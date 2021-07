Συνάντηση Δένδια με τον Ινδό ΥΠΕΞ

Με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας συναντήθηκε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας. Ο κ. Δένδιας παρέθεσε δείπνο στον ομόλογό του που έφτασε σήμερα στην Αθήνα.

«Στο ανεπίσημο δείπνο που παραθέτω στον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας @DrSJaishankar, ο οποίος έφτασε σήμερα στην Αθήνα», έγραψε στο Twitter ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

- Ι am hosting an unofficial dinner to welcome #India FM @DrSJaishankar who arrived in #Athens today.