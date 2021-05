Κορωνοϊός: Οι νέοι οδηγούν την «κούρσα» των εμβολιασμών – Τα τελευταία νέα από το μέτωπο των εμβολίων

Νέα δυναμική έχουν προσδώσει στον μαζικό εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού, η συμμετοχή μικρότερων ηλικιακών ομάδων, καθώς πλέον καθημερινά σπάνε τα ημερήσια ρεκόρ εμβολιασμών, με πάνω από 65.000 να γίνονται ενδεικτικά την Μεγάλη Πέμπτη (29/4).

Οι τριαντάρηδες και οι σαραντάρηδες κλείνουν με μεγάλη προθυμία τα ραντεβού τους και προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα, ενώ αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για όσους πολίτες ηλικίας 45 ως 49 ετών είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση.

Από τις υγειονομικές Αρχές υπάρχει ικανοποίηση για την πορεία των εμβολιασμών στις νεότερες ηλικίες. Σημειώνεται πως ο εμβολιασμός των 30ρηδων και των 40ρηδων θεωρείται στοίχημα από κυβέρνηση και ειδικούς καθώς από τη Δευτέρα του Πάσχα ανοίγει μετά από περίπου 7 μήνες η εστίαση και οι συγκεκριμένες ηλικίες επισκέπτονται συχνότερα μπαρ, εστιατόρια και καφετέριες σε σχέση με τους μεγαλύτερους.

Γενικότερα, σύμφωνα με το emvolio.gov.gr, στη χώρα μας έχουν πραγματοποιηθεί 3.075.698 εμβολιασμοί και αναλυτικότερα, 2.131.900 πολίτες έχουν λάβει μόνο την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, και 943.798 είχαν κάνει και τις δύο δόσεις.

Την ίδια ώρα, αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για έγκριση του εμβολίου της και για τις ηλικίες από 12 έως 15 ετών, κατέθεσε η Pfizer, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκτελεστικού διευθυντή της εταιρείας, Άλμπερτ Μπουρλά.

Ο ΕΜΑ έχει προς το παρόν παράσχει έγκριση για εμβολιασμό των ατόμων από 16 ετών και πάνω με το σκεύασμα των Pfizer και BioNTech στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι κλινικές δοκιμές σε νεότερες ηλικίες, σε δείγμα άνω των 2.250 ατόμων, δείχνουν ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για το εμβόλιο και στην πρώτη εφηβεία.

Σε ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό ο Θεσσαλονικιός επιστήμονας ανέφερε: «Μοιραζόμαστε την πιεστική ανάγκη για να επεκτείνουμε το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech για να συμπεριλάβουμε και νεότερους πολίτες. Σήμερα, με υπερηφάνεια, καταθέσαμε αίτηση στον ΕΜΑ για την επέκταση της άδειας για τους εφήβους των ηλικιών 12 έως 15 ετών».

We share the urgency to expand the authorization of the Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine to include younger populations. Today we proudly submitted a request to @EMA_News to extend the Conditional Marketing Authorization for adolescents ages 12 to 15.