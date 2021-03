Βασιλακόπουλος στον Alpha 98,9: Να ανοίξουν την επόμενη εβδομάδα καφετέριες και εστιατόρια

Να ανοίξουν οι μικρές επιχειρήσεις στο λιανεμπόριο άμεσα και την επόμενη εβδομάδα, που θα έχει βλετιωθεί ο καιρός, να λειτουργήσουν οι καφετέριες και τα εστιατόρια, πρότεινε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας στο ΕΚΠΑ, μιλώντας στον Alpha 98,9.

«Έχουμε μερικά ευχάριστα. Πρώτον, το ιικό φορτίο την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα εμφάνισε για πρώτη φορά μια μείωση, ενώ την προηγούμενη φορά είχε 87% αύξηση. Αυτό αρχίζει να φαίνεται και στον ρυθμό εισαγωγών στα νοσοκομεία. Χθες, για παράδειγμα στο Αττικό υπήρχε μια μικρή μείωση σε σχέση με τις άλλες φορές. Βλέπουμε ότι τα νέα κρούσματα αρχίζουν να μειώνονται», δήλωσε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Η θνητότητα είναι μισή απ' ό,τι ήταν τον Νοέμβρη, επισήμανε ο καθηγητής και όπως πρόσθεσε «σημαίνει ότι το εμβόλιο είναι εδώ και λειτουργεί».

Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα κάνουμε ένα «αξιοπρεπέστατο Πάσχα»: «Αν κάνουμε τη σωστή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων, δηλαδή τηρήσουμε πιοπολύ την καραντίνα, ή αν κάνουμε αυτό που προτείνω, να μειώσουμε τις επικίνδυνες επαφές, ανακατευθύνοντάς τες, νομίζω ότι κάθε εβδομάδα που κερδίζουμε, θα αλλάζει τελείως την εικόνα και θα φθάσουμε να κάνουμε ένα αξιοπρεπέστατο Πάσχα».

Αναφέρθηκε στις συγκεντρώσεις που γίνονται μέσα σε σπίτια, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλο ποσοστό των μεταδόσεων οφείλεται στις μεταδόσεις που γίνονται μέσα στα σπίτια. Μέσα στα σπίτια σημαίνει, "αφού δεν έχω τι να κάνω, αφού είμαι έγκλειστος, δεν αντέχω άλλο, στέλνω ένα ψεύτικο μήνυμα 4 και πηγαίνω στο σπίτι του φίλου, του συγγενή, να πιω έναν καφέ, να φάω, να εκτονωθώ. Τεράστες παρέες και οι συγγενείς είναι στα νοσοκομεία».

Όπως είπε, αυτό πρέπει να μειωθεί και ο ίδιος προτείνει: «Να ανοίξει, χωρίς να λέγεται "ανοίγω", γιατί περνάει το λάθος μήνυμα, ότι έχω τελειώσει και ανοίγω, να επιτρέψουμε τη λειτουυργία του λιανεμπορίου, μόνο στις μικρές επιχειρήσεις. Γιατί εκεί είναι απίθανος ο συνωστισμός. Με ραντεβού στις μεγάλες πόλεις και τρίωρος κόφτης στο 1332. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι να φορούν μάσκα υψηλής προστασίας, οι δε πελάτες ή μάσκα υψηλής προστασίας ή διπλή μάσκα . Έτσι, η μετάδοση στα μαγαζιά θα είναι ελάχιστη ως μηδενική, ενώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θα ήταν σε κάποιο σπίτι και η μετάδοση θα ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη».

Επισήμανε ότι «πρέπει να είμαστε ρεαλιστές» κι εξήγησε: «Όταν βλέπουμε ότι ένα lockdown δεν λειτουργεί όπως θα θέλαμε, πρέπει να ερμηνεύουμε το γιατί. Δεν μπορεί να έχουμε κλειστό το ψάρεμα και το κυνήγι γιατί δήθεν θα κολλήσω κορωνοϊό; ΠΑό ποιον; Από τον κυνηγό που θα πάμε μαζί για κυνήγι; Μα αν δεν πάμε εκεί με τον φίλο μου, θα πάω στο σπίτι του, να πιω καφέ ή να φάμε. Κι αντί να είμαι σε εξωτερικό χώρο, θα είμαι στον εσωτερικό. Τώρα, από τον λαγό αποκλείεται να κολλήσω κορωνοϊό, άρα ασφαλές μου φαίνεται εμένα να είμαι πάνω στο βουνό. Στη θάλασσα πώς θα κολλήσω; Αν δεν πάω, θα πάω στην πλατεία, να μαζευτούμε χιλιάδες εκεί».

«Πρέπει να καταλάβουν ότι οι περιορισμοί είχαν νόημα όταν όλοι τους τηρούσαν. Τώρα δεν τους τηρεί ο κόσμος», υπογράμμισε.

Όπως είπε, εδώ και τρεις εβδομάδες ο ίδιος προτείνει να δώσουν βαλβίδες αποσυμπίεσης στον κόσμο. «Ευτυχώς, έχουν μειωθεί οι διαδηλώσεις, το οποίο ήταν αυτό που συνέσφερε τα μέγιστα στην έξαρση που είχαμε τώρα. Ούτε τα μέσα μεταφορά χειροτέρευσαν, βεβαίως είναι πηγή και αυτά, βεβαίως πρέπει να βελτιωθούν, αλλά δεν άλλαξαν από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα τα μέσα μεταφοράς. Δεν μειώθηκαν, ίδια ήταν», υπογράμμισε ο καθηγητής.

«Δεν υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε λέγεται καρναβάλι, γιορτή, πολιτική εκδήλωση, διαδήλωση ή κορωνο-πάρτι, που να μαζεύει πολύ κόσμο και να μην υπάρχει πρόβλημα», πρόσθεσε.

«Να ανοίξουν καφετέριες και εστιατόρια»

Πώς βλέπει ο ίδιος τον οδικό χάρτη της πανδημίας μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα; «Όλοι μας να κάνουμε ένα τελευταίο κουράγιο, να μειώσουμε τις επαφές στα σπίτια, η κυβέρνηση να δώσει τις βαλβίδες εκτόνωσης στον κόσμο. Ξέρετε, η ψυχολογία αλλάζει. Άμα αρχίζουν να δουλεύουν οι άνθρωποι, πρώτον, δεν θα μπορούν να πηγαίνουν στα σπίτια, γιατί θα δουλεύουν. Θα μειωθούν οι επαφές και θα βελτιωθεί η ψυχολογία.

Πρότεινε, μάλιστα, το άνοιγμα της εστίασης: «Την επόμενη εβδομάδα, μια εβδομάδα μετά που θα ανοίξει ο καιρός, πρέπει να ανοίξουν οι καφετέριες και τα εστιατόρια, σε εξωτερικούς χώρους. Αντί να μαζευόμαστε μέσα στα σπίτια, που είναι πολύ πιο επικίνδυνο, ας τρώμε ανά 4 σε εξωτερικό χώρο. Και όλοι αυτοί που θα δουλεύουν, δεν θα μαζεύονται στα σπίτια να τρώνε. Είναι θέμα κοινής λογικής».

«Οι εμβολιασμένοι πρέπει να έρχονται ελεύθερα στην Ελλάδα»

Αναφορικά με τον τουρισμό, είπε: «Υπάρχουν δύο πρόσφατες δημοσιεύσεις, στο καλύτερο ιατρικό περιοδικό, που λένε ότι ο εμβολιασμένος στη μία μελέτη έχει 1% και στην άλλη 0,04% πιθανότητα να βγάλει θετικό τεστ. Και μάλιστα, οι εμβολιασμένοι αυτοί ήταν γιατροί και νοσηλευτές που δούλευαν σε νοσοκομεία. Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι (οι εμβολιασμένοι) πρέπει να έρχονται ελεύθερα».

Χαρακτήρισε «τρομερό εργαλείο» για το καλοκαίρι το self test: «Ταυτόχρονα, τα self tests, που είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, όταν είμαστε τώρα, που έχουμε μεγάλη έξαρση της επιδημίας, το θετικό εύρημα έχει τρομερά μεγάλη αξιοπιστία. Όταν η επιδημία δνε είναι σε έξαρση, το αρνητικό τεστ έχει αξιοπιστία. Άρα, θα πρότεινα: όσοι είναι εμβολιασμένοι έρχονται ελεύθερα, όσοι δεν είναι, κάνουν self test. Το αρνητικό, μας καλύπτει».