Καθ' οδόν για την Ελλάδα τεράστιο σύννεφο σκόνης από την Αφρική - Εντυπωσιακές εικόνες

Την ώρα που είναι σε εξέλιξη ένα νέο κύμα κακοκαιρίας και πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις, το πρόγραμμα γεωσκόπησης Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει μία άκρως εντυπωσιακή εικόνα ενός πελώριου σύννεφου σκόνης που κατευθύνεται από την Αφρική στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Όπως αναφέρεται, έπειτα από το επεισόδιο του περασμένου Φεβρουαρίου, ένα νέο και εντυπωσιακό σύννεφο σκόνης από τη Σαχάρα «διασχίζει» τη Μεσόγειο από την έρημο της Σαχάρας με κατεύθυνση την Ελλάδα και τα νότια Βαλκάνια. Το σύννεφο σκόνης έχει μήκος 800 χιλιομέτρων.

Δείτε την εντυπωσιακή φωτογραφία:

#ImageOfTheDay



After the episode of last February, a new and impressive Saharan dust cloud is crossing the Mediterranean from the #Sahara desert towards #Greece 🇬🇷 and the southern Balkans



⬇️@CopernicusEU #Sentinel3🇪🇺🛰️view of the ~800 km long dust cloud pic.twitter.com/I0QWWUUTWX — 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) March 22, 2021

Παρακολουθήστε το δορυφορικό σύστημα καταγραφής

#SaharanDust continuing across northern Europe in coming days with potentially more for Spain & France later in the week. @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF 5-day aerosol optical depth forecast initialized at 21 Feb at 00 UTC https://t.co/jN1baaQQ5Q https://t.co/pR9rveYcdE pic.twitter.com/eVS1ZXTizG — Mark Parrington (@m_parrington) February 21, 2021

Το πρόγραμμα Copernicus

Το Copernicus είναι το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρατηρεί το περιβάλλον και τον πλανήτη μας προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών. Παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης με βάση δορυφορικά δεδομένα γεωσκόπησης και επίγεια (μη διαστημικά) δεδομένα.

Τον συντονισμό και τη διαχείριση του προγράμματος έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκμετάλλευσης Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων (ECMWF), οργανισμούς της ΕΕ και την εταιρεία Mercator Océan.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότητες παγκόσμιων δεδομένων προερχόμενων από δορυφορικά και από επίγεια, αερομεταφερόμενα και θαλάσσια συστήματα μέτρησης, για την παροχή πληροφοριών που βοηθούν τους παρόχους υπηρεσιών, τις δημόσιες αρχές και άλλους διεθνείς οργανισμούς να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της Ευρώπης. Οι χρήστες του προγράμματος έχουν ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης.