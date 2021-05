Το Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης επισκέφθηκε ο Σαρλ Μισέλ

Το Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ (Charles Michel), στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα.

Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, τον κ. Mισέλ υποδέχθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ στις αίθουσες του Μουσείου, ο κ. Μισέλ ξεναγήθηκε από την υπουργό και τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη.

Στη συνέχεια, η Λίνα Μενδώνη συνόδευσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, όπου ξεναγήθηκε από την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών, Ελένη Μπάνου.

Ο κ. Μισέλ εξέφρασε τη χαρά του που για πρώτη φορά επισκέφθηκε την Ακρόπολη, λέγοντας «η ελευθερία και η δημοκρατία, 25 αιώνες μετά τον Σωκράτη, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου μας».

Freedom and democracy, 25 centuries after Socrates, must be at the heart of our work. They are are the foundations of our European project.