Φωτιά στην Κορινθία: Ο καπνός «σκέπασε» πολλές περιοχές της Αττικής - «Βρέχει» στάχτες (Βίντεο, φωτογραφίες)

Μεγάλη έκταση έχει πάρει η πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη στο Σχίνο Κορινθίας, καθώς πλέον κινείται προς Αλεποχώρι. Ήδη έχουν εκκενωθεί πολλοί οικισμοί και σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ ο καπνός και οι στάχτες έχουν φτάσει και στην Αττική.

Το γεγονός ότι ο καπνός έχει «σκεπάσει» τον ουρανό σε πολλές περιοχές της Αττικής δείχνει το μέγεθος της φωτιάς.

Σε έκτακτη ανακοίνωσή του στο Facebook, το Forecast Weather Greece καλούσε τους κατοίκους σε αρκετές περιοχές να κλείσουν τα παράθυρά τους εξαιτίας του καπνού.

«Λόγω των Β.δυτικών ανέμων ο καπνός τις επόμενες ώρες ίσως είναι πιο έντονος. Κλείστε τα παράθυρα στις περιοχές που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο. Από τους Αγίους Θεοδώρους, Κινέτα, Μέγαρα Σαλαμίνα, Αίγινα και σε όλη την Αττική. Το μέτωπο είναι μεγάλο. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν το πρωί. Ακολουθήστε μας και στην ομάδα μας» αναφέρει.

Όπως φαίνεται και από φωτογραφίες που ανεβάζουν οι χρήστες στα social media, ο καπνός είναι ορατός σε Πειραιά, Νότια Προάστια κ.ά.

Wild fire burning in Schinos Korinthos all night. Smoke and ash reach #Athens. Surrounding areas have been evacuate#Σχινο_Κορινθιας#Σχίνος#Greece pic.twitter.com/OMFIkPwXt2