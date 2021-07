Κορωνοϊός - Οι ειδικοί προειδοποιούν: «Δύσκολο να ανακοπεί το 4ο κύμα», ποιος δείκτης θα φέρει νέα μέτρα

Για την αύξηση των κρουσμάτων, το τέταρτο κύμα και τα μέτρα μίλησε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Όπως είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ο καθηγητής, είχε φανεί από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων. Το θετικό, όμως, είναι ότι μέχρι στιγμή δεν έχει φανεί κάποια αύξηση της πίεσης στο σύστημα υγείας.

Όσον αφορά στην εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα και την έλευση ενός τέταρτου κύματος, επισήμανε ότι η συγκεκριμένη παραλλαγή του κορωνοϊού εξαπλώνεται κυρίως στους νέους, ενώ είναι «εξαιρετικά δύσκολο να ανακοπεί η έλευση του τέταρτου κύματος».

Σημείωσε, δε, ότι πιθανόν θα δούμε παρόμοια εικόνα με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και το Ισραήλ. Μάλιστα, εκτίμησε ότι «ο αριθμός των κρουσμάτων θα ξεπεράσει σίγουρα τις 2.000».

Σχετικά με τα μέτρα, ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι «οποιοδήποτε δραστικό μέτρο θα εξαρτηθεί από την πίεση στο σύστημα υγείας».

Επίσης, τόνισε ότι ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για όλους αυτή τη στιγμή, καθώς αν νοσήσει κάποιος, ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης, ακόμη και τα ήπια συμπτώματα μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Γνωστοί μου έχουν απώλεια οσμής και γεύσης για μήνες», είπε χαρακτηριστικά.

Για τις μετακινήσεις, ο καθηγητής είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν οι χερσαίες, ενώ οι διακρατικές μετακινήσεις, σύντομα, θα επιτρέπονται μόνο σε εμβολιασμένους.

«Είναι σημαντικό η συμμετοχή στα self test να παραμείνει για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί», σημείωσε και πρόσθεσε ότι υπάρχει διάκριση για το σε ποιους χώρους η χρησιμότητα των self test είναι μέγιστη και ελάχιστη, εξηγώντας ότι γι’ αυτό πάρθηκε και η απόφαση σχετικά με τις μετακινήσεις με self test.

Όσον αφορά στην επαναφορά της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους, ανέφερε ότι δεν έχει τεθεί αυτό το θέμα προς συζήτηση αυτή τη στιγμή.

Τέλος, για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι υπάρχει ένα σαφές σχέδιο για συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους. «Αυτό θα ακολουθήσουμε και με αυτό θα πορευτούμε».

Σοκ από την «έκρηξη» κρουσμάτων - 1.797 νέα την Τρίτη

Την Τρίτη 6 Ιουλίου ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ συνολικά 1.797 νέα κρούσματα. Επιπλέον καταγράφηκαν 8 θάνατοι, ενώ σε οι διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ είναι 168. Θυμίζουμε ότι την Δευτέρα καταγράφηκαν 801 μολύνσεις και 6 θάνατοι, ενώ σε ΜΕΘ νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι 173 ασθενείς.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.797, εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 429.144 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 125 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.446 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 8, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.754 θάνατοι. Το 95.2% είχεμ υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 168 (68.5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 88.1% έχει

υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.709 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 48 (ημερήσια μεταβολή -18.64%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 41 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 43 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Η ηλικιακή κατανομή των συνολικών κρουσμάτων, των περιστατικών που κατέληξαν σε θάνατο και των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι:

Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 5.476.624 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 5.403.801 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 40.923 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 05 Ιουλίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 26.915.200 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 517.206 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.

Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 05 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 120 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 16.737 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 316 θετικά (1,89%).

