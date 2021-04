Πλοίο με ελληνική σημαία μπλόκαρε για λίγη ώρα τη διώρυγα του Σουέζ

Με δυσκολία γινόταν σήμερα η κυκλοφορία των πλοίων από τη διώρυγα του Σουέζ, καθώς δύο τάνκερ αντιμετώπισαν πρόβλημα και «κόλλησαν» για κάποια ώρα στο στενό. Μάλιστα, το ένα πλοίο που μπλόκαρε τη διώρυγα ήταν υπό ελληνική σημαία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το MarineTraffic, το πλοίο Minerva Nike σταμάτησε στη διώρυγα του Σουέζ, προκαλώντας καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Πρόκειται για βυτιοφόρο αργού πετρελαίου με ελληνική σημαία. Δύο ρυμουλκά έσπευσαν για να βοηθήσουν να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Minerva Nike also stopped in Suez Another ship, the Minerva Nike, also appears to have stopped in the Suez Canal, causing further delays. The Greek-flagged Crude oil tanker has two tugs nearby, with everyone hoping the situation is resolved quickly. #SuezLiveonMT pic.twitter.com/TNTnVee1NG

Σε νέα ενημέρωση του MarineTraffic αναφέρεται πως «το Minerva Nike βρίσκεται σε κίνηση χρησιμοποιώντας τη μηχανή και πλέει με ταχύτητα 10,7 κόμβων».

Η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ δήλωσε στη συνέχεια στο Reuters, ότι το πρόβλημα διήρκεσε περί τα 10 λεπτά και «έχει διευθετηθεί».

Clients were informed of a new temporary blockage in northbound traffic at the Suez Canal. The vessel up front seems to have had run into an issue but is now finally heading north again. The remaining vessels (carrying LNG from Qatar) are still idle in the canal. @MarineTraffic pic.twitter.com/LjaT32xEBl