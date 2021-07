Ιωάννης Καζάζης: Σοκ από τον απαγχονισμό του καθηγητή του ΑΠΘ - Αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Νεκρός στο γραφείο του στην περιοχή της Καλαμαριάς βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, ο πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ Ιωάννης Καζάζης.

O Ιωάννης Καζάζης βρέθηκε απαγχονισμένος στο υπόγειο του κτιρίου της αντιδημαρχίας Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του δήμου Καλαμαριάς. Τη σορό του καθηγητή εντόπισε υπάλληλος της αντιδημαρχίας, ο οποίος -όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες- κατέβηκε τυχαία στο υπόγειο, σε έναν χώρο όπου δεν υπήρχε ποτέ μεγάλη κίνηση και που όπως περιγράφει στο GRTimes ο δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, «εάν δεν τον είχε βρει τυχαία ο υπάλληλος, πιθανόν να μην τον βρίσκαμε άμεσα. Εγώ για παράδειγμα δεν έχω κατέβει ποτέ σε εκείνο το υπόγειο. Είναι ένας βοηθητικός χώρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στον οποίο ζήτημα αν κυκλοφορεί άνθρωπος μια φορά ανά δεκαήμερο».

«Χθες συναντήθηκε με τον αντιδήμαρχο στο κτίριο, ενώ σήμερα ξεκινούσε η καλοκαιρινή του άδεια. Του ζητήσαμε την παρουσίαση που έκανε πρόσφατα για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Καλαμαριάς και μας την έστειλε με e-mail. Έμοιαζε να θέλει να κλείσει τις όποιες εκκρεμότητες είχε πριν τις διακοπές του, αλλά όπως αποδείχθηκε τις έκλεινε για άλλο λόγο» προσθέτει ο κ. Δαρδαμανέλης.

Σε ερώτηση για το αν ο Ι. Καζάζης, ήταν ένας άνθρωπος κλειστός που δεν εξωτερίκευε εύκολα διαθέσεις και συναισθήματα, ο δήμαρχος Καλαμαριάς είπε στο GRTimes πως «ποτέ δεν διακρίναμε κάτι που να προμήνυε το σημερινό γεγονός. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ποτέ δεν πήγαινε την κουβέντα σε προσωπικά ζητήματα. Έψαχνε τρόπο -και αυτό ήθελε μόνο- να προβάλλει τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Μεταξύ μας η κουβέντα δεν πήγαινε πουθενά αλλού. Ήταν τελείως απορροφημένος και αφοσιωμένος σε αυτό που έκανε».

Τέλος αναφερόμενος στο συνολικό προφίλ του προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, υπογράμμισε πως «ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε πάντα να προσφέρει. Τεράστιος γνώστης και υπέρμαχος της ελληνικής γλώσσας, την οποία ήθελε να καταγράψει και στη συνέχεια να διαφημίσει στο εξωτερικό. Πρόσφερε με μεγάλη διάθεση και ανιδιοτέλεια στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο του δήμου Καλαμαριάς αλλά και στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Όλοι όσοι τον γνώρισαν είχαν μόνο καλά λόγια να πουν γι’ αυτόν».

Θλίψη και οδύνη για την απώλεια εξέφρασαν η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ο πρύτανης του Αριστοτελείου , καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Με μεγάλη θλίψη ενημερωθήκαμε για το θάνατο του Ι.Καζάζη, Προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας,Ομ.Καθηγητή Κλασικής Φιλολογίας ΑΠΘ. Με πλούσιο συγγραφικό &ερευνητικό έργο, αφήνει σημαντική παρακαταθήκη στη σύγχρονη γλωσσική διδασκαλία. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του. pic.twitter.com/IwCywvAA5O

«Με μεγάλη θλίψη ενημερωθήκαμε για το θάνατο του Ι. Καζάζη, Προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Ομότιμου Καθηγητή Κλασικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με εξαίρετες σπουδές και πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο, αφήνει σημαντική παρακαταθήκη στη σύγχρονη γλωσσική διδασκαλία. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του», ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κ. Κεραμέως.

Για την «τεράστια παρακαταθήκη του Ιωάννη Καζάζη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και την ανεκτίμητη συμβολή του στην ενίσχυση των ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό έκανε λόγο ο κ. Παπαϊωάννου», εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ο Ιωάννης Καζάζης του Νικολάου (1947) σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο University of Illinois και στο Yale U. Fellow στο Centre for Hellenic Studies του Harvard και Visiting Professor στο University of Maryland. Από το 1979 έως 2014, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο ΑΠΘ. Από το 1994 Αναπληρωτής Πρόεδρος και εν συνεχεία Πρόεδρος του «Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας», και Διευθυντής του Τμήματος Λεξικογραφίας. 2010-2014: Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίτιμος Καθηγητής και Διδάκτωρ του «Κρατικού Πανεπιστημίου Κουμπάν» της Ρωσίας.

Συνέγραψε για τον Ηρόδοτο, τον Δημοσθένη, το Αρχαϊκό Έπος, το Επίγραμμα, και την Ιστορία των Ελληνικών Σπουδών από την Αναγέννηση ως σήμερα στη Δύση και στη Ρωσία. Ως διευθυντής της συντακτικής ομάδας εξέδωσε τους τόμους 15-21 του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669 («Λεξικού Κριαρά»), καθώς και τρίτομη Επιτομή του.