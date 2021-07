Πτώση Πικάσο: Τρολάρισμα και από το Reuters – Έξαλλη η ΕΛ.ΑΣ με τον σύμβουλο Χρυσοχοΐδη

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα το τρολάρισμα από διεθνή Μέσα Ενημέρωσης και όχι μόνο, για την πτώση του πίνακα του Πικάσο κατά την παρουσίαση ανεύρεσής του, μετά και την επιτυχή επιχείρηση της ΕΛΑΣ ,που συνέλαβε τον 49χρονο μπογιατζής, ο οποίος είχε κλέψει από την Εθνική Πινακοθήκη το έργο.

Στο παιχνίδι του τρολαρίσματος μπήκε και το Reuters, ενισχύοντας τη διεθνή διάσταση που πήρε το θέμα μετά το καυστικό δημοσίευμα του BBC που φιγούραρε στην κεντρική σελίδα του βρετανικού δικτύου. Με ένα επικό βίντεο στο οποίο φαίνεται η πτώση του Πικάσο και το οποίο έχει ντυθεί με χιουμοριστική μουσική, το Reuters σατιρίζει το περιστατικό, με μια ανάρτηση που έχει γίνει viral στα Social Media.

A Picasso painting recovered by Greek police nine years after it was stolen, slipped to the floor during a media presentation pic.twitter.com/yq1AuOYA0f