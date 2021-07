Κορωνοϊός: Τι ισχύει για όσους έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου - Πώς μετακινούνται στα νησιά

Αλλάζει ριζικά από την προσεχή Δευτέρα, 5 Ιουλίου, το πλαίσιο για τις μετακινήσεις προς τα νησιά, καθώς για το ταξίδι δεν θα αρκεί πλέον η διενέργεια self test.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν και εστιάζουν στον ανεμβολίαστο πληθυσμό η μετακίνηση προς νησί θα γίνεται -για τους ενήλικες- με τους τέσσερις παρακάτω τρόπους:

-α) πιστοποιητικό εμβολιασμού

-β) πιστοποιητικό νόσησης

-γ) αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού τεστ (PCR) τις τελευταίες 72 ώρες,

-δ) αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες

Να σημειωθεί ότι για τους ανήλικους 12 έως 17 ετών θα γίνονται δεκτά -πέραν των παραπάνω- και τα self test, ενώ τα παιδιά έως 12 ετών θα ταξιδεύουν δίχως ελεύθερα.

Τι ισχύει για όσους έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου

Από το μέτρο εξαιρούνται ωστόσο τα νησιά της Εύβοιας, της Λευκάδας και της Σαλαμίνας, καθώς και όσοι μετακινούνται για μετάβαση στην εργασία τους, οι οποίοι θα συνεχίσουν να κάνουν το εβδομαδιαίο self test. To self test θα γίνεται δεκτό και για όσους μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης.

Τι ισχύει όμως για όσους έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση του εμβολίου;

Οι ελληνικές Αρχές θεωρούν ως πλήρως εμβολιασμένο όποιον έχει κάνει τις δυο δόσεις των εμβολίων της Pfizer, Moderna ή AstraZeneca ή τη μονή δόση του Johnson & Johnson. Ερωτηθείσα σχετικά, η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη είπε, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ότι «αυτός που έχει κάνει την πρώτη δόση δεν έχει ολοκληρώσει την ανοσία του και θα πρέπει να προστατευθεί».

Επομένως, τόνισε καταλήγοντας η κυρία Ράπτη, «τα μέτρα (σ.σ. που ανακοινώθηκαν για τους ανεμβολίαστους) αφορούν και αυτόν». Υπενθυμίζεται ότι οι εμβολιασμένοι μπορούν να λάβουν το Green Pass αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους.