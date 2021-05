Κορωνοϊός: Αργή, αλλά σταθερή η αποκλιμάκωση της πανδημίας - Τρομάζει η εξάπλωση της βρετανικής μετάλλαξης

Με σταθερό, αλλά αργό ρυθμό συνεχίζεται η αποκλιμάκωση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Την Παρασκευή, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα καταγράφηκαν κάτω από 2.000 νέες μολύνσεις, την ώρα ωστόσο που η βρετανική μετάλλαξη που πρωτοεμφανιστηκε στο κέντρο της Αθήνας έχει αρχίσει να εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα.

Η ανησυχία είναι μεγάλη στους κόλπους των επιστημόνων, καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζεται να προχωρήσει στην άρση κι άλλων περιορισμών, οι τουρίστες έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στη χώρα και το «χτίσιμο» ενός ισχυρού τείχους ανοσίας φαίνεται να αργεί πολύ, παρόλο που η επιχείρηση «Ελευθερία» προχωρά ικανοποιητικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, η βρετανική μετάλλαξη πλέον εντοπίζεται σε δέκα περιοχές σε όλη τη χώρα, ενώ ραγδαία εξάπλωση καταγράφεται στην Στερεά Ελλάδα.

Μάλιστα, όλα αυτά ενώ πολλοί «ψιθυρίζουν» εδώ και καιρό τα περί πιθανής έλευσης ενός τέταρτου κύματος της πανδημίας, που θα αποβεί καταστροφικό.

Κάτω από 2.000 κρούσματα και την Παρασκευή

Την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.585 νέα κρούσματα, με τον συνολικό αριθμό των μολύνσεων να ανέρχεται σε 398.898. Το τελευταίο 24ωρο έγιναν 48.989 τεστ, τα 14.609 μοριακά και τα 34.380 rapid. Επί του συνόλου η θετικότητα ήταν 3,23% έναντι 3,93% μια ημέρα νωρίτερα.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανέρχονται σε 521, με διάμεση ηλικία τα 67 έτη, ενώ το τελευταίο 24ωρο έγιναν 231 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Στην Αττική εντοπίστηκαν για ακόμα ένα εικοσιτετράωρο τα περισσότερα κρούσματα κορωνοϊού, σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ.

Από τα 1.585 κρούσματα στο σύνολο της χώρας τα 804 καταγράφηκαν στο Λεκανοπέδιο. Την μεγαλύτερη μάχη με την πανδημία «δίνει» ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών, ο οποίος κατέγραψε 220 κρούσματα του φονικού ιού.

Δείτε αναλυτικά:

Ανατολική Αττική: 100 κρούσματα

Βόρειος Τομέας Αθηνών: 86 κρούσματα

Δυτική Αττική: 33 κρούσματα

Δυτικός Τομέας Αθηνών: 122 κρούσματα

Κεντρικός Τομέας Αθηνών: 220 κρούσματα

Νήσων: 9 κρούσματα

Νότιος Τομέας Αθηνών: 105 κρούσματα

Πειραιώς: 129 κρούσματα

Δείτε την κατανομή στην υπόλοιπη Ελλάδα:

«Πονοκέφαλος» οι μεταλλάξεις - Σαρώνει η βρετανική

Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 632 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 14 Απριλίου έως 16 Μαΐου 2021.

Από τον έλεγχο των 632 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 454 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 154 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI). Εκ των 454 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, όλα αφορούν στο Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC 202012/01), ενώ τα 154 δείγματα με στελέχη VUI αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K). Επιπλέον, αναδείχθηκαν 2 δείγματα

με στέλεχος Variant S Gene Delete και 1 δείγμα με το στέλεχος C.36 (στέλεχος υπό παρακολούθηση, Variant Under Monitoring) (Πίνακας 3).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 13.289 δείγματα από εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα τρία πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό διερεύνηση που έχουν απομονωθεί είναι το Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC 202012/01), με ποσοστό 68,82%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 9,16% και το B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC 202012/02) με ποσοστό 0,59% (Πίνακας 4). Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 100 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό διερεύνηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 95 αφορούν στο Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC-202012/01), 3 στο B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC-202012/02), 1 στο B.1.525 (Variant VUI-202102/03) και 1 στο Β.1.617.1 (VUI-21APR-01).





Εξαδάκτυλος: Το άνοιγμα των δραστηριοτήτων δεν επηρέασε την πορεία της πανδημίας

«Μέχρι στιγμής η επανέναρξη των δραστηριοτήτων δεν επηρέασε την καθοδική πορεία της πανδημίας, η οποία είναι διαρκής. Αργή, βεβαίως, αλλά είναι διαρκής. Αυτό είναι πολύ θετικό», δήλωσε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στον Alpha 98,9 και την εκπομπή «Χωρίς μάσκα», με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Γιώργο Σμυρνή.

«Εχουμε την αίσθηση ότι η τήρηση των μέτρων είναι πολύ καλύτερη απ' ό,τι στο παρελθόν κι αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί, διότι σε συνδυασμό με τους εμβολιασμούς, είναιο ασφαλής τρόπος να μην ξαναφτάσουμε ποτέ σε αυτό που μας κούρασε όλο τον χειμώνα και την άνοιξη. Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι και την επόμενη χρονιά να αφησουμε πίσω μας την πανδημία, τη μορφή που την ξέραμε μέχρι σήμερα», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ακροατές που ρωτούν πότε είναι ασφαλές να φύγουν για διακοπές, είπε: «Οι άνθρωποι οι οποίοι εμβολιάζονται, 4-5 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση του εμβολίου τους, είναι ασφαλείς».

Σχολιάζοντας τα φαινόμενα συνωστισμού, τόνισε: «Αν έχουμε μεγάλες συναθροίσεις, μπορεί να μην κινδυνεύσουμε εμείς, αλλά να κινδυνεύσει κάποιος άλλος δίπλα μας και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα γενικότερα. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή αρχίσουμε να έχουμε κάπου μία έξαρση, θα δημιουργηθεί ενδεχομένως οικονομικό πρόβλημα. Είδαμε π.χ. ότι η ολλανδική κυβέρνηση διαχώρησε τουριστικά την Ελλάδα στα δύο. Για τη Νότια Ελλαδα προβλέπεται άλλα, για τη Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου άλλα. Αυτό είναι καλό να μην το προκαλούμε, να το αποφύγουμε. Να είμαστε προσεκτικοί για να μην έχουμε οπισθοχώρηση».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει τέταρτο κύμα πανδημίας, τόνισε ότι «δεν είναι νομοτελειακό ότι θα συναντήσουμε ένα τέταρτο κύμα. Αν προχωρήσουμε όλοι γρήγορα με τους εμβολιασμούς μας, να φτάσουμε στα 15-16 εκατομμύρια τσιμπήματα. Όσο ο κίνδυνος θα μικραίνει και οι δραστηριότητες θα επανέρχονται, ίσως αυτό μειώσει την προσέλευση των συνανθρώπων, αλλά θα πρέπει να γίνει (ο εμβολιασμός τους), ώστε το τέταρτο κύμα να το αποφύγουμε ή αν το συναντήσουμε, αυτό να γίνει με διαφορετικούς όρους».

Αναφερόμενος στις μεταλλάξεις, υπογράμμισε: «Αν καταφέρουμε να χαμηλώσουμε την πανδημία πολύ χαμηλά, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την αναπάντεχη μετάλλαξη, που μέχρι τώρα δεν υπάρχει, το τονίζω».

Όπως είπε, «πολλές φορές δια των μεταλλάξεων οι ιοί εξαφανίζονται».