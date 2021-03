Οι άνθρωποι της Νέας COSMOTE TV μιλούν για τις αγαπημένες τους σειρές και ταινίες

*Πώς θα σου φαινόταν αν είχες στη διάθεσή σου πλούσιο περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις δικές σου ανάγκες, το οποίο θα μπορούσες να το βρεις εύκολα και γρήγορα και να το παρακολουθήσεις οποιαδήποτε στιγμή, από οποιαδήποτε συσκευή επιθυμείς; Όλα αυτά γίνονται πραγματικότητα με τη Νέα COSMOTE TV, την Νο1 ελληνική streaming υπηρεσία, που εδώ και ένα χρόνο έχει αγκαλιαστεί από περισσότερα από 240 χιλιάδες νοικοκυριά.

Η μεγάλη αποδοχή οφείλεται κυρίως στα καινοτόμα της χαρακτηριστικά και δυνατότητες, που δεν υπόσχονται τίποτα άλλο πέρα από μία ξεχωριστή εμπειρία θέασης! Η επιτυχία αυτή φέρει την σφραγίδα ανθρώπων της COSMOTE TV, που με στόχο την καλύτερη δυνατή εμπειρία πελάτη, δημιούργησαν μία καινοτόμο υπηρεσία. Αν και η Νέα COSMOTE TV πάτησε πάνω στην τεχνολογική πλατφόρμα της Comcast Technology Solutions, σχεδιάστηκε και συνεχίζει να βελτιώνεται στην Ελλάδα, χάρη στην τεχνογνωσία και το ταλέντο αυτών των ανθρώπων.

Είναι εύκολη στη χρήση, με «φρέσκο» interface, είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε συσκευή επιθυμείς (και σε Smart TVs), και έχει τόσο πλούσιο περιεχόμενο που αποκλείεται να μη βρεις αυτό που σου αρέσει. Εξάλλου, μπαίνοντας στο προφίλ σου θα βρεις προτάσεις περιεχομένου ανάλογα με τα γούστα και τις προτιμήσεις σου.

Οι προσωποποιημένες προτάσεις θέασης της Νέας COSMOTE TV, προκύπτουν μέσα από τα 70 κανάλια και on demand καταλόγους της. Στα κανάλια της υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται τα κινηματογραφικά κανάλια παραγωγής COSMOTE TV (CINEMA & SERIES). Αν και στα κανάλια αυτά πραγματοποιούνται ετησίως πάνω από 500 πρεμιέρες ταινιών και περισσότερες από 130 πρεμιέρες ξένων σειρών, η Νέα COSMOTE TV σε βοηθά να μη χαθείς ανάμεσα στο πλήθος επιλογών. Το ίδιο ισχύει και για τους on demand καταλόγους, όπως το COSMOTE TV PLUS, που περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία σειρών και ολοκληρωμένων κύκλων σειρών. Μεταξύ αυτών, ο πρώτος κύκλος του Your Honor με τον Μπράιαν Κράνστον του Breaking Bad, οι δύο σεζόν του «Έτερος Εγώ» σε παραγωγή COSMOTE TV, τα βραβευμένα Schitt’s Creek (6 κύκλοι) και Fleabag (2 κύκλοι), το εξαιρετικό Small Axe του Στιβ ΜακΚουίν (12 χρόνια σκλάβος) κ.α.

Με αφορμή όλο αυτό το περιεχόμενο, ζητήσαμε από πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την Νέα COSMOTE TV να μας προτείνουν τις αγαπημένες τους σειρές και ταινίες. Τι βλέπουν οι άνθρωποι που μέσα σε ένα χρόνο άλλαξαν τα δεδομένα της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι αγαπημένες τους σειρές κα ταινίες; Με ποιες παθιάζονται; Ποιους χαρακτήρες αγαπούν ή μισούν; Κρατήστε σημειώσεις και πάρτε ιδέες!

«Αυτό που απολαμβάνω περισσότερο στη Νέα COSMOTE TV μπαίνοντας στο προφίλ μου, είναι ότι βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον εναρμονισμένο με τις δικές μου συνήθειες θέασης. Οι προτάσεις περιεχομένου είναι απόλυτα προσωποποιημένες κι έτσι δεν να χάνομαι ψάχνοντας να βρω τι θα δω. Ως λάτρης του μυστηρίου, στο δικό μου μενού εμφανίζονται θρίλερ ή αστυνομικές σειρές. Κάπως έτσι ανακάλυψα το δικαστικό θρίλερ "Your Honor"με τον μοναδικό Μπράιαν Κράνστον».

Μαρία Βενεκά, COSMOTE TV Product Marketing & Sales Development Senior Manager

«Ένα από τα πράγματα που δεν χάνω είναι το "Last Week Tonight with John Oliver" και το "Late Late Show" με τον Τζέιμς Κόρντεν. Και επειδή το καυστικό βρετανικό χιούμορ δεν είναι για όλους, αποφεύγω τη μάχη του τηλεκοντρόλ στο σπίτι, μπαίνοντας στο app της Νέας COSMOTE TV. Έτσι, το παρακολουθώ σε όποια συσκευή θέλω».

Δημήτρης Παούρης, ΤV Systems & Services Development Senior Manager

«Φυσικά κι εγώ είμαι φαν του "Έτερος Εγώ". Η 2η σεζόν της σειράς έγινε το τελευταίο binge-watch μου. Είδα όλο τα επεισόδια, με το που έγινε η πρεμιέρα στην COSMOTE TV. Ψάχνοντας για σειρές στο ίδιο στυλ, μπήκα στο ribbon της υπηρεσίας «Επειδή είδες» και βρήκα το DES. O Ντέιβιντ Τέναντ του Doctor Who και του Broadchurch σε ρόλο serial killer. Μια μίνι σειρά που με κέρδισε από το πρώτο λεπτό».

Λάζαρος Πραγιάτης, COSMOTE TV Product Management Section Manager

«Δικό μου αγαπημένο το One Captain για τη ζωή και την καριέρα του θρύλου της Ρόμα Φραντσέσκο Τότι. Συγκίνηση, αναδρομή σε σημαντικές στιγμές του «αιώνιου αρχηγού» και άγνωστες στο ευρύ κοινό πτυχές της προσωπικότητάς του σε συνεπαίρνουν. Το προτείνω σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους!»

Δημήτρης Γρηγορόπουλος, COSMOTE TV Head-End & Platforms Section Manager

«Μου αρέσει να παρακολουθώ διαφορετικά είδη σειρών και ταινιών. Από δράμα και κοινωνικά, μέχρι κομεντί και θρίλερ. Το φιλικό περιβάλλον πλοήγησης της Νέας COSMOTE TV, μου επιτρέπει να περιηγούμαι εύκολα ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες περιεχομένου και να βρίσκω ανάλογα με τη διάθεση της στιγμής αυτό που χρειάζομαι. Μια ταινία που είδα τελευταία είναι το Corpus Christi. Θεωρώ πως δικαίως προτάθηκε για Όσκαρ».

Γιάννης Κάπτσης, Product Marketing Supervisor COSMOTE TV

«To Fleabag είναι η νέα αγαπημένη μου σειρά στην COSMOTE TV. Ακροβατεί έξυπνα ανάμεσα σε κωμωδία και δράμα, ενώ σε κρατά σε εγρήγορση για τη συνέχεια. Εκτός αυτού η Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας σε έναν ρόλο σύγχρονης γυναίκας με τον οποίο μπορείς άνετα να ταυτιστείς. Το συστήνω ανεπιφύλακτα».

Γεωργία Πόπορη, Senior Product Manager COSMOTE TV

«Τον ελεύθερο χρόνο μου τον μοιράζω ανάμεσα σε σειρές και ταινίες. Ψάχνοντας τελευταία στο προφίλ μου για κάτι ενδιαφέρον, είδα ως πρόταση το Small Axe του Στιβ ΜακΚουίν (12 χρόνια σκλάβος). Και δεν με απογοήτευσε, γιατί η σειρά σε κρατά από το πρώτο λεπτό. Εξαιρετική δουλειά με στοιχεία κινηματογραφικής παραγωγής, που θίγει σημαντικά κοινωνικά ζητήματα».

Παναγιώτης Τσίκλος, Senior Product Manager COSMOTE TV

Μέσα στο 2021, η Νέα COSMOTE TV ετοιμάζει κι άλλες εκπλήξεις. Μπαίνοντας στην on demand υπηρεσία Movies Club θα βρίσκεις ταινίες σε ποιότητα 4Κ! Επίσης, η φωνητική αναζήτηση και η αναβάθμιση της μηχανής αναζήτησης, θα σε διευκολύνει ακόμη περισσότερο στην εύρεση περιεχομένου.Η φωτογράφιση της ομάδας της COSMOTE TV πραγματοποιήθηκε έπειτα από τη διεξαγωγή Covid test.

