Lockdown: Λιανεμπόριο με click away στην Κοζάνη – Ανοίγουν οι σχολές οδηγών – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο «βαθύ κόκκινο»

Το άνοιγμα των καταστημάτων στην Κοζάνη με τη μέθοδο του click away ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ενημέρωση για τον κορωνοϊό.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος ανακοίνωσε πως από Δευτέρα 19/4 επαναλειτουργούν οι σχολές οδηγών με διαδικτυακά μαθήματα και self tests για εργαζόμενους, δύο την εβδομάδα. Υποχρεώνεται ο εξεταζόμενος να διεξάγει self test πριν την εξέταση. Επίσης, υποχρεώνονται να διεξάγουν δύο self tests την εβδομάδα και οι εξεταστές.

Συγκεκριμένα:

Τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα γίνονται μόνο διαδικτυακά.

Θα γίνονται υποχρεωτικά self tests ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους.

Υποχρεωτικά self tests για τους εξεταζόμενους 24 ώρες πριν την πρακτική εξέταση.

Εκπαιδευτές και εξεταστές θα κάνουν υποχρεωτικά self tests δυο φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη.

Τα ραντεβού των εξετάσεων για γίνονται ανά μία ώρα και θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό (χρήση μάσκας, ανοιχτά παράθυρα κλπ).

Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο κ. Χαρδαλιάς, στο «βαθύ κόκκινο» εντάσσονται:

Θάσος

Δήμος Ρεθύμνου

Δήμος Φαιστού

Δήμος Μαρώνειας – Σαππών

Κύθνος

Δήμος Δυδυμοτείχου

Δίμος Πύδνας – Κολινδρού

Δήμος Καβάλας

Δήμος Βόλου

Δήμος Σιντικής Σερρών

Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων

Από το «βαθύ κόκκινο» πηγαίνουν στο «κόκκινο»: