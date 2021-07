Συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Τι συζήτησαν για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρος Σεφκοβιτς είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ΕΕ τα επόμενα χρόνια και η προετοιμασία που έχει ξεκινήσει ήδη για την αντιμετώπισή τους από την «Ομάδα Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Έρευνας για το Μέλλον».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το πρώτο δύσκολο χρόνο της πανδημίας, άρχισε σταδιακά να επενδύει χρόνο και πόρους στο Foresight, που είναι η εκπόνηση σχεδίων για την αντιμετώπιση των μελλοντικών κρίσεων και προκλήσεων, με τη συμμετοχή Πολιτείας, φορέων και πολιτών.

Η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή αυτονομία, τα κοινωνικά ρήγματα εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, οι μεταναστευτικές ροές, η δημογραφική εξέλιξη, οι σχέσεις με τους εταίρους μας, η αυξανόμενη αστικοποίηση, η πιθανότητα νέων πανδημιών, η κατακλυσμιαία τεχνολογική εξέλιξη, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι τα θέματα που απασχολούν και τέθηκαν και στη διάρκεια της συνάντησης, ύστερα μάλιστα και από τις προκλήσεις που έθεσε η εμπειρία της πανδημίας του COVID-19.

Εμφαση δόθηκε στις προκλήσεις που σηματοδοτεί η κλιματική κρίση, η ανάγκη ψηφιακής μετάβασης, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Επισημάνθηκε δε με ιδιαίτερη έμφαση ότι ανάπτυξη δεν σημαίνει μόνο αύξηση του ΑΕΠ, όπως μετριόταν μέχρι τώρα, αλλά οφείλει να περιλαμβάνει την αειφορία, την συμπεριληπτικότητα και την ποιότητα ζωής.

Η πρώτη έκθεση Foresight δημοσιεύθηκε τον περασμένο Οκτώβριο και είχε ως αντικείμενο την Ευρώπη των επόμενων δεκαετιών. Κλιματική αλλαγή, έλλειψη πόρων, δημογραφικές ανισορροπίες, αστικοποίηση, ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και υπερ-συνδεσιμότητα, αύξηση της μεσαίας τάξης και κατανάλωσης παγκοσμίως και μετατόπιση της επιρροής προς την Ανατολή και το Νότο, είναι μερικά από τα θέματα που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, θα αποτελέσουν τις προκλήσεις των επόμενων χρόνων.

Η ελληνική κυβέρνηση, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προχώρησε αμέσως στη συγκρότηση ειδικής δομής σε κυβερνητικό επίπεδο και πριν από τέσσερις μήνες συστάθηκε Ομάδα Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Έρευνας για το Μέλλον. Η ελληνική Ομάδα Foresight εργάζεται ήδη, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης και τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Γιάννη Μαστρογεωργίου ως Πρόεδρο, τον κάτοχο της έδρας UNESCO για την Ερευνα του Μέλλοντος (Futures Research) στην Ελλάδα Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο ως Αντιπρόεδρο, τον τεχνικό σύμβουλο σε θέματα στρατηγικής διερεύνησης και καινοτομίας Σταύρο Μαντζανάκη, τον σύμβουλο στρατηγικής και αναπληρωτή Διευθυντή Τύπου του Πρωθυπουργού Γιώργο Ευθυμίου, την συντονίστρια ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην Έδρα UNESCO Ιριάννα Δεδούλη και την σύμβουλο προοπτικής διερεύνησης Ανδρονίκη Παπατέρπου. Σε επίπεδο Υπουργών την Ελλάδα εκπροσωπεί στην ΕΕ ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης. Η σύσταση της Ομάδας υπό τον Πρωθυπουργό υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η Ελλάδα στο αναγκαίο και καινοτόμο εγχείρημα της ανίχνευσης και κυρίως της συνδιαμόρφωσης του Μέλλοντος που επιθυμούμε για την Ευρώπη και τα κράτη-μέλη για τα επόμενα χρόνια.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Γιάννης Μαστρογεωργίου και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.

Στην έναρξη της συνάντησης έγινε ο εξής διάλογος ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Maroš Šefčovič:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μεγάλη μου χαρά που σας υποδέχομαι στην Αθήνα για να συζητήσουμε ένα θέμα που αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική στην ελληνική κοινή γνώμη. Πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι θερμός οπαδός της δουλειάς σας. Νομίζω ότι είναι απίστευτα σημαντική. Δημιουργεί ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο σκέψης όσον αφορά το πώς εξετάζουμε μακροπρόθεσμα ζητήματα, μακροπρόθεσμα προβλήματα, μακροπρόθεσμες προκλήσεις, γεγονότα που μπορεί να θεωρούμε εξαιρετικά σπάνια αλλά φαίνεται τελικά πως εμφανίζονται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα.

Έχουμε συγκροτήσει μια εξαιρετική ομάδα πιστεύω, για τη διαχείριση των δικών μας πολιτικών Διερεύνησης Προοπτικών (Foresight), με επικεφαλής τον Υπουργό Επικρατείας. Αλλά έχω έντονο προσωπικό ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα και θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε τόσο τις βέλτιστες πρακτικές, για τις κατευθύνσεις που μπορείτε να μας δώσετε όσον αφορά αυτά τα θέματα, σε ποιά σημεία θα θέλατε να εστιάσουμε περισσότερο. Και για να βεβαιωθούμε πως έχουμε οργανώσει σωστά την κυβερνητική δομή, ώστε να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξία από αυτές τις πολιτικές, ώστε πράγματα που κάνουμε βραχυπρόθεσμα να έχουν πολύ σημαντική αξία και μακροπρόθεσμα.

Και πάλι, καλώς ήρθατε στην Αθήνα.

