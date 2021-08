Γερμανία: Ταξιδεύουν για Ελλάδα 219 πυροσβέστες - Έρχονται για ενισχύσεις

Για την Ελλάδα ταξιδεύουν αυτήν την ώρα 219 Γερμανοί πυροσβέστες, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης των πύρινων μετώπων σε Αττική, Εύβοια, Ηλεία κ.α.

Οι πυροσβέστες καταφτάνουν στη χώρα μας, μαζί με 19 πυροσβεστικά οχήματα και δύο της Γερμανικής Πολιτικής Προστασίας THW. Τους συνοδεύει επίσης, προσωπικό συντονισμού και υλικοτεχνικής υποδομής.

Η αποστολή αποτελείται από πυροσβέστες που προέρχονται από τα κρατίδια της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας και της Έσσης, μετά από αίτημα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ελληνική υπηρεσία της DW, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε τη συνδρομή της Γερμανίας, το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών απευθύνθηκε στις πυροσβεστικές υπηρεσίες και η ανταπόκριση ήταν άμεση.

Είναι χαρακτηριστικό πως η ομάδα που προέρχεται από την Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, και τις πόλεις Βόννη, Κενιγκσβίντερ και Λεβερκούζεν, συμμετέχει για πρώτη φορά σε σβήσιμο δασικής πυρκαγιάς σε χώρα της Ε.Ε. Η συγκεκριμένη «ειδική» ομάδα πυρόσβεσης συστάθηκε πριν μερικά χρόνια στο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνδρομής στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Το προσωπικό της, άνδρες και γυναίκες, έχουν περάσει από ειδική εκπαίδευση.

Hilfe bei den Waldbränden in Griechenland: Bepackt mit der erforderlichen Ausstattung für den Einsatz ist der Fahrzeugkonvoi heute Morgen um 7 Uhr planmäßig an der Feuerwache 1 in Bonn Richtung Süden gestartet. pic.twitter.com/a8eTLzHeG4