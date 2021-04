Lockdown: Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για τα Λύκεια – Το σχέδιο για ασφαλή επιστροφή των μαθητών στα θρανία

Σήμερα Τετάρτη η Επιτροπή πιθανόν να κάνει την εισήγηση της για το άνοιγμα μόνο των λυκείων τη Δευτέρα 12 Απριλίου με το υποχρεωτικό self test πριν το κουδούνι, για εκπαιδευτικούς και μαθητές που θα φέρουν μαζί τους την υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους ότι το έκαναν. Ο στόχος είναι η επιστροφή να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής. Ο επανέλεγχος κάθε Δευτέρα πρωί με το self test θα είναι επίσης υποχρεωτικός. Η κυβέρνηση είναι υπέρ του ανοίγματος καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα βρίσκονται στα ράφια των φαρμακείων περίπου δυο εκατομμύρια self test.

Το επικρατέστερο σενάριο, με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι να ανοίξουν υπό αυστηρά μέτρα προστασίας και με «κλειδί» τα self test τα λύκεια της χώρας. Η πρόταση που έπεσε τη Δευτέρα στο τραπέζι από τον Αθανάσιο Εξαδάκτυλο ήταν να επιστρέψουν μόνο οι μαθητές της Γ΄ τάξης του λυκείου που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές, είναι άγνωστο κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος έσπευσε μάλιστα να βάλει «φρένο» σε αυτά τα σενάρια, καθώς αναφερόμενος στο θέμα της σταδιακής επαναλειτουργίας των σχολείων, είπε ότι έως το τέλος της εβδομάδας θα ληφθούν οι αποφάσεις.

«Θα αξιολογηθούν προφανώς τα επιδημιολογικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτή τη στιγμή η συζήτηση αφορά το Λύκειο συνολικώς, και όχι μόνο την Γ’ Λυκείου» ενώ διευκρίνισε επίσης ότι από την Τετάρτη οι γονείς των μαθητών και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα οικιακά τεστ, αφού θα είναι κλειδωμένα τα ΑΜΚΑ μαθητών και εκπαιδευτικών, με την πρόσθετη παρατήρηση ότι ο όλος μηχανισμός στήθηκε πολύ γρήγορα, ενώ υπάρχει, συμπλήρωσε, άψογη συνεργασία με φαρμακαποθήκες και φαρμακοποιούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα όσα έχουν δηλώσει τις τελευταίες ημέρες οι λοιμωξιολόγοι της Επιτροπής, φαντάζει ουτοπικό το σενάριο για ταυτόχρονη έναρξη των μαθημάτων στις 12 Απριλίου και για τα γυμνάσια.

Όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της πανδημίας τις επόμενες ημέρες, κατά πόσο δηλαδή θα υπάρχει μία σταθεροποίηση στον αριθμό των κρουσμάτων ή μία τάση αποκλιμάκωσης σε κάποιες περιοχές, για να λυθούν τα χέρια της Επιτροπής και να εισηγηθεί μαζικότερο άνοιγμα σχολείων.

Πότε ανοίγουν τα Δημοτικά

Αναφορικά με τα δημοτικά σχολεία, φαίνεται πως όλοι συγκλίνουν στο ότι θα ήταν πιο ασφαλές να μετατεθεί το άνοιγμά τους για μετά το Πάσχα, καθώς με τους μικρούς μαθητές υπάρχει και ένα πρόσθετο πρόβλημα.

Θα αυξηθεί δραματικά η κινητικότητα και των ενηλίκων καθώς θα πρέπει να «εμπλακούν» για τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία, γονείς ή και παππούδες και γιαγιάδες.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή των ειδικών του υπουργείου Υγείας, εμφανίζεται αντίθετη για το ταυτόχρονο άνοιγμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προτεραιότητα στους μαθητές Λυκείου για τα self test

Η έλευση των self test και η σταδιακή διάθεσή τους στα φαρμακεία, είναι το πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση των σχολείων, καθώς θα αποτελέσουν κλειδί για την επιστροφή των μαθητών στα σχολείων.

Κατά προτεραιότητα θα τα παίρνουν από τα φαρμακεία οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.

Όσον αφορά στους μαθητές, τα self test θα τα παραλαμβάνουν οι γονείς από το φαρμακείο. Θα τα πραγματοποιούν στο σπίτι και μετά οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολείο με μια έγγραφη βεβαίωση των γονιών τους ότι το τεστ έγινε και είναι αρνητικό.

Παρόμοια η διαδικασία και για τους εκπαιδευτικούς. Και, όπως και οι μαθητές, θα έχουν την υποχρέωση να κάνουν το self test κάθε Δευτέρα.

Ο χειρισμός σε περίπτωση κρούσματος

Aν κάποιος μαθητής ή καθηγητής βρεθεί θετικός, τότε θα πρέπει να δηλώνεται στην πλατφόρμα gov.testing.gr, αν και υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις ως προς αυτό για λόγους προσωπικών δεδομένων. Στη συνέχεια θα εφαρμόζεται το ισχύον πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και θα ακολουθεί και μοριακό τεστ ανίχνευσης του ιού covid_19.

Παράλληλα θα δοθεί στη δημοσιότητα και βίντεο, το οποίο θα δείχνει βήμα – βήμα πώς να το χρησιμοποιούν οι πολίτες.

Τα πρώτα self test που θα φτάσουν στα φαρμακεία, ο σχεδιασμός είναι να διατεθούν σε μαθητές, καταρχήν της Γ’ Λυκείου, έτσι ώστε να επιστρέψουν -εάν τελικά ληφθεί αυτή η απόφαση – στα θρανία στις 12 Απριλίου, αλλά και στους καθηγητές, και στη συνέχεια σταδιακά και προς τις άλλες τάξεις του Λυκείου και του Γυμνασίου.