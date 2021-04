Κορωνοϊός: Στα φαρμακεία από σήμερα 1 εκατομμύριο self tests - Πώς γίνονται - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε (βίντεο)

Τη διαδικασία προμήθειας και διενέργειας των self tests, εξήγησε κατά την ενημέρωση για την πανδημία covid-19, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Ολες οι διαδικασίες για την προμήθεια των πρώτων 10 εκατ. self tests έγιναν με πλήρη διαφάνεια, είπε, τονίζοντας ότι η εισαγωγή της πρώτης παρτίδας των self tests ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα με την παράδοσή τους.

Η επόμενη παράδοση είναι προγραμματισμένη για τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και η τελευταία στις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας.

Ο κ. Κοντοζαμάνης, εξήγησε ότι η παραλαβή των self test γίνεται κεντρικά σε δύο αποθήκες στην Αττική και την Θεσσαλονίκη και αυτά μεταφέρονται σε 100 και πλέον φαρμακαποθήκες σε όλη τη χώρα και στη συνέχεια σε όλα τα φαρμακεία της επικράτειας. Μαζί με κάθε self test θα διατίθεται και ενημερωτικό υλικό. Την εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις.

6 Απριλίου τα πρώτα self test στα φαρμακεία

Ο εφοδιασμός των φαρμακείων θα ξεκινήσει από 6 Απριλίου και μέχρι τέλος της εβδομάδος τα φαρμακεία όλης της χώρας θα διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για να διαθέσουν σε πρώτη φάση σε μαθητές λυκείου 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια η διάθεση θα συνεχιστεί στους πολίτες από 18 έως 67 ετών, δηλαδή των παραγωγικών ηλικιών και τέλος στους άνω των 67 ετών που έχουν ήδη θωρακιστεί σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό.

Βήμα-βήμα η διαδικασία-διενέργεια των self test από τους μαθητές

Ο κ. Κοντοζαμάνης, εξήγησε ότι οι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα self test για τα παιδιά τους με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους. Οπως είπε, με νομοθετική ρύθμιση δόθηκε η δυνατότητα στα υπουργεία Εργασίας, Παιδείας και Υγείας να ορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώνεται η διενέργεια των υποχρεωτικών ανά εβδομάδα self test από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το self test θα πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμά του θα δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing. gov.gr.η οποία θα λειτουργήσει την ερχόμενη Τετάρτη. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει να δηλώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της τάξης που είναι επιφορτισμένος με το παρουσιολόγιο. Οσοι μαθητές είναι θετικοί θα πρέπει να κάνουν ένα δεύτερο τεστ αντιγόνου, δωρεάν σε δημόσια δομή, προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείο. Οσοι δεν φέρουν μαζί τους την βεβαίωση δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους ούτε θα υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης.

Για κατηγορίες εργαζομένων που το self test είναι υποχρεωτικό, ο κ. Κοντοζαμάνης, εξήγησε ότι σε περίπτωση θετικού κρούσματος η δήλωση θα γίνεται στην πλατφόρμα self-testing. gov.gr, και θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται μήνυμα για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελματία υγείας, είτε σε δημόσια δομή οπότε και θα είναι δωρεάν, είτε σε ιδιωτική.

Τόνισε ότι η απουσία από το σχολείο ή την εργασία κατοχυρώνεται μόνο από το δεύτερο τεστ επαλήθευσης. Οσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και εφόσον είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν με υπεύθυνη δήλωση. Για τους μαθητές θα το δηλώνουν οι γονείς και κηδεμόνες.

Τα self test θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και όχι στα φαρμακεία, όπου στη συσκευασία θα υπάρχουν και οδηγίες για τη σωστή λήψη του δείγματος και την εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου.

Πού θα γίνονται

Ξεκαθάρισε ότι τα αυτοδιαγνωστικά τεστ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιδημιολογική επιτήρηση, "αντιθέτως αποτελούν ένα συμπληρωματικό μέσο ατομικής αυτοδιάγνωσης και αυτοπροστασίας για την έγκαιρη διάγνωση και απομόνωση των ασυμπτωματικών". Σημείωσε ότι πρόκειται για εγκεκριμένα τεστ που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Τέλος ,αναφερόμενος στη λειτουργία του λιανεμπορίου από σήμερα, είπε, ότι θα υπάρχουν αυξημένες μονάδες δειγματοληψίας σε όλα τα εμπορικά σημεία των μεγάλων αστικών κέντρων. «Τους ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν στις δράσει αυτές και να επισκέπτονται την πλατφόρμα testing. gov.gr. και την πλατφόρμα ergasia.testing. gov.gr. για να κάνουν δωρεάν ταχύ τεστ αντιγόνου», τόνισε.

Οι οδηγίες των ειδικών

Οι οδηγίες χρήσης τους έτσι όπως έχουν δοθεί από τους ειδικούς:

Με καθαρά χέρια

βάζουμε τη μπατονέτα περίπου 4 εκ. μέσα στο ρουθούνι, κοιτώντας ψηλά

περιστρέφουμε 5-6 φορές και επαναλαμβάνουμε στο άλλο ρουθούνι

τοποθετούμε το στυλεό μέσα στο υγρό και περιστρέφουμε για 15 δευτερόλεπτα

μετά πιέζουμε το στυλεό όπως είναι μέσα στο φιαλίδιο με το υγρό και μετά το απορρίπτουμε στο σακουλάκι

έπειτα ρίχνουμε τέσσερις σταγόνες στην πρώτη ειδική θέση της δοκιμαστικής πλακέτας και την αφήνουμε 10 με 15 λεπτά μέχρι να δείξει αποτέλεσμα

έπειτα απορρίπτουμε και το φιαλίδιο στο σακουλάκι

οι ενήλικες μπορούν να διενεργήσουν το τεστ μόνοι ή με βοήθεια εφόσον την χρειάζονται.

Οι ανήλικοι άνω των 13 ετών υπό την επίβλεψη των γονέων ή νόμιμων κηδεμόνων.

Σε ανήλικους κάτω των 12 ετών το τεστ θα διενεργείται από ενήλικους. Τα κιτ για τα ανήλικα τέκνα τα παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους.

Στο τεστ σάλιου η διαδικασία είναι η ίδια απλά λαμβάνεται δείγμα από το στόμα μέσα στην ειδική χοάνη, που υπάρχει στο κιτ, η οποία συνδέεται με το φιαλίδιο με το υγρό. Ανακινούμε το φιαλίδιο το αφήνουμε ένα λεπτό και μετά μεταφέρουμε 4 σταγόνες στην πλακέτα.

Δείτε βήμα - βήμα πως θα κάνουμε τα τεστ στο βίντεο: