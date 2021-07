Παγκόσμια κατακραυγή για την πτώση πίνακα του Πικάσο: Πώς σχολίασε το περιστατικό το BBC – «Τρολάρισμα» από Πλαίσιο και ΙΚΕΑ

Τον γύρο του κόσμου κάνει η εικόνα από την στιγμή που ο πίνακας του Πικάσο γλιστρά και πέφτει στο πάτωμα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τον έψαχναν 9,5 χρόνια. Τον βρήκαν μέσα σε μια ρεματιά. Ο πολύτιμος πινάκας του Πικάσο με την αμύθητη πολιτισμική αξία βγαίνει από μια πρόχειρη συσκευασία , τοποθετείται επίσης πρόχειρα πάνω σε ένα γραφείο και ξαφνικά γλιστρά και πέφτει. Ο αστυνομικός το πιάνει ξανά με γυμνά χέρια και τον ξανατοποθετει στο σημείο.

Οι ειδικοί της τέχνης δεν πιστεύουν στα μάτια τους. Γιατί μπορεί η Ελληνική Αστυνομία να έκανε μία σημαντική επιτυχία με την ανάκτηση ενός χαμένου θησαυρού αλλα σύμφωνα με τους συντηρητές τα έργα θα έπρεπε να δοθούν σε πιο εξειδικευμένα χέρια.

Η εικόνα αυτή έκανε το γύρο του κόσμου μέσα από το πρακτορείο Reuters ενώ μεγάλα διεθνή δίκτυα σχολίασαν την …πτώση του Πικάσο με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο.

Το τελευταίο πράγμα που θέλετε να κάνετε με έναν πίνακα του Πάμπλο Πικάσο είναι να τον ρίξετε – ειδικά ένα που έχει ανακτηθεί μετά από εννέα χρόνια, γράφει το BBC, σχολιάζοντας την πτώση του πίνακα.

Recovered Picasso painting slips on to the floor during news conference https://t.co/vKPQ9IyIFB