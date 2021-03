25η Μαρτίου: Τα μηνύματα των ηγετών ανά τον κόσμο προς την Ελλάδα

Ηγέτες από όλον τον κόσμο έστειλαν τα δικά τους μηνύματα προς την Ελλάδα με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου και των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Μήνυμα προς τους Έλληνες και τους Ελληνοαμερικανούς με αφορμή τη τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την 25η Μαρτίου του 1821 και την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης απηύθυνε ο Τζο Μπάιντεν.

Στο μήνυμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφέρει:



«Πριν από ακριβώς 200 χρόνια, εμπνευσμένος από τα ίδια ιδανικά της ελευθερίας, της αυτοδιάθεσης και της παθιασμένης πίστης στη Δημοκρατία που πυροδότησε την Αμερικανική Επανάσταση ο Λαός της Ελλάδας κήρυξε την Ανεξαρτησία του. Σήμερα, ο αμερικανικός λαός συμμετέχει με τον ελληνικό λαό στον εορτασμό της δημιουργίας του νεοελληνικού κράτους - και γιορτάζει δύο αιώνες διαρκούς φιλίας μεταξύ των εθνών μας.

Κατά την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας γιορτάζουμε την ιστορία και τις αξίες που ενώνουν τις ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοκρατία. Οι πατέρες του έθνους μας άντλησαν έμπνευση από το παράδειγμα της αρχαίας Ελλάδας κατά τη σύνταξη του Συντάγματός μας και το σχηματισμό της πρώτης σύγχρονης δημοκρατίας του κόσμου. Λίγες δεκαετίες αργότερα Αμερικανοί φιλέλληνες υπερασπίστηκαν την προσπάθεια της Ελλάδας για ανεξαρτησία, σφυρηλατώντας μια στενή σχέση μεταξύ των λαών μας που άνθισε τα επόμενα χρόνια.

Στη διάρκεια της καριέρας μου είχα το προνόμιο να συνεργαστώ στενά με πολλούς Έλληνες πρωθυπουργούς. Είχαν την ευλογία να έχω μακρόχρονες φιλίες στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, περιλαμβανομένου και ενός μεγάλου ηγέτη, που χάσαμε πρόσφατα, του γερουσιαστή Πολ Σαρμπάνη. Από νεαρή ηλικία θαύμαζα το θάρρος, την αξιοπρέπεια και την τιμή που διακρίνουν την ελληνική κοινότητα, την απροθυμία να λυγίσει ή να υποκύψει μπροστά στην αδικία ή να αποδεχτεί κατάχρηση εξουσίας.

Η Ελλάδα σήμερα είναι ένας κρίσιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών, και ηγετική δύναμη για την ειρήνη και την ευημερία στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών Βαλκανίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη δέσμευση της Ελλάδας να φιλοξενήσει τη Δραστηριότητα Ναυτικής Υποστήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών στον Κόλπο της Σούδας, στην Κρήτη και δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε άλλα σημεία στην Ελλάδα. Μέσω του συνεχιζόμενου στρατηγικού διαλόγου έχουμε προωθήσει τη σχέση μας σχεδόν από κάθε άποψη. Έχουμε επιταχύνει την πρόοδο στο να καταστήσουμε ασφαλέστερη την περιοχή και έχουμε αυξήσει το εμπόριο και τις επενδύσεις, που φέρνουν θέσεις εργασίας και ευημερία στους πολίτες των εθνών μας και στον κόσμο.



Η ισχυρή και ιστορική μας σχέση συνεχίζει να αναπτύσσεται σε βάθος και σε εύρος. Έχουμε διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας της περιοχής, βελτιώσαμε τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές, συνεργαζόμαστε στην αντιτρομοκρατία και επιβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας στο κράτος δικαίου. Καθώς τιμούμε την κοινή ιστορία και τα επιτεύγματά μας, πιστεύουμε ότι οι κοινές αξίες που καθοδήγησαν τις κοινωνίες μας επί 200 χρόνια θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε ακόμη περισσότερα μαζί τα επόμενα χρόνια.

Αυτή η διακοσιοστή επέτειος υπενθυμίζει στους Αμερικανούς και τους Έλληνες την διαρκή ισχύ των αρχών, που πυροδότησαν τις επαναστάσεις μας και τις αξίες επί των οποίων εδράζονται οι δημοκρατίες μας. Συγχαίρουμε τις ελληνο-αμερικανικές οργανώσεις, τους περίπου 3 εκατομμύρια Αμερικανούς ελληνικής καταγωγής και τον ελληνικό λαό σε μια χρονιά εορτασμών και εκδηλώσεων που τιμούν αυτό το ιστορικό ορόσημο τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ελλάδα. Μαζί, θα συνεχίσουμε να ανεβάζουμε ψηλά τον πυρσό της δημοκρατίας, όποιες προκλήσεις κι αν βρεθούν στο διάβα μας.



ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΩΡΑ, ΕΓΩ, Ο ΤΖΟΖΕΦ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δυνάμει της εξουσίας που μου έχει ανατεθεί και απορρέει από το Σύνταγμα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών κηρύττω διά της παρούσης την 25η Μαρτίου 2021 Ημέρα Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Μια Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας, και καλώ το λαό των Ηνωμένων Πολιτειών να τιμούν αυτήν την ημέρα με προσήκουσες τελετές και δραστηριότητες».





«Αγαπάμε τη χώρα σας και σήμερα με τον ίδιο ενθουσιασμό των πρώτων φιλελλήνων» τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν στο ένθερμο μήνυμά του για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση.

«Την αγαπάμε, και τιμούμε πάντα τις αξίες της. Είμαστε εδώ και θα είμαστε στο πλευρό σας, όταν η Ιστορία γίνεται άδικη μαζί σας, όταν η αλληλεγγύη μερικές φορές μπορεί να απουσιάζει ή όταν υπάρχει απειλή» επεσήμανε ο Γάλλος πρόεδρος καταλήγοντας στο τέλος του μηνύματος στα ελληνικά: «Γιατί η δική σας ελευθερία είναι η δική μας.»

Ολόκληρο το μήνυμα του Εμανουέλ Μακρόν για την εθνική μας παλιγγενεσία:

«Αγαπητοί φίλοι, αυτή την εβδομάδα τιμούμε την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, 200 χρόνια από τη γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας, 200 χρόνια από την ιδέα για την Ευρώπη.

Η χρονιά αυτή σηματοδοτεί, επίσης, τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και βλέπω στην ταύτιση των δύο ημερών έναν πολύ ισχυρό συμβολισμό.

Δυστυχώς, δεν μπορώ να παρευρίσκομαι σήμερα μαζί σας διά ζώσης, εξαιτίας της πανδημίας της Covid-19. Ήθελα, ωστόσο, να μετάσχω κι εγώ σε αυτή την τόσο σημαντική στιγμή για εσάς, για τους Έλληνες, τις Ευρωπαίες και τους Ευρωπαίους, για τις Γαλλίδες και τους Γάλλους, με τα λίγα αυτά λόγια που σας απευθύνω.

Ο πόλεμος για την ελληνική ανεξαρτησία υπήρξε αιματηρός, φρικτός. Με τη βιαιότητά του αφύπνισε τότε τις συνειδήσεις των Ευρωπαίων. Υπήρξε, επίσης και πόλεμος ιδεών, που κερδήθηκε χάρη στο θέατρο, στη μουσική, με την πένα των ποιητών, τη γενναιοδωρία των ανώνυμων ευεργετών, από το ένα ως το άλλο άκρο της Ευρώπης και ιδιαίτερα στη Γαλλία.

Οι Έλληνες επαναστάτες μελέτησαν του φιλοσόφους του Διαφωτισμού. Κάποιοι εξ’ αυτών είχαν πολεμήσει κατά τη Γαλλική Επανάσταση και τους Ναπολεόντειους Πολέμους κι έτσι, το 1821, ένα διεθνές κίνημα διανόησης, ανθρωπισμού, ένα κίνημα εθελοντών ξεσηκώθηκε σ’ ολόκληρη την Ευρώπη για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Ήταν το κίνημα των αγωνιστών της ελευθερίας, των Ελλήνων που φονεύονταν σε συνθήκες φρικτής βαναυσότητας για την ανεξαρτησία, την ελευθερία, τη δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας. Σημαιοφόροι αυτού του αγώνα υπήρξαν ο λόρδος Βύρωνας, ο Ντελακρουά, ο Ουγκώ, ο Πούσκιν, ο Σατωβριάνδος. Και πέρα απ’ αυτούς τους επιφανείς φιλέλληνες, ο πόλεμος της ελληνικής επανάστασης έδωσε την πρώτη ώθηση μιας καθαρά λαϊκής διεθνούς αλληλεγγύης στην Ιστορία, όπου ο καθένας μπορούσε να συνεισφέρει αγοράζοντας μια παρτιτούρα, παρακολουθώντας μια παράσταση, προσφέροντας χρήματα, ζώντας ένα μέρος αυτού του αγώνα.

Η βούληση της Ελλάδας για ελευθερία υπήρξε και παραμένει σημείο αναφοράς, ένα καθοριστικό σημείο, ένα φως για την Ευρώπη. Η ιδέα αυτή που έχουμε σήμερα οι Ευρωπαίοι για εμάς τους ίδιους, για την ήπειρό μας, για τις προσδοκίες μας από την Ευρώπη, την αλληλεγγύη μας, η ιδέα αυτή πιστεύω ακράδαντα ότι προέρχεται επίσης από τους αγώνες του 1821.

Ας εμπνευστούμε, λοιπόν, από τα ιδεώδη του 1821, από τη δράση του λαού, την ώθηση του πνεύματος και της αλληλεγγύης. Ας θυμηθούμε, με αφορμή αυτή την επέτειο ότι η σχέση φιλίας με την Ελλάδα έχει περάσει από τα όπλα με τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου και τη γαλλική στρατιωτική αποστολή στον Μωριά, αλλά κυρίως από τα γράμματα, την τέχνη, το πάθος του λαού για έναν δίκαιο σκοπό, το αίσθημα ότι το να είσαι Ευρωπαίος σήμαινε να αγαπάς την ελευθερία, να υπερασπίζεσαι έναν πολιτισμό και τις ιδέες του.

Σε μια ήπειρο, που το πλήρωσε ακριβά, η ελευθερία δεν κληρονομείται, αλλά κατακτάται. Ενάντια στην επιστροφή του εθνικισμού, ενάντια σε ιμπεριαλιστικές λογικές, παραμένει στο κέντρο των δεσμεύσεων και των αγώνων μας.

Αγαπάμε τη χώρα σας και σήμερα με τον ίδιο ενθουσιασμό των πρώτων φιλελλήνων. Την αγαπάμε, και τις αξίες της τις τιμούμε πάντα όλοι μαζί. Τις φέρουμε σε στιγμές εντάσεων και αγωνίας και θα συνεχίσουμε να τις εκπροσωπούμε. Και θα ήθελα να σας πω με πολλή δύναμη, πεποίθηση και φιλία, ότι δεν σκέφτομαι μόνον την Ιστορία, αλλά το παρόν και το μέλλον μας.

Είμαστε εδώ και θα είμαστε στο πλευρό σας, όταν η Ιστορία γίνεται άδικη μαζί σας, όταν η αλληλεγγύη μερικές φορές μπορεί να απουσιάζει ή όταν υπάρχει απειλή. Γιατί η δική σας ελευθερία είναι η δική μας».

Θερμές ευχές στον ελληνικό λαό για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, στέλνει μέσω Twitter ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον. Στο μήνυμά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός τονίζει πως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι περήφανο για τη δική του συμβολή στην ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους και εκφράζει την ιδιαίτερη εκτίμησή του στη φιλία μεταξύ των δύο λαών σήμερα.

Best wishes to the people of Greece on the 200th anniversary of the Greek Revolution. The UK was proud to play its part in the establishment of the modern Greek state and I greatly value the friendship that exists between our people today 🇬🇧🇬🇷