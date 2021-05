ΕΟΔΥ: Πού θα γίνονται σήμερα δωρεάν rapid test

Σήμερα, Τρίτη 25 Μαΐου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:00

Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00

Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00

Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -15:00

Δ. Φυλής, Πλατεία Ηρώων – Δημαρχείο, 09:30 -15:00

Δ. Αγίων Αναργύρων, Καματερό, Κάδμου & Κιλελέρ, 09:30 -15:00

Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, δημαρχείο Πυλαίας, Προφήτη Ηλία 32, 10:00-15:00

Δ. Καλαμαριάς, πλατεία Δημαρχείου ,στον Πεζόδρομο,10:00 – 15:00

Δ. Παύλου Μελά, Αγνώστου Στρατιώτη 80, Πολίχνη, 10:00-15:00

Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στο Πολιτιστικό Κέντρο Καραπάντσειο, 10:00 – 15:00

Δ. Ωραιοκάστρου, πλατεία Δρυμού, 10:00 – 15:00

Δ. Ωραιοκάστρου, περιοχή Λητής, κεντρική πλατεία Πολυτεχνείου, 10:00-15:00

Δ. Θέρμης, στα ΚΑΠΗ στο Τριάδι, 10:00 – 15:00

Δ. Λαγκαδά, κεντρική πλατεία, 10:00 – 15:00

ΚΑΠΗ Αγρινίου

Κοινότητα Καινούριου, Αιτωλοακαρνανία

Δήμος Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη

ΚΑΠΗ Μεσολογγίου

Κοινότητα Αιτωλικού, Αιτωλοακαρνανία

Πλατεία Μεσολογγίου

Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος, 10:00-14:00

Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο, 09:30-14:30

Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

Λεβίδι, Αρκαδία

Πλατεία Μεγαλόπολης, Αρκαδία

Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:00

Νεοχώρι Άρτας, 09:00-11:00

Κομμένο Άρτας, 11:30-13:30

Πλατεία Αρόης, Πάτρα

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας

Καλλιθέα, Δ. Τανάγρας, Βοιωτία

Πύλη, Δ. Τανάγρας, Βοιωτία

Άγιος Θωμάς, Δ. Τανάγρας, Βοιωτία

Ιατρείο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιάκα 23, Γρεβενά, 09:00-15:00

Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00

Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00

Κοινότητα Πετρούσας, Δράμα, 11:30

Κοινότητα Ξηροποτάμου, Δράμα, 09:00

Νικηφόρος, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Δράμα, 08:00

Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30

Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Νομαρχεία Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Λουτρά Αιδηψού, Πάρκο Παλαιού Δημαρχείου, Εύβοια, 08:00

Πλατεία Δημαρχείου Βασιλικού, Εύβοια, 10:00-14:00

Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι

Λιμάνι Ζακύνθου

Πλατεία Αγίου Μάρκου

Κεντρική Πλατεία Πύργου, Ηλεία, 09:00-14:00

Κεντρική Πλατεία Ζαχάρως, Ηλεία

Σμίλα Ηλείας, έμπροσθεν πρώην δημοτικού σχολείου, 09:00-11:00

Κοινοτικό Κατάστημα Μιράκας, Ηλεία, 11:30-14:00

Κοινότητα Στενημαχου Νάουσας, 09:30-14:00

Κοινότητα Τριποτάμου Βέροιας, 09:30-14:00

Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας, 09:30-14:00

Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

Άγιος Δημήτριος, Ικαρία

Κοινοτικό Κατάστημα Κρανούλας, Ιωάννινα

Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα

Αρχοντικό Πυρσινέλα, Ιωάννινα

Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

Πλάτανος, Λέρος, 09:00-12:00

Πλατεία Ν. Πλαστήρα, Καρδίτσα, 10:00-15:00

Κεντρική Πλατεία Παλαμά, Καρδίτσα, 10:00-15:00

Πλατεία Σαρόκο, Κέρκυρα

Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

Κ.Υ. Κοζάνης

Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

Κιάτο, αρχή Κλεισθένους, Κορινθία, 09:30-13:30

ΚΑΠΗ Λακωνίας

Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:00

Drive through Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης, Λάρισα, 09:00-15:00

Drive through Φάρσαλα-Λαϊκή Αγορά, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατεία Τούμπα, Τέρμα Δούκα, Λάρισα, 09:00-14:00

Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατεία Πυροβολικών, Λάρισα, 09:00-14:00

Δήμος Ιεράπετρας, Δημαρχείο, Λασίθι

Πλατεία Πηγής, Λέσβος

ΚΑΠΗ Λευκάδας

Κοινότητα Λυγίας, Λιμάνι, Λευκάδα

Ιατρείο Πορτιανού, Λήμνος

Παραλία Βόλου, έμπροσθεν Πανεπιστημίου, 09:00-14:00

Drive through Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, 09:00-14:00

Drive through Πανθεσαλικό Στάδιο Βόλου, 09:00-14:00

Αίθουσα Κουμουνδούρος, ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 08:30-15:00

Χωριό Άρις, Αγροτικός Συνεταιρισμός, 08:00-12:00

Πλατεία Νάουσας, Πάρος

Αντίπαρος

Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

Πλατεία Σέτσκου-Αριδαία, Πέλλα

Ραχώνα, Πέλλα

Παλιά Πέλλα

Νέα Πέλλα

Drive Trough Ανδρομάχη, Κατερίνη

Drive through Λεπτοκαριά, Δ. Δίου-Ολύμπου, Πιερία

Θεσπρωτικό, Πρέβεζα

Δημαρχείο Λούρου, Πρέβεζα

Κοινότητα Αγίας Γαλήνης, Ρέθυμνο

Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

Drive through Ιξιά, Λ. Ηρακλειδών, Ιαλυσού, έναντι Olympic Palace, Ρόδος, 09:00-14:30

Πύλη Μεσαιωνικής Πόλης (από ΔΕΗ), Ρόδος, 09:30-14:30

Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος

Γ.Ν. Σάμου

Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00

Κοινότητα Μάννα, Σύρος

Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 09:30

Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00

Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 10:00

Δημαρχείο Τρικάλων, 11:00

Drive through Οδός Φιλίας, Λαμία, 09:00-13:00

Drive through Καμένα Βούρλα, Φθιώτιδα, 08:30-11:00

Drive through Άγιος Κωνσταντίνος, Φθιώτιδα, 11:30-14:00

Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα

Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας

Δεσφινα, Φωκίδα

Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, κλειστό γυμναστήριο, 10:00-14:00

Πλατεία Βουνακίου, Χίος