Κορωνοϊός - Παπαευαγγέλου: Τάση σταθεροποίησης - Η όποια χαλάρωση θα αυξήσει το επιδημιολογικό φορτίο

Υπάρχει διασπορά στην κοινότητα, κυρίως στις μεγάλες πόλεις και η μετάδοση συνεχίζεται, ανέφερε η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την ενημέρωση για την πανδημία.

Το επιδημιολογικό φορτίο δείχνει να σταθεροποιείται, ενώ αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχουν 26.000 ενεργά κρούσματα, ανέφερε εισαγωγικά η κ. Παπαευαγγέλου, σημειώνοντας πως ο δείκτης θετικότητας ανήλθε στο 5,3.

«Έχουμε δρόμο μπροστά μας»

«Η όποια σταθεροποίηση δεν πρέπει να μας δώσει λάθος μήνυμα. Το επιδημιολογικό φορτίο είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν περιοχές που παρατηρείται αύξηση κρουσμάτων, ενώ το Rt βρίσκεται στο 1,02. Η όποια χαλάρωση αυτή τη στιγμή θα αυξήσει το επιδημιολογικό φορτίο και πάλι», συνέχισε και έκανε λόγο για οικογενειακή μετάδοση και μετάδοση σε κοινωνικές συναθροίσεις ή σε σπίτια ή σε άλλους χώρους. «Είναι απαραίτητο να έχουμε συνεχή επαγρύπνηση», επεσήμανε η καθηγήτρια Παιδιατρικής.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής επέμεινε πως «τώρα είναι η ώρα της αυτοσυγκράτησης. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας», κλείνοντας την όποια συζήτηση για άνοιγμα δραστηριοτήτων. «Προχωράμε με μικρά και σταθερά βήματα, ελέγχοντας διαρκώς τα δεδομένα», είπε χαρακτηριστικά.

Στα ύψη η κάλυψη των ΜΕΘ COVID

Επεσήμανε δε πως η όποια αποκλιμάκωση στις μονάδες εντατικής θεραπείας, θα φανεί σε δύο ή τρεις εβδομάδες. Ωστόσο έκανε λόγο για σταθεροποίηση εισαγωγών σε ΜΕΘ COVID. Η ίδια επεσήμανε πως η κάλυψη ΜΕΘ COVID στην επικράτεια ανέρχεται σε 86%, ενώ σε 91% ανέρχεται η πληρότητα σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Πάντως, η ίδια τόνισε πως ένας στους τέσσερις ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ είναι κάτω των 60 ετών είπε ακόμη, σημειώνοντας από την άλλη πως μειώνεται ο αριθμός των ασθενών που είναι άνω των 75 ετών στις ΜΕΘ, κάτι που δείχνει το πόσο συμβάλλει ο εμβολιασμός στην «μάχη» κατά του κορωνοϊού.

Τι είπε ο Γκίκας Μαγιορκίνης

Στην Ελλάδα, την τελευταία εβδομάδα ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια παρουσιάζει εύθραυστη σταθεροποίηση, ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης. «Η πίεση στο σύστημα Υγείας παραμένει υψηλή. Ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εντός της τελευταίας εβδομάδας, επιβαρύνθηκε σε ποσοστό λίγο πάνω από το 6%. Στην Αττική, η επιδημία παρουσίασε συρρίκνωση 5% με δειλά σημεία εύθραυστης βελτίωσης και στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε μικρή αύξηση με ενδείξεις σταθεροποίησης», είπε ο καθηγητής.

Για τα self tests

Αναφερόμενος στα self test, ο Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε πως 970.814 self test έχουν διατεθεί στους πολίτες ως σήμερα, ενώ περισσότερα από 2 εκατ. self test βρίσκονται ήδη σε όλα τα φαρμακεία. Μιλώντας για την αποτελεσματικότητα των self test, ο καθηγητής παρέθεσε τα αποτελέσματα του Public Health England σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, σύμφωνα με το οποίο η ακρίβεια των self test είναι ιδιαίτερα υψηλή.