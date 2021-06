Αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στον Alpha 98,9: «Η Κυβέρνηση δεν κράτησε τις υποσχέσεις της – Δεν λάβαμε την αμοιβή»

Για τον τερματισμό της δωρεάν διάθεσης των self test από τα φαρμακεία αλλά και για τα χρόνια προβλήματα του κλάδου, μίλησε ο Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Γιάννης Δαγρες, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9 στην εκπομπή «Χωρίς Μάσκα» με τους Νίκο Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Σμυρνή, επισημαίνοντας ότι "Τα φαρμακεία θα χορηγούν δωρεάν Self Test μέχρι και το Σάββατο 19 Ιουνίου αλλά τα τεστ που θα δοθούν είναι παραπάνω από ένα, οι πολίτες θα έχουν στα χέρια τους δωρεάν self test μέχρι και το τέλος του μήνα"

Όπως επισήμανε: «Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή ναι, από τον επόμενο μήνα δε θα διαθέτουμε δωρεάν τεστ στους πολίτες, ωστόσο είχαμε κάνει μια συμφωνία με την κυβέρνηση να βάλουμε πλάτη στο θέμα των self test, πάνω στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που είχαμε υπογράψει και με τα υπουργεία, πάνω στην οποία θα λαμβάναμε και μια αμοιβή. Θα κοιτούσαμε κάποια ζωτικά χρονίζοντα θεσμικά ζητήματα του κλάδου. Αυτή τη στιγμή είμαστε εντάξει στο σκέλος της συμφωνίας, το τηρήσαμε στο ακέραιο και με το παραπάνω με μεγάλο κόστος για εμάς. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν είναι εντάξει στο δικό της σκέλος.»

«Το βάρος που επωμιστήκαμε εμείς αυτούς τους δυο μήνες ήταν δυσανάλογο σε σύγκριση με τις δυνατότητες μας. Εμείς τις υπερβήκαμε και μπορώ να πω ότι μεγάλη μερίδα του κλάδου το είχε κάνει για την κοινή προσπάθεια – δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι – με τον δικό μας κόπο πληρώνουμε τα έξοδα μας. Το κάναμε με μεγάλο κόστος και τίμημα, κάτι που δεν αναγνωρίζεται από πουθενά» ανέφερε

Προβλήματα του κλάδου

«Η αποζημίωση είναι το αναπόφευκτο κομμάτι, που σημαίνει ο φαρμακοποιός πάντα πρέπει ν α αμείβεται από τις υπηρεσίες αυτές για να συντηρεί το φαρμακείο του. Δεν είναι όμως το κύριο θέμα μας, αλλά τα χρόνια προβλήματα του κλάδου τα οποία έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση να καθίσουμε να τα συζητήσουμε."

Έχουμε μια σειρά θεμάτων όπως:

1. Των Φαρμάκων υψηλού κόστους

2. Τα Ωραρίου και εφημεριών

3. Αποζημιώσεις των φαρμακείων

Η κυβέρνηση πρόσθεσε: «Εκμεταλλεύεται τους φαρμακοποιούς, τους ξεζουμίζει και στο τέλος αλαζονικά τους γυρνάει και την πλάτη»

Εμβολιασμοί στα Φαρμακεία

Στην περίπτωση που τα εμβόλια του κορωνοϊού χορηγούνται στα φαρμακεία από το φθινόπωρο ο κος Δαγρές είπε: «Αυτό μας έχει προταθεί. Η κυβέρνηση έχει κάθε όφελος τα εμβόλια να χορηγούνται από τα φαρμακεία και του covid-19. Να είναι μονοδοσικά και για τον ασθενή και για την αποθήκευση. Παράδειγμα το johnson and johnson μπορεί να είναι μονοδοσικό για τον ασθενή δεν είναι για τον φαρμακοποιό. Γιατί όταν ανοιχθεί πρέπει να χρησιμοποιηθεί δεν μπορεί να διατηρηθεί»

Επίσης τόνισε: «Όσο προχωρά η τεχνολογία και πιστεύουμε θα βγουν εμβόλια τα οποία θα είναι μονοδοσικά και σε συνθήκες φύλαξης εκείνες όπως τα κλασικά εμβόλια , είναι το απολύτως λογικό να χορηγούνται και από το φαρμακείο»