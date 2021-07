Θερίζει η μετάλλαξη Δέλτα: Ποιες περιοχές είναι στο στόχαστρο – Κυρίαρχη παραλλαγή μέχρι τις 15 Αυγούστου στην Ελλάδα

Σαρώνουν οι μεταλλάξεις του νέου κορωνοϊού στην Ελλάδα, που έχουν εξελιχθεί σε κρίσιμο και αστάθμητο παράγοντα για την πορεία της πανδημίας. Μάλιστα, οι επιστήμονες προβλέπουν ότι τις επόμενες εβδομάδες το συγκεκριμένο στέλεχος θα κυριαρχήσει και στη χώρα μας, την ώρα μάλιστα που γίνεται «αγώνας δρόμου» προκειμένου να αυξηθούν οι εμβολιασμοί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την περίοδο 31 Μαρτίου 2021 έως 21 Ιουνίου 2021 ανιχνεύθηκαν 821 δείγματα εκ των οποίων τα 790 αφορούν στο στέλεχος Alpha, 6 αφορούν στο Βeta και 25 αφορούν στο Delta. Εκ των 340 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 333 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K), και 7 αφορούν στο C.36.

Πιο συγκεκριμένα, στα 29 κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα που είχαν εντοπιστεί στη χώρα μας, προστέθηκαν στη χθεσινή επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας άλλα 25, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταλλαγμένων ινδικών στελεχών στα 54 – τα 30 εξ αυτών έχουν εντοπιστεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, 8 στην Αττική, 5 στη Θεσσαλονίκη, 4 στη Λέσβο, 2 στην Πάρο, από 1 σε Εύβοια, Αχαϊα, Κορινθία, Χαλκιδική και στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

«Πονοκέφαλος» η μετάλλαξη Δέλτα - Ανησυχούν οι ειδικοί

«Η διασπορά της παραλλαγής Δέλτα αλλάζει την ισορροπία των μέχρι τώρα δεδομένων και τον σχεδιασμό μας για το πως θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα» είπε χαρακτηριστικά την Πέμπτη κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση για την επιδημία στο υπουργείο Υγείας, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων,Βάνα Παπαευαγγέλου. «Το κύριο θέμα των συζητήσεών μας ήταν η ινδική μετάλλαξη, η μετάλλαξη Δ και πώς θα μπορέσουμε να καθυστερήσουμε την ευρεία διασπορά της στην κοινότητα, μέχρι να αυξηθεί περαιτέρω η εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για εξονυχιστική ιχνηλάτηση των ύποπτων αλλά και των επιβεβαιωμένων περιστατικών, με στόχο την κατά το δυνατό καθυστέρηση της διασποράς» εξήγησε η κυρία Παπαευαγγέλου.

Σχετικά με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη, επισήμανε την κατά 100% μεγαλύτερη μεταδοτικότητά της σε σχέση με τον αρχικό ιό της Ουχάν, καθώς και τον βασικό ρόλο της ενδοοικογενειακής μετάδοσης στη διασπορά. «Η παραλλαγή του κορωνοϊού Δέλτα είναι 100% πιο μεταδοτική από τον αρχικό κορωνοϊό που βρήκαμε στην Ουχάν αλλά και 40%-60% πιο μεταδοτική σε σύγκριση με τη βρετανική μετάλλαξη, που συνέτεινε σημαντικά στο τρίτο πανδημικό κύμα που χτύπησε την Ευρώπη αλλά και τη χώρα μας στις αρχές του 2021» είπε χαρακτηριστικά.

Η επιδημία βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο σε αρκετές χώρες, καθώς τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης πλησιάζουν το 50%, ανέφερε από την πλευρά του ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.

Η διείσδυση του στελέχους «Δέλτα» είναι πλέον σαφής και αναμένεται η επικράτησή του τις επόμενες εβδομάδες σε πολλές χώρες, είπε και τόνισε ότι το σημαντικό είναι η εξαιρετικά υψηλή αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι της μετάλλαξης «Δέλτα».

Πότε θα επικρατήσει η μετάλλαξη Δέλτα

«Βρισκόμαστε σε μια φάση αύξησης των κρουσμάτων του κορωνοϊού και γύρω στα μέσα ή προς το τέλος του Ιουλίου, θα ξεκινήσει το τέταρτο κύμα της πανδημίας, το οποίο αν δεν το προλάβουμε μπορεί να είναι εξαιρετικά ισχυρό», δήλωσε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Ο κ. Σαρηγιάννης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε ότι οι μετακινήσεις θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διασπορά του ιού και κυρίως της μετάλλαξης Δέλτα και τον Αύγουστο αναμένεται να ξεπεράσουμε και πάλι τα 1.000 κρούσματα ημερησίως, αριθμός που θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο τον Σεπτέμβριο.

Ο κ. Σαρηγιάννης είπε ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται είναι επικουρικού χαρακτήρα και το μόνο που μπορεί να μας προστατεύσει αποτελεσματικά είναι ο εμβολιασμός. Όπως είπε χαρακτηριστικά, για να γλιτώσουμε από τα χειρότερα και σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που χρησιμοποιεί, θα πρέπει μέσα στον Αύγουστο το ποσοστό των εμβολιασμένων στον ενήλικο πληθυσμό, να φτάσει στο 83%. Ο κ. Σαρηγιάννης τόνισε ότι το όποιο ρίσκο συνεπάγεται ένας εμβολιασμός είναι απείρως μικρότερο από την απόφαση κάποιου να μην εμβολιαστεί.

«Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν εμβολιαστεί υπάρχουν μεταλλάξεις, αυτή την στιγμή η Δέλτα έχει αύξηση μεταδοτικότητας από 50-70% που σημαίνει ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή», υπογράμμισε από την πλευρά της η Πρόεδρος Νοσοκομειακών Γιατρών, Ματίνα Παγώνη.

«99,9% για να μην πω 100% όσοι έχουν εμβολιαστεί δεν έχουν μπει μέχρι σήμερα σε ΜΕΘ. Μπορεί κάποιος να νονήσει, υπάρχει ένα παράθυρο 10%. Γιατί να νοσήσει από κάποιον που δεν έχει εμβολιαστεί; Γιατί να νοσήσουμε;», πρόσθεσε και τόνισε ότι «δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να μην πάμε για εμβολιασμό. Πριν ξεκινήσουν για διακοπές πρέπει να πάνε για εμβολιασμό. Η νόσος είναι εδώ, οι μεταλλάξεις είναι εδώ, δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος, τα εμβόλια είναι ασφαλή».

Σχολιάζοντας τη μετάλλαξη από την Κολομβία, η οποία εντοπίστηκε χθες στην Πάτρα, ο καθηγητής Μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος ημείωσε ότι οι μεταλλάξεις είναι μια αέναη διαδικασία χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι απομακρύνεται το τέλος της πανδημίας. «Ο ιός μπορεί να εξασθενήσει. Οι κλώνοι που επικρατούν συνήθως είναι πιο μεταδοτικοί και λιγότερο παθογόνοι. Το ρεαλιστικό σενάριο είναι να μείνει όπως η γρίπη» υπογραμμίζοντας ότι πρέπει ο κόσμος να εμβολιαστεί ώστε να μην αφήνει ανοιχτό χώρο στις μεταλλάξεις να αναπτυχθούν. «Το θέμα είναι να πειστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί. Αν δεν εμβολιαστεί ο κόσμος θα έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις, θα έχουμε μεταλλάξεις, το πρόβλημα θα διαιωνίζεται» επισήμανε.

Δημόπουλος: Πιο μεταδοτική, όχι πιο θανατηφόρα

Τα συμπτώματα της μετάλλαξης Δέλτα και τους κινδύνους που προκύπτουν από την αυξημένη μεταδοτικότητα της εξήγησε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος τονίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι πιο θανατηφόρα από τα υπόλοιπα μεταλλαγμένα στελέχη.

«Η μετάλλαξη Δέλτα είναι πολύ πιο μεταδοτική από άλλα στελέχη, αλλά δεν είναι πιο θανατηφόρα. Όταν θα έχουμε περισσότερα άτομα, τα οποία θα μολυνθούν, δυστυχώς κάποια από αυτά θα είναι ευάλωτα και μπορεί να έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Γι’ αυτό και επανέρχεται η σύσταση για μεγάλη προσοχή στους εσωτερικούς χώρους ακόμα κι αν είμαστε πλήρως εμβολιασμένοι, με χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων, και σε εξωτερικούς χώρους αν υπάρχει συγχρωτισμός», δήλωσε.

Σχετικά με τα συμπτώματα που παρουσιάζουν όσοι έχουν προσβληθεί από το παραλλαγμένος στέλεχος του ιού, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ επισήμανε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση ιδιαίτερα σε νεαρότερα άτομα, τα οποία μπορεί να έχουν λιγότερα συμπτώματα από το αναπνευστικό και περισσότερα από το γαστρεντερικό, όπως διάρροια, κοιλιακό άλγος ή κεφαλαλγία. «Δεν είναι πιο επικίνδυνο, αλλά επειδή είναι πιο μεταδοτικό το στέλεχος αυτό, χρειάζεται κάποια επιπλέον προσοχή», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν η μετάλλαξη Δέλτα προσβάλλει περισσότερο τους νέους, είπε ότι δεν υπάρχουν ακόμα σχετικά στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν, ωστόσο υπάρχει αυτή η εικόνα επειδή «τα νεαρότερα άτομα έχουν εμβολιαστεί λιγότερο σε ολόκληρο τον κόσμο».



Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο τέταρτου κύματος της πανδημίας, ο κ. Δημόπουλος ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί. «Μέχρι σήμερα έχει εμβολιαστεί πλήρως το 36% του πληθυσμού στην Ελλάδα. Περίπου το 50% έχει πάρει τη μια δόση. Αν επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία, εμβολιαστούμε εγκαίρως και προσέξουμε με κάποια μέτρα όπου υπάρχει συγχρωτισμός, θα το αποφύγουμε», υπογράμμισε.



Ο ίδιος εξέφρασε τη διαφωνία του με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στον γενικό πληθυσμό.

Οι μεταλλάξεις που επικρατούν στην Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.201 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 31 Μαρτίου 2021 έως 21 Ιουνίου 2021.

Από τον έλεγχο των 1.201 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 821 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 340 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 3 δείγματα με στελέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI). Εκ των 821 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 790 αφορούν στο στέλεχος Alpha, 6 αφορούν στο Βeta και 25 αφορούν στο Delta. Εκ των 340 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 333 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K), και 7 αφορούν στο C.36. Εκ των 3 δειγμάτων με στελέχη ενδιαφέροντος, 2 αφορούν στο στέλεχος Eta και 1 δείγμα αφορά στο B.1.621. Επιπλέον, ανιχνεύθηκαν 2 στελέχη B.1.1.523 (Variant E484K) και 2 Β.1.1 (Variant E484K) .

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 19.544 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 17.073 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 1.763 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 708 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 17.073 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τρία πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 77,48%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 9,78% και το Beta με ποσοστό 0,29% .

Από τα 1.763 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 1.600 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 21,89% αφορούν στο στέλεχος Alpha, 63,41% στο B.1.1.318 (Variant E484K), 3,18% στο Beta, 1,99% στο Delta και 0,28% στο C.36. Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 122 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 106 στο Alpha, 4 στο Beta, 5 στο Delta, 4 στο Β.1.1.318 (Variant E484K), 1 στο Eta, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.621 (VOI)