Σκέρτσος: «Το μήνυμα της κυβέρνησης προς τους εμβολιασμένους πολίτες είναι πως η ζωή τους θα γίνει ξανά κανονική»

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα «προνόμια» των εμβολιασμένων, σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσο.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, τόνισε ότι «το μήνυμα είναι εμβολιασμός και όχι περιορισμός».

Όπως υποστήριξε, η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή καθώς οι εμβολιασμένοι με μια τουλάχιστον δόση ανέρχονται στο 54% και οι επόμενοι δύο μήνες είναι πολύ κρίσιμοι για την επίτευξη ανοσίας στην κοινότητα.

Ο κ. Σκέρτσος τόνισε ότι το μήνυμα της κυβέρνησης προς τους εμβολιασμένους πολίτες είναι πως η ζωή τους θα γίνει ξανά κανονική.

Έφερε ως παράδειγμα δραστηριότητες υψηλής συνάθροισης λέγοντας ότι οι επιχειρηματίες θα μπορούν να λειτουργούν χωρίς υγειονομικά πρωτόκολλα μόνο με εμβολιασμένους ή με όσους έχουν νοσήσει.

Αντίθετα όποιος επιχειρηματίας επιλεγεί να ανοίξει τις πόρτες του σε πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να τηρεί πιο αυστηρά υγειονομικά πρωτοκολλά με χρήση μάσκας, περιορισμούς στη χωρητικότητα και αποστάσεις.

Στο ερώτημα εάν θα υπάρξει κάποιου είδους λοταρία ως κίνητρο για εμβολιασμό, απάντησε αρνητικά.

Για τους εμβολιασμούς εφήβων κάτω των 18 ετών, εκτίμησε ότι η πλατφόρμα των ραντεβού θα ανοίξει εντός του καλοκαιριού αφού προηγηθεί η σχετική απόφαση της επιτροπής εμβολιασμών.

Νωρίτερα, μιλώντας στο ΜΕGA, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστήριξε ότι τη Δευτέρα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τους κλειστούς χώρους στους κλειστούς χώρους.

Αντικοινωνική και με σκοπιμότητες η στάση εργασίας της ΟΛΜΕ

Για τη στάση εργασίας της ΟΛΜΕ την ώρα των εξετάσεων για τα Πρότυπα σχολεία τη Δευτέρα, ο υφυπουργός τόνισε ότι είναι αντικοινωνική και υποκρύπτει σκοπιμότητες που θέτουν εμπόδια στην εξέλιξη της δημόσιας εκπαίδευσης.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εκσυγχρονίσει το δημόσιο σχολείο και αυτές οι αντιδράσεις βρίσκονται απέναντι στην ανοιχτή δημόσια εκπαίδευση.

Ο κ. Σκέρτσος τόνισε ότι αναμένει από την ΟΛΜΕ να πάρει πίσω την συγκεκριμένη απόφαση.

