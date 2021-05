Κορωνοϊός - EMA: Δεν προκύπτει προς το παρόν ανάγκη για τρίτη δόση εμβολίου

Τα προκαταρκτικά δεδομένα που αφορούν τη διάρκεια ανοσίας μετά τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού, δεν υποδεικνύουν ανάγκη χορήγησης και τρίτης δόσης, ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Ο Οργανισμός ανέφερε ότι χρειάζεται να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα και πως βρίσκεται σε συζητήσεις με τις φαρμακοβιομηχανίες σχετικά με τις παραλλαγές στελεχών του ιού αλλά και για το ενδεχόμενο μιας ενισχυτικής δόσης.

Η εκτίμηση του ΕΜΑ έρχεται σε αντίθεση με τα όσα δήλωσε από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της φαρμοακοβιομηχανίας, Άλμπερτ Μπουρλά.

Ο κ. Μπουρλά ανέφερε ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί και τρίτη δόση του εμβολίου της Pfizer κατά του κορωνοϊού 8-12 μήνες μετά τη δεύτερη. Μάλιστα στο ερώτημα εάν θα χρειαστεί επανάληψη του εμβολίου, προέβλεψε ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να γίνεται μια επαναληπτική δόση.

