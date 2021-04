ΕΟΔΥ: Πού πραγματοποιούνται σήμερα δωρεάν τεστ για τον κορωνοϊό

Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σήμερα Τρίτη 20 Απριλίου, σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 10:00-15:00

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) , 10:00-15:00

Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 10:00-15:00

Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 10:00-15:00

Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, 'Αγιος Στέφανος, 10:00-15:00

Δ. Χαίδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλειστό γήπεδο), 10:00-15:00

Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 10:00-15:00

Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου , στον Πεζόδρομο ,10:00 - 15:00

Drive through στο δήμο Πυλαίας , μπροστά στο κοινοτικό κατάστημα Χορτιάτη,10:00 - 15:00

Δ. Ευόσμου , στην πλατεία Ευόσμου ,10:00 - 15:00

Δ. Χαλκηδόνας, στην πλατεία μπροστά στα ΚΑΠΗ του Αγίου Αθανασίου, 10:00-15:00

Δήμος Αμπελοκήπων

Δήμος Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 10

Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου

Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος

Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

Κ.Υ. 'Ανδρου

Χωριό Λαλούκας, Αργολίδα

Χωριό Αγία Τριάδα, Αργολίδα

Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

Κοινότητα Καψιά, Αρκαδία

Πλατεία Μεγαλόπολης, Αρκαδία

Κοινότητα Παραδείσια, Αρκαδία

Δημαρχείο 'Αρτας

Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 'Αρτα

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα

Πλατεία Βραχνέικα, Παλαιά Ε.Ο. Πατρών-Πύργου 250

Σχηματάρι Βοιωτίας

Μαυρομάτι Βοιωτίας

Δημαρχείο Γρεβενών

Γ.Ν. Γρεβενών

Εξεταστήριο ΕΟΔΥ, Γρεβενά

Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας

Κτελ Δράμας

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Κοινότητας Νικηφόρου, Δράμα

Κ.Υ. Ορεστιάδας

Λιμάνι Νέας Αρτάκης, Εύβοια

Ιστιαία, Εύβοια

ΟΑΕΔ Καρπενησίου

Λιμάνι Ζακύνθου

Πλατεία Αγίου Μάρκου, Ζάκυνθος

Μπαντούνειο Πολιτιστικό Κέντρο , Πελόπιο Ηλείας

Κοινοτικό Κατάστημα Αλφειούσας, Ηλεία

Προμηθέας Βέροιας

Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

Λιμεναρια, Θάσου

Πλατεία Δημάρχου, Ηγουμενίτσα

Κάμπος, Ικαρία

Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα

Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

Πλάτανος, Λέρος

Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

Φύλλο Παλαμά, Καρδίτσα

Μητρόπολη Καρδίτσας

Drive through στη Λ. Κύκνων, Καστοριά

Drive through στο 'Αργος Ορεστικό

Ιατρουχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, Κέρκυρα

Πυλαρός, Κεφαλονιά

Αξιούπολη, Κιλκίς

Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

Βραχάτι, Κορινθίας

Δερβένι, Κορινθίας

Πλατεία Μακρυγιάννη, Κως

ΚΑΠΗ Σπάρτης

Drive through στα Φάρσαλα

Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Drive through στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης, Λάρισα

Δαμάσι. Λάρισα

Μεσοχώρι, Λάρισα

Αμούρι, Λάρισα

Βλαχογιάννι, Λάρισα

Ευαγγελισμός, Λάρισα

Πραιτώρι, Λάρισα

ΚΑΠΗ Λευκάδας

Κοινότητα Συβρου, Λευκάδα

Drive through στη Μύρινα, Ηλία Ηλίου 1, Λήμνος

Drive through Αγρια Βόλου

Drive through στην Α' ΒΙΠΕ Βόλου

Drive through στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου

Μέγαρο Χορού, Καλαμάτα

Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

Κλειστό Γυμναστήριο, Πύλος, Μεσσηνία

Μεταμόρφωση, Παπαφλέσα 1, Μεσσηνία

Στάδιο Φ. Αμοιρίδης, Ξάνθη

Πλατεία Νάουσας, Πάρος

Πλατεία Σετσκου, Αριδαία, Πέλλα

Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

Δημοτικό Σχολείο Τυρίας, Πρέβεζα

Γ.Ν. Πρέβεζας

Πλατεία Κύπρου, Ρόδος

Κ.Υ. Σάμου

Γ.Ν. Σάμου

Νέα Ζίχνη, Σέρρες

Πλατεία Τρικάλων

Πλατεία Οιχαλίας, Τρίκαλα

Δημαρχείο Τρικάλων

Πλατεία Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα

Πλατεία Ρίζωμα, Τρίκαλα

Drive through στην οδό Φιλίας 10, Λαμία

Drive through στα Καμένα Βούρλα

Πλατεία Ζελι Αμφίκλειας

Βαρυκό Αμύνταιου, Φλώρινα

Πνευματικό Κέντρο 'Αμφισσας

Γραβιά Φωκίδας

Drive through στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

ΚΑΠΗ Παλιούρι, Χαλκιδική

Πλατεία Βουνακίου, Χίος