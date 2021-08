Αγωνία για την Εύβοια - Ανεξέλεγκτα τα μέτωπα: Αλλεπάλληλες εκκενώσεις οικισμών - Σε ετοιμότητα φέρι μποτ, Λιμενικό και Πολεμικό Ναυτικό

Δύσκολες εξακολουθεί να περνά η Εύβοια, για πέμπτη ημέρα, λόγω των πολλών πύρινων μετώπων, με τους κατοίκους να εκκενώνουν οικισμούς και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν τις φλόγες.

Ένα νέο μέτωπο φωτιάς κατευθύνεται πλέον προς την Ιστιαία (χωρίς να κινδυνεύει και να τίθεται θέμα εκκένωσής της σε καμία περίπτωση προς το παρόν όπως τονίζουν ο δήμαρχος Ιστιαίας και ο αντιπεριφεριάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης)

Λίγο πριν από τις 16:30 δόθηκαν αλλεπάλληλες εντολές για εκκένωση κοινοτήτων. Ειδικότερα, εστάλησαν τρία μηνύματα από το 112 για τις κοινότητες: Μηλιές, Γαλατσάδες, Καματριάδες, Μονοκαρυά και Κάτω Μονοκαρυά. Οι κάτοικοι καλούνται να κινηθούν προς Ιστιαία.

Εν τω μεταξύ, σε άμεση ετοιμότητα στο Πευκί Ευβοίας βρίσκονται δύο φέρι μποτ, αεροσκάφη, πλωτά σκάφη του Λιμενικού, αλλά και και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να συνδράμουν αν χρειαστεί στην εκκένωση των οικισμών.

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός μιλώντας λίγο μετά τις 14:30 στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι η κατάσταση είναι τρομερή.

«Εχουμε δύο μέτωπα, το βόρειο που ουσιαστικά καίει από την Αιδηψό ως το Ψαροπούλι, από τον Ευβοϊκό ως το Αιγαίο. Και έχουμε και ένα ακόμη μέτωπο, το νότιο, που καίει μπροστά σε ένα τεράστιο δάσος», ανέφερε ο περιφερειάρχης.

Ερωτώμενος για τα εναέρια μέσα ο κ. Σπανός είπε ότι «εδώ που φθάσαμε δεν θέλουμε 10 εναέρια μέσα θέλουμε 110», προσθέτοντας: «Τα ζητάμε από την πρώτη μέρα».

«Φροντίζουμε να κάνουμε εκκενώσεις με ασφάλεια, η ανθρώπινη ζωή είναι το πρώτο και απόλυτο μέλημα. Οι ανάγκεες είναι τεράστιες», κατέληξε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Πιο δύσκολη από ποτέ χαρακτήρισε την κατάσταση που επικρατεί στην Βόρεια Εύβοια ο δήμαρχος Ιστιαίας, Γιάννης Κοντζιάς μιλώντας στο ΣΚΑΪ. Όπως διευκρίνισε, η απειλή της φωτιάς για την Ιστιαία δεν είναι άμεση καθώς το μέτωπο ακόμα βρίσκεται μακριά από την περιοχή

Νωρίτερα, στον Κρυονερίτη οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που παρέμεινε στο χωριό, παρά την εκκένωση που είχε διαταχθεί από χθες. Οργανώθηκε ολόκληρη επιχείρηση και οι δύο ηλικιωμένοι οδηγούνται σε ασφαλές σημείο. Στο χωριό Μηλιές οι πυροσβέστες και οι εθελοντές που βρίσκονται εκεί μόλις πρόλαβαν να ανασυνταχθούν όταν το χωριό το κύκλωσε η φωτιά.

Μέσα στο χωριό εκτός από πυροσβέστες είναι και κάτοικοι που δεν θέλουν να το εγκαταλείψουν αν και ζητήθηκε η εκκένωσή του πριν από δύο μέρες και η αστυνομία προσπαθεί να τους πείσει και να απομακρυνθούν. Στο χωριό Αγδίνες πυροσβέστες και χωματουργικά μηχανήματα δίνουν μάχη για να προστατέψουν το χωριό αλλά η μάχη είναι αμφίρροπη. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η εξέλιξή της αφού ο ισχυροί άνεμοι στρέφουν τα πολλαπλά μέτωπα της φωτιάς πάνω τους, από πάρα πολλές πλευρές.



Στη Σήμια οι φωτιές κύκλωσαν όχι μόνο το χωριό, αλλά και τα πυροσβεστικά οχήματα που πήγαν να το σώσουν. Η φωτιά ξαφνικά τους έκοψε τη μοναδική δίοδο όταν προσπάθησαν να υποχωρήσουν. Παρέμειναν εκεί για αρκετή ώρα μέχρις ότου τα εναέρια μέσα, πρώτα ένα ρώσικο Β 200 και στη συνέχεια ένα ελικόπτερο, με πάρα πολλές ρίψεις μέσα στους καπνούς έσβησαν τη φωτιά.

Την ίδια στιγμή, από την άλλη πλευρά, στο Μετόχι και το Σπαθάρι φούντωσαν και πάλι τα μέτωπα γύρω από κατοικημένες περιοχές, ενώ αναζωπυρώσεις είχαμε και κοντά στο χωριό Μουρτιά από το οποίο έχει περάσει πάρα πολλές φορές η φωτιά.

Συνολικά 1.130 άτομα εκκένωσαν με φέρι μποτ τη Λίμνη Ευβοίας και την παραλία Κοχύλι, για να διαφύγουν από τη φωτιά που κατακαίει την περιοχή και στο πέρασμα της έχει καταστρέψει στρέμματα δάσους και σπίτια.

Οι εικόνες και τα βίντεο από το φέρι μποτ της διαφυγής, με τους κατοίκους αλλά και τους παραθεριστές, που εγκατέλειψαν τα πύρινα μέτωπα για να μεταφερθούν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αιδηψού, συγκλονίζουν.

«Δεν γίνεται να είναι πραγματικότητα, σαν ταινία μοιάζει» αναφέρει ο χρήστης του Twitter που ανέβασε βίντεο από τη διαδικασία εκκένωσης.

Σε ότι αφορά την κίνηση των οχημάτων, στην Εθνική Οδό Χαλκίδας - Αιδηψού, από την 59 X/Θ έως και το 63,5 X/Θ, που είχε διακοπεί προσωρινά λόγω της πυρκαγιάς, αποκαταστάθηκε πλήρως και διεξάγεται κανονικά.

People being evacuated by ferry boat from Limni on #Evia island. #Wildfire there burning uncontrolled for a third day. Video by Thanos Mandelos #Greece #wildfire #wildfires #fire #πυρκαγια #πυρκαγιες #ΛιμνηΕυβοιας #λιμνη #Ευβοια #Ευβοια_μαντουδι_λιμνη pic.twitter.com/alenpy2xr2