική πρεσβεία: «Την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου πρασινίζουμε μερικά από τα πιο όμορφα μνημεία της Ιρλανδίας, για να σηματοδοτήσουμε την εθνική μας ημέρα και να επαναφέρουμε το χαμόγελο στα πρόσωπά μας».

