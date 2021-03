Βίντεο με το αμερικανικό ιπτάμενο τάνκερ στον Αττικό ουρανό - Το μήνυμα Πάιατ

«Το KC-135 Stratotanker πετάει περήφανα πάνω από την Αθήνα για να γιορτάσει τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Αμερικανός πρέσβης συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο από την παρέλαση.

Από τον αττικό ουρανό πέρασαν δύο τεράστια ιπτάμενα τάνκερ: Πρώτο ένα αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 και στη συνέχεια ένα Voyager της RAF.

Our ⁦@HQUSAFEAFAF⁩ KC-135 Stratotanker flying proudly over Athens to celebrate the Greek bicentennial #strongertogether pic.twitter.com/IkTUtjXKGx