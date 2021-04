Παράθυρο για click away σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Κοζάνη – Οι δύο επιλογές που ανακοίνωσε ο Πέτσας

Ανοικτό παράθυρο για αλλαγές στην απόφαση για το λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη άφησε πριν από λίγο ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών. Ο Στέλιος Πέτσας, που μετέβη στην Πάτρα για να εκτονώσει την κατάσταση, έγινε αποδέκτης των έντονων αντιδράσεων από τους εμπόρους της περιοχής.

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση διαμήνυσε αρχικά ότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν κανονικά και ότι δεν υπάρχει περίπτωση ειδικής ενίσχυσης για τις τρεις περιφερειακές ενότητες, αλλά τα δεδομένα μετά και την επιστολή των τριών περιφερειαρχών άλλαξαν ραγδαία και δεν αποκλείεται μέχρι το βράδυ να υπάρξουν ανακοινώσεις από πλευράς κυβέρνησης,.

Τα δύο σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση για Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Κοζάνη

Η κυβέρνηση εξετάζει συγκεκριμένα δύο σενάρια σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, στη σύσκεψη που έγινε σήμερα στο Επιμελητήριο Αχαΐας στην Πάτρα.

«Τέθηκαν δύο θέματα που θα μεταφέρω στον πρωθυπουργό. Η μία επιλογή είναι στήριξη στο πλαίσιο το οποίο υπάρχει ήδη καταγεγραμμένο από τη σύσκεψη των περιφερειακών για μια έκτακτη ενίσχυση των επιχειρήσεων που θα παραμείνουν κλειστές κατά το πρότυπο που υπήρξε στο παρελθόν στη Δυτική Αττική όταν είχαμε φαινόμενα αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου και κλεισίματος των καταστημάτων». Αυτό είναι μια επιλογή αν μείνουμε κλειστοί» τόνισε.

Ο κ. Πέτσας πρόσθεσε: «Η δεύτερη επιλογή είναι αν προχωρήσουμε σε κάποιο άνοιγμα με ποιους όρους μπορεί να γίνει αυτό με ασφάλεια. Ενας τρόπος είναι το click away και είναι και είναι μια πρόταση ξεκάθαρη που θα τεθεί επίσης στον πρωθυπουργό. Εάν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία λογική μερικής λειτουργίας του επιχειρηματικού κόσμου και του λιανεμπορίου στην περιοχή της Αχαΐας και στις άλλες περιοχές με την μέθοδο του click away γιατί η κινητικότητα θα σταματάει ο ιός σταματάει σε αυτή την περίπτωση στην περίπτωση που εφαρμόσουμε το click away. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δύο ξεκάθαρες επιλογές».

Δείτε το βίντεο: