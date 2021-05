Ο οδικός χάρτης για επιστροφή στην κανονικότητα: Τα επόμενα βήματα μετά το άνοιγμα της εστίασης – Τι θα γίνει με σχολεία, μετακινήσεις, τουρισμό και SMS

Μετά το άνοιγμα της εστίασης, που έγινε τη Δευτέρα 3 Μαΐου, σειρά έχει το άνοιγμα των σχολείων στις 10 Μαΐου και του τουρισμού το Σάββατο 15 Μαΐου, οπότε αναμένεται να απελευθερωθούν και οι υπερτοπικές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό για τη χαλάρωση των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας και με την προϋπόθεση ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά, όλα τα σχολεία -γυμνάσια, δημοτικά και νηπιαγωγεία- θα επαναλειτουργήσουν διά ζώσης από τη Δευτέρα 10 Μαΐου, με την πραγματοποίηση self test.

Στη συνέχεια, το Σάββατο 15 Μαΐου, θα ανοίξει και ο τουρισμός, ενώ έχει ήδη προαναγγελθεί και το άνοιγμα των οργανωμένων παραλιών. Οι τουρίστες θα πρέπει να επιδεικνύουν είτε αποδεικτικό εμβολιασμού, είτε αρνητικό PCR τεστ 72 ωρών.

Με το άνοιγμα του τουρισμού, αναμένεται να απελευθερωθούν και οι υπερτοπικές μετακινήσεις για όλους τους πολίτες στη χώρα. Την ίδια μέρα θα καταργηθεί πλήρως και η υποχρέωση αποστολής SMS για τις μετακινήσεις.

Μέχρι τότε όλες οι μετακινήσεις εξακολουθούν να γίνονται με αποστολή SMS στο 13033, ακόμα και για την επίσκεψη σε καφέ ή εστιατόριο οι πολίτες πρέπει να στέλνουν μήνυμα στο 13033 με κωδικό 6, ενώ υπάρχει και ο χρονικός περιορισμός των 3 ωρών.

Υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα 3 Μαΐου διευρύνθηκε κατά μία ώρα το ωράριο μετακίνησης των πολιτών και η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά στις 11 μμ και λήγει στις 5 τα ξημερώματα.

Τα μέτρα που μπαίνουν σε ισχύ

Για την εστίαση π.χ. εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering [πλην φοιτητικών εστιατορίων] θα λειτουργήσουν μόνο οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα όποια παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:



α) αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο,



β) φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών,



γ) μη αναπαραγωγή μουσικής και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:



- Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια



- Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι

- Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής



- Μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι



- Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής

- Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό



- Δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 22:45



- Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.

- Λειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery).



Η σχετική ΚΥΑ που δημκοσιεύτηκε για το άνοιγμα της εστίασης, περιλαμβάνει διευκρινήσεις για τη λειτουργία των ξενοδοχείων ως προς τα εστιατόρια και τα αναψυκτήριά τους.



Κατ’ εξαίρεση, λοιπόν, λειτουργούν και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων και οι κανόνες υγιεινής.



Παράλληλα, όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους χώρους εστίασης, για τα εστιατόρια των ξενοδοχείων προβλέπεται ότι υποχρεωτική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία.



Για τα καταστήματα τροφίμων και το λιανεμπόριο υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας την Κυριακή, 9 Μαΐου 2021.



Για τα κομμωτήρια και υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωση, μανικιούρ, πεντικιούρ κλπ) υπάρχει δυνατότητα προαιρετικού (διευρυμένου) ωραρίου λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21:00, και επιπλέον δυνατότητα λειτουργίας την Κυριακή, 9 Μαΐου 2021.