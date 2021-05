Βάνα Μπάρμπα: «Στηρίζω με θέρμη τον Φιλιππίδη και τον Κιμούλη»

Σε ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, «φάουλ» της καριέρας της επιμένει η Βάνα Μπάρμπα, η οποία έχει επιλέξει να λάβει σαφέστατη θέση υπέρ του συναδέλφου της Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος κατηγορείται για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού.

Η ανάρτησή της που έλεγε «Κάτω τα χέρια από τον Φιλιππίδη» ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στα social media που πήραν φωτιά.

Η Βάνα Μπάρμπα, μετά το τσουνάμι έντονων αντιδράσεων και αναρτήσεων στον προσωπικό της λογαριασμό, δίνει την πρώτη της συνέντευξη στο «YOU» και εξηγεί τα πάντα.

«Υπερασπίζομαι με θέρμη ψυχής και τον Φιλιππίδη και τον Κιμούλη και θα υπερασπιστώ οποιονδήποτε αύριο πιθανόν ακούσει κάτι άσχημο να λέγεται γι’ αυτόν. Εγώ δεν είπα να μην πάει να δικαστεί. Είπα εγώ να αφήσετε μικρά ή μεγάλα ονόματα χωρίς να πάνε στα δικαστήρια; Γιατί μου προσάπτουν ένα σωρό βλακείες; Δεν κατάλαβα… Και ρωτώ “μήπως μέσα από όλο αυτό υπάρχει ένα ταξικό bullying; Μήπως πρέπει σώνει και ντε να την πληρώσουν αυτοί που δούλευαν χρόνια και είχαν εξουσία; Μήπως παίζει κι αυτό ασυνείδητα;”» αναφέρει, μεταξύ άλλων, τασσόμενη πάντως υπέρ του κινήματος #metoo.

Όπως λέει «τους υποστηρίζω, όπως υποστηρίζω και τους μεγάλους ηθοποιούς, που πολλά χρόνια τώρα έχουν δώσει την ψυχή τους, μας έχουν ταξιδέψει με το μεγάλο τους ταλέντο και ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα καταρρέουν τα πάντα χωρίς να έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Εγώ γι’ αυτό φωνάζω και λέω μήπως αύριο είμαι εγώ το επόμενο θύμα».

Απόσπασμα από την συνέντευξη της Βάνας Μπάρμπα

Το κίνημα #metoo που ξέσπασε σε βρήκε σύμφωνη που έγινε τώρα; Υπήρξαν κάποιοι που είπαν “γιατί τώρα;” Εσύ με ποιο μέρος είσαι;

Κάποια πράγματα έρχονται στην ώρα τους. Ήταν η ώρα για να δημιουργηθεί το κίνημα #metoo. Εγώ θα μιλήσω ελληνικά, δεν μου αρέσουν οι αγγλικές μπουρδολογίες #me too #you too. Ήταν η ώρα του και είμαι απόλυτα σύμφωνη να βρουν οι νέοι άνθρωποι ανάστημα για να ορθώσουν απέναντι στην εξουσία. Φυσικά είμαι μαζί τους, είμαι με οποιαδήποτε φωνή γυναικεία και αντρική είναι αδύναμη απέναντι στο “τέρας” που ονομάζεται “εξουσία”.

Ένιωσες έκπληξη ακούγοντας κατηγορίες για κάποια πρόσωπα ή γνώριζες σκόρπια περιστατικά και είχες ακούσει φήμες κατά διαστήματα;

Μετά την εμπειρία των 30 χρόνων στο θέαμα, θέατρο και κινηματογράφο, έμαθα να μη λαμβάνω υπόψιν μου το τι ακούω χωρίς να είμαι μπροστά, θέλω να το ακούσω με τα αυτιά μου για να το πάρω σοβαρά. Υπάρχουν πολλές κακίες, υπάρχει τεράστιος φθόνος και δεν είμαι ποτέ έκπληκτη. Στην παρούσα φάση δεν είχα ακούσει προσωπικά τίποτα.

Είπες στο Facebook ότι εάν λειτουργούσε το θέατρο δεν θα έβγαινε τόση χολή… Κάποιοι σε κατέκριναν γι’ αυτήν τη στάση επειδή γενικότερα μας έχεις συνηθίσει να είσαι περισσότερο επαναστάτρια και εκείνη που θα σήκωνες πρώτη τη σημαία… Δεν έγινε δίκαια ό,τι έγινε;

Ας ξεκαθαρίσω πρώτη φορά και τελευταία τη θέση μου… Ποιανού τη σημαία; Στη σημαία της αδικίας σηκώνω εγώ σήμερα το χέρι μου, γιατί είναι αδικία -και είμαι εναντίον- να γίνονται τηλεδίκες και δικαστήρια μέσω του διαδικτύου. Αν αυτήν τη στιγμή είμαι μόνη μου έναντι χιλιάδων ανθρώπων που σέβομαι την άποψή τους εγώ λέω το εξής: Αφήστε να πάνε τα πράγματα στη δικαιοσύνη, μην τη φιμώνουμε και μην την επηρεάζουμε.

Και είμαι η πρώτη που σηκώνει ξανά το χέρι ενάντια στους συναδέλφους μου που θυμώνουν μαζί μου, πάμπολλοι είναι αυτοί που λένε “έλα τώρα δεν υποστηρίζεις τους νέους ηθοποιούς”… Τους υποστηρίζω, όπως υποστηρίζω και τους μεγάλους ηθοποιούς, που πολλά χρόνια τώρα έχουν δώσει την ψυχή τους, μας έχουν ταξιδέψει με το μεγάλο τους ταλέντο και ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα καταρρέουν τα πάντα χωρίς να έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Εγώ γι’ αυτό φωνάζω και λέω μήπως αύριο είμαι εγώ το επόμενο θύμα, μήπως κι εσύ θα είσαι το ίδιο;

Δικάζουμε κάποιον και τον αποκαλούμε “δολοφόνο”, ας το κάνει το δικαστήριο και όχι το διαδίκτυο. Αυτή είναι η δική μου ένσταση κι αν μη τι άλλο θέλει πολύ θάρρος να σηκώνεις το ανάστημά σου και να μη σου μιλάει το μισό ελληνικό θέατρο, αλλά εγώ έχω μάθει να πολεμάω και να αγωνίζομαι για το δίκιο, όχι μόνο του αδύναμου αλλά και του δυνατού.

Γιατί υπερασπίστηκες ιδιαίτερα τον Φιλιππίδη; Έχεις μιλήσει με κάποιον από την οικογένεια και ξέρεις κάτι περισσότερο από αυτά που έχουν ακουστεί;

Πήρα εγώ η ίδια τηλέφωνο τον Πέτρο και μιλήσαμε και μου είπε κάποια πράγματα. Υπερασπίζομαι με θέρμη ψυχής και τον Φιλιππίδη και τον Κιμούλη και θα υπερασπιστώ οποιονδήποτε αύριο πιθανόν ακούσει κάτι άσχημο να λέγεται γι’ αυτόν. Εγώ δεν είπα να μην πάει να δικαστεί. Είπα εγώ να αφήσετε μικρά ή μεγάλα ονόματα χωρίς να πάνε στα δικαστήρια; Γιατί μου προσάπτουν ένα σωρό βλακείες; Δεν κατάλαβα… Και ρωτώ “μήπως μέσα από όλο αυτό υπάρχει ένα ταξικό bullying; Μήπως πρέπει σώνει και ντε να την πληρώσουν αυτοί που δούλευαν χρόνια και είχαν εξουσία; Μήπως παίζει κι αυτό ασυνείδητα;”…